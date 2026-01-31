Octavian Popescu la Farul? Ce răspuns a dat conducerea „marinarilor”

- Octavian Popescu (23 de ani), extrema celor de la FCSB, a avut evoluții sub așteptări și plecarea sa de la echipă este o chestiune de timp.
- Fotbalistul a fost criticat dur de conducerea „roș-albaștrilor”.
Deși inițial se vorbea despre o plecare a „tricolorului” în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică, această variantă a picat.
Conducerea lui Farul a vorbit despre posibilul transfer al lui Octavian Popescu
Ulterior, au apărut informații că Octavian Popescu e dorit de Farul Constanța, unde ar fi fost în continuare coleg cu Denis Alibec, care s-a transferat de la FCSB la echipa din Constanța.
Directorul sportiv al „marinarilor” a fost întrebat dacă extrema ar putea ajunge sub comanda lui Ianis Zicu.
„Nu, nu. Nu am discutat nici despre Octavian Popescu, nici despre David Kiki. Nu am avut nicio discuție legată de ei, iar noi oricum suntem acoperiți.
Avem un lot foarte numeros și nu ne mai permitem să încărcăm bugetul”, a spus Zoltan Iașko, potrivit digisport.ro.
Octavian Popescu, criticat la FCSB: „E mai slab”
Octavian Popescu a fost introdus, în locul lui Dennis Politic, în repriza a doua a duelului cu Fenerbahce, din etapa #8 a fazei principale a Europa League, 1-1.
Extrema a avut o prestație modestă, fără să creeze pericol la poarta turcilor și pierzând posesia de mai multe ori .
La capătul duelului, atât el cât și Dennis Politic au fost criticați dur de Gigi Becali.
„M-am convins de Politic. L-am pus pe altul care nu mă convinge de un an de zile. Care, probabil, e mai slab ca el”.
Nici nu mai am ce să discut. Este pe cont propriu. S-a anturat cu cine nu trebuia Mihai Stoica, despre Octavian Popescu, la începutul lunii ianuarie
Cifrele lui Octavian Popescu în acest sezon
Octavian Popescu, unul dintre jucătorii de bază a lui FCSB în sezoanele precedente, a avut evoluții mult sub așteptări în acest sezon.
Fotbalistul a evoluat în 26 de meciuri în toate competițiile, însă nu și-a trecut niciodată numele pe lista marcatorilor.
Extrema a oferit doar 2 pase decisive, împotriva celor de la Farul, 1-2, și împotriva celor de la Drita, 3-2.
Octavian Popescu nu a fost integralist în nicio partidă disputată de „roș-albaștrii” în actuala stagiune.