„Trebuie să ne ridicăm nivelul” VIDEO. Olaru a șters deja cu buretele golurile cu U Cluj: „Vrem 3 puncte la Basel!”

U Cluj - FCSB 0-2. Darius Olaru (27 de ani) a oferit primele reacții după succesul de pe Cluj Arena.

Cu victoria de la Cluj, FCSB încheie turul sezonului regulat pe locul 7, la egalitate cu Oțelul Galați, echipa aflată pe locul 6, ultimul al play-off-ului.

Deși se bucură pentru rezultat și pentru cele două goluri marcate, Olaru rămâne precaut și vrea ca FCSB să păstreze seria victoriilor.

U Cluj - FCSB 0-2 . Darius Olaru: „Avem capacitatea să obținem mai multe rezultate pozitive”

„Da, un meci dificil, ca oricare altul, nu mai sunt meciuri ușoare în ziua de azi și ne bucurăm că în final am reușit să obținem cele trei puncte. Pentru asta am venit aici, pentru asta am și stat vreo trei zile aici și ne bucurăm că am reușit un meci bun și că am obținut victoria.

Ne gândim să legăm cât mai multe rezultate pozitive și în continuare cred că avem capacitatea de a o face. Trebuie să fim pozitivi în continuare, să muncim la fel și să dăm totul la ora merciului și să obținem victorii pentru că avem nevoie de puncte.

E important pentru toată echipa. Odată cu victoriile, vine și moralul și sperăm să continuăm la fel”, a declarat Olaru după meci, la Digi Sport.

Întrebat despre cum vor pregăti partida cu Basel de joia viitoare din Europa League, Olaru a răspuns:

„Da, mergem acolo să ne jucăm șansa. Este un meci de Europa, trebuie să ne ridicăm nivelul, să alergăm unul pentru altul, să fim o echipă și să știm să profităm de ocaziile pe care le vom avea. Să dăm totul, să obținem, sper eu, trei puncte.

VIDEO. Primul gol marcat de Darius Olaru în U Cluj - FCSB 0-2

