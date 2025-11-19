Mircea Rednic (63 de ani), fost antrenor la Standard Liege, a criticat modul în care Mircea Lucescu (80 de ani) gestionează vestiarul echipei naționale.

Echipa națională a României a încheiat o campanie de preliminarii la Campionatul Mondial sub așteptări, încheiată pe locul 3.

Mircea Rednic, după ce naționala a ratat calificarea: „Trebuie disciplină! Nu suntem la echipa satelor”

Victoria categorică cu San Marino, scor 7-1, nu a mai putut schimba calificarea ratată după eșecul de la Zenica, 1-3 cu Bosnia.

„Nu m-am uitat la meciul cu Bosnia, m-am uitat la meciul cu Austria (n.r. - 1-0). Voi acum mă sunați după ce am pierdut, trebuia să mă sunați când am câștigat cu Austria! Am zis noi destule, dar chiar nu vreau să comentez.

Eu mi-am zis părerea și cu «Generația de Suflet», sunt ok, au fost o echipă de suflet, atmosferă, dar a fost și cu mult noroc.

Au limite, sigur că antrenorul e de vină. Eu am avut și niște clinciuri cu nea Mircea pe situația asta, că i-am zis: «Ai grijă, nea Mircea, că aici dacă pierzi un meci, două, uite lumea cum sare pe tine». Asta e România, te desființează și nu meriți”, a declarat Rednic, conform iamsport.ro.

83 de meciuri a jucat Mircea Rednic la echipa națională, pentru care a debutat în 1981, sub îndrumarea lui Mircea Lucescu

Tehnicianul a remarcat lipsa de disciplină din ultimele meciuri și a comparat atmosfera cu cea din perioada lui Edi Iordănescu, selecționerul care a calificat naționala la EURO 2024.

„Trebuie să fim realiști, avem un lot limitat, e bun. Cu Edi era altă atmosferă, era mai aproape de ei, și mai de vârsta lor, a reușit să creeze o disciplină, în primul rând. La Edi n-am văzut gesturi de felul în care am văzut la meciul cu Bosnia, la Rațiu și Man.

Nu e normal să se certe între ei, ăla să nu mai alerge, că nu suntem la echipa satelor, suntem la echipa națională a României! Eu cred că, până la urmă, nea Mircea o s-o scoată la capăt”, a mai spus Rednic.

Joi, 20 noiembrie, de la ora 14:00, va avea loc tragerea la sorți a barajelor, la sediul FIFA de la Zurich.

România va fi inclusă în urna a 4-a și va înfrunta în semifinale (manșă unică, în deplasare) o adversară din urna 1, a favoriților.

Acolo sunt Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina.

