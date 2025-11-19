Detalii de la negocieri Patronul FCSB a dezvăluit oferta pe care i-a făcut-o lui Florinel Coman! Ce condiție trebuie îndeplinită

Gigi Becali (67 de ani) a venit cu dezvăluiri legate de posibilul transfer al lui Florinel Coman.

Patronul de la FCSB speră într-o revenire a internaționalului român și i-a oferit acestuia câteva sfaturi înainte să se despartă de Al-Gharafa.

Florinel Coman s-a întors la Al-Gharafa la începutul sezonului, după o scurtă perioadă petrecut în Serie A, la Cagliari, sub formă de împrumut, iar acum există chiar și varianta unei reveniri la FCSB.

Gigi Becali: „Îi dau 30.000 pe lună”

Campioana îl așteaptă Florinel Coman, după ce acesta a ieșit din planurile pe termen lung ale celor de la Al-Gharafa, conducerea nefiind mulțumită de evoluțiile acestuia.

Acum, patronul de la FCSB l-a sfătuit pe jucător cum să procedeze înainte de rezilierea, pentru a ieși bine din punct de vedere financiar.

„Pe Florinel l-am îndrumat așa: «împarți câți bani mai ai de luat din contract la doi ca să accepți rezilierea».

El ar mai trebui să încaseze 3 milioane de euro în următorii doi ani, deci să le ia 1,5 milioane de euro și restul îi ia de la mine.

Îi dau 30.000 pe lună, pentru că nu dau mai mult, și te premiez cu 3-500.000 pentru calificări. Și nici nu plătesc impozit”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

6 milioane de euro a plătit Al-Gharafa în 2024, pentru transferul lui Coman

Florinel Coman a reușit 5 goluri și 9 pase decisive, într-un total de 27 de apariții, în tricoul formației din Golf.

