Atac direct la Mircea Lucescu Mircea Rednic,  după ce naționala a ratat calificarea directă la CM: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor” +18 foto
Mircea Rednic FOTO: IMAGO
Nationala

Atac direct la Mircea Lucescu Mircea Rednic, după ce naționala a ratat calificarea directă la CM: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.11.2025, ora 22:30
  • Mircea Rednic (63 de ani), fost antrenor la Standard Liege, a criticat modul în care Mircea Lucescu (80 de ani) gestionează vestiarul echipei naționale.

Echipa națională a României a încheiat o campanie de preliminarii la Campionatul Mondial sub așteptări, încheiată pe locul 3.

Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala
Citește și
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala
Citește mai mult
Ce vrea Lucescu Selecționerul e în fața unui baraj special. De ce vrea să fie în martie cu naționala

Mircea Rednic, după ce naționala a ratat calificarea: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor”

Victoria categorică cu San Marino, scor 7-1, nu a mai putut schimba calificarea ratată după eșecul de la Zenica, 1-3 cu Bosnia.

„Nu m-am uitat la meciul cu Bosnia, m-am uitat la meciul cu Austria (n.r. - 1-0). Voi acum mă sunați după ce am pierdut, trebuia să mă sunați când am câștigat cu Austria! Am zis noi destule, dar chiar nu vreau să comentez.

Eu mi-am zis părerea și cu «Generația de Suflet», sunt ok, au fost o echipă de suflet, atmosferă, dar a fost și cu mult noroc.

Au limite, sigur că antrenorul e de vină. Eu am avut și niște clinciuri cu nea Mircea pe situația asta, că i-am zis: «Ai grijă, nea Mircea, că aici dacă pierzi un meci, două, uite lumea cum sare pe tine». Asta e România, te desființează și nu meriți”, a declarat Rednic, conform iamsport.ro.

83 de meciuri
a jucat Mircea Rednic la echipa națională, pentru care a debutat în 1981, sub îndrumarea lui Mircea Lucescu

Tehnicianul a remarcat lipsa de disciplină din ultimele meciuri și a comparat atmosfera cu cea din perioada lui Edi Iordănescu, selecționerul care a calificat naționala la EURO 2024.

„Trebuie să fim realiști, avem un lot limitat, e bun. Cu Edi era altă atmosferă, era mai aproape de ei, și mai de vârsta lor, a reușit să creeze o disciplină, în primul rând. La Edi n-am văzut gesturi de felul în care am văzut la meciul cu Bosnia, la Rațiu și Man.

Nu e normal să se certe între ei, ăla să nu mai alerge, că nu suntem la echipa satelor, suntem la echipa națională a României! Eu cred că, până la urmă, nea Mircea o s-o scoată la capăt”, a mai spus Rednic.

FOTO: Bosnia - România 3-1

Galerie foto (18 imagini)

Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (1).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (2).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (3).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (4).jpg Bosnia - România Foto Raed Krishan - GOLAZO (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți a barajelor, la sediul FIFA de la Zurich.

România va fi inclusă în urna a 4-a și va înfrunta în semifinale (manșă unică, în deplasare) o adversară din urna 1, a favoriților.

Acolo sunt Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

Citește și

„S-a născut să fie mare”  Reacțiile invitaților la premiera lui Boloni: „Poate să ia naționala oricând” + O nouă apariție a lui Valentin Ceaușescu
Diverse
20:55
„S-a născut să fie mare” Reacțiile invitaților la premiera lui Boloni: „Poate să ia naționala oricând” + O nouă apariție a lui Valentin Ceaușescu
Citește mai mult
„S-a născut să fie mare”  Reacțiile invitaților la premiera lui Boloni: „Poate să ia naționala oricând” + O nouă apariție a lui Valentin Ceaușescu
 Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa +  Cristina Neagu, posibilă revenire în club
Handbal
20:45
Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa + Cristina Neagu, posibilă revenire în club
Citește mai mult
 Antrenoare nouă la CSM București Când preia echipa +  Cristina Neagu, posibilă revenire în club

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
O artistă din București a ajuns la doctorul Minciună pentru un tratament. „La ce porno te uiți?”, a fost prima întrebare a medicului
echipa nationala a romaniei Mircea Rednic mircea lucescu preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Media
12:30
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Citește mai mult
Lovitură pentru baraj! Antena 1 nu va transmite meciul Turcia - România. Ce televiziune va da până la urmă semifinala de baraj pentru Mondial
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Nationala
12:11
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Citește mai mult
Realitatea îl contrazice pe Lucescu Selecționerul a spus ceva despre turcii promovați de el la națională. Care e adevărul!
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Gimnastica
13:08
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR, mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Citește mai mult
Covaliu, reacție tranșantă Șeful COSR , mesaj ferm după imaginile prezentate de GOLAZO.ro cu Sabrina și Camelia Voinea: „Nu tolerăm!”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
14:45
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
„Putem să renunțăm 4 luni la invidie?” Mircea Lucescu, dialog cu  GOLAZO.ro: „Ne așteaptă un infern, dar să învățăm de la bosniaci”
15:35
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
„Sunt toxic” Mărturisire șocantă a unui mare antrenor care a calificat echipa la Mondial: „Fac asta de frică”
15:34
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
MM laudă un rival Mihai Stoica a remarcat fotbalistul unei contracandidate la titlu: „Pentru ei e un câștig. Foarte bun”
15:11
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Dawa și Cercel, povești din copilărie Cum i-au influențat Thierry Henry și Gică Hagi pe fotbaliștii de la FCSB: „Asta e tot ce aveam!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: Argumentul-șoc al demisiei și ce n-a învățat Rădoi de la Olăroiu

Dan Udrea: <span>Argumentul-șoc</span> al demisiei și ce <span>n-a</span> învățat Rădoi de la Olăroiu
Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând

Cătălin Tolontan: Mulțumim, nea Imi! Și pe curând
Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!

Cristian Geambașu: Răul nu se prescrie, doamnă Voinea!
Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!

Radu Naum: Craiova, ce frumusețe, ce risipă!
Top stiri din sport
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Superliga
10:28
Drama lui Țicu se încheie După o absență de peste un an, fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
Citește mai mult
Drama lui Țicu se încheie  După o absență de peste un an , fundașul de la Petrolul poate reveni pe teren
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Nationala
10:45
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Citește mai mult
„Arma noastră letală” Adrian Mutu știe cum o poate învinge România pe Turcia în barajul pentru CM 2026
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Superliga
20.11
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Citește mai mult
Facem și noi ca Turcia? Se va amâna etapa din Liga 1 programată înainte de barajul pentru CM 2026? Ce spun Angelescu și Mihai Stoica
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Nationala
20.11
Situație absurdă România, obligată de FIFA să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală
Citește mai mult
Situație absurdă România, obligată  de FIFA  să mai joace un meci dacă e eliminată la baraj! Poate fi o deplasare infernală

Echipe/Competiții

fcsb 27 CFR Cluj 5 dinamo bucuresti 6 rapid 6 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi 1 uta arad 1 farul constanta

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
21.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share