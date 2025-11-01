„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!” +34 foto
Darius Olaru foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro
Superliga

„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 01.11.2025, ora 23:03
  • U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.
  • Cu victoria de la Cluj, FCSB încheie turul sezonului regulat pe locul 7, la egalitate cu Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul al play-off-ului.

Deși se bucură pentru rezultat și pentru cele două goluri marcate, Olaru rămâne precaut și vrea ca FCSB să păstreze seria victoriilor.

„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește și
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”

U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru: „Avem capacitatea să obținem mai multe rezultate pozitive”

„Da, un meci dificil, ca oricare altul, nu mai sunt meciuri ușoare în ziua de azi și ne bucurăm că în final am reușit să obținem cele trei puncte. Pentru asta am venit aici, pentru asta am și stat vreo trei zile aici și ne bucurăm că am reușit un meci bun și că am obținut victoria.

Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive și în continuare cred că avem capacitatea de a o face. Trebuie să fim pozitivi în continuare, să muncim la fel și să dăm totul la ora merciului și să obținem victorii pentru că avem nevoie de puncte.

E important pentru toată echipa. Odată cu victoriile, vine și moralul și sperăm să continuăm la fel”, a declarat Olaru după meci, la Digi Sport.

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan

Galerie foto (34 imagini)

U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan U Cluj - FCSB, meci. Foto - Raed Krishan
+34 Foto
labels.photo-gallery

Întrebat despre cum vor pregăti partida cu Basel de joia viitoare din Europa League, Olaru a răspuns:

„Da, mergem acolo să ne jucăm șansa. Este un meci de Europa, trebuie să ne ridicăm nivelul, să alergăm unul pentru altul, să fim o echipă și să știm să profităm de ocaziile pe care le vom avea. Să dăm totul, să obținem, sper eu, trei puncte.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

Citește și

Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil 
Superliga
22:23
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil
Citește mai mult
Olaru s-a întors! VIDEO. „Dublă” de senzație cu U Cluj: voleu de mare clasă + „cadou” incredibil 
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Superliga
22:07
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva
Citește mai mult
Murgia, de neînțeles FOTO. Mijlocașul lui U Cluj, eliminat după două „galbene” stupide în doar 3 minute! De ce VAR nu l-a putut salva

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
Scene de groază într-un tren din Marea Britanie. Atac armat soldat cu 10 oameni înjughiați. Premier: „Incident îngrozitor”
liga 1 u cluj fcsb darius olaru
Știrile zilei din sport
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Superliga
10:33
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Citește mai mult
Mihai Stoica, mesaj în miez de noapte Oficialul de la FCSB, enervat după victoria cu U Cluj: „E ireal cum vor unii să inducă lumea în eroare”
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Campionate
10:30
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
Citește mai mult
Cristiano ajunge la borna #952 VIDEO. CR7, „dublă” și victorie în 90+14! Continuă parcursul perfect al lui Al Nassr
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Superliga
09:52
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
Citește mai mult
FCSB are oferta pe masă Daniel Bîrligea, dorit de o echipă din străinătate. Becali a dezvăluit suma, campionatul și înlocuitorul
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Superliga
01.11
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Citește mai mult
„Șmecherii, figuri, la revedere!” FCSB a renunțat la principala țintă: „Nu-l mai vreau!” » Cine e înlocuitorul
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:32
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
Fofana, pericol public la volan! VIDEO. Fundașul lui Chelsea, la a 9-a abatere! » Reacția fanilor: „E complet idiot”
15:08
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
Încă o demitere în Premier League Antrenorul a avut rezultate dezastruoase și a intrat în conflict cu fanii echipei
15:32
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
LIVE UTA Arad - Metaloglobus se joacă ACUM + Hermannstadt - Oțelul, de la 17:45 » Clasamentul actualizat
15:40
Autocarul lui Sepsi, vandalizat Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Autocarul lui Sepsi, vandalizat  Ce au scris ultrașii pe vehicul » Reacția clubului
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Top stiri din sport
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Campionate
01.11
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Citește mai mult
„Sper să schimb eu tendința” Fostul jucător de la Roma și Real Madrid, convins că rasismul le pune piedici antrenorilor de culoare: „Câți vezi în primele 5 ligi?”
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Campionate
01.11
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
Citește mai mult
Balotelli, reacție acidă Mesajele fostului atacant de la Genoa, după ce Șucu l-a dat afară pe Patrick Vieira
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Campionate
01.11
O arenă de tradiție va fi demolată FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Citește mai mult
O arenă de tradiție va fi demolată  FOTO În locul stadionului pe care a jucat un celebru fotbalist ar urma să fie ridicat un cartier rezidenţial
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Campionate
01.11
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor
Citește mai mult
Guardiola, detronat Simone Inzaghi este cel mai bine plătit antrenor din lume + Cosmin Olăroiu se află în topul selecționerilor

Echipe/Competiții

fcsb 72 CFR Cluj 49 dinamo bucuresti 37 rapid 15 Universitatea Craiova 22 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share