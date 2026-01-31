Octavian Popescu la Farul? Ce răspuns a dat conducerea „marinarilor”

Octavian Popescu (23 de ani), extrema celor de la FCSB, a avut evoluții sub așteptări și plecarea sa de la echipă este o chestiune de timp.

Fotbalistul a fost criticat dur de conducerea „roș-albaștrilor”.

Deși inițial se vorbea despre o plecare a „tricolorului” în Arabia Saudită, la Al-Okhdood, echipa pregătită de Marius Șumudică, această variantă a picat.

Conducerea lui Farul a vorbit despre posibilul transfer al lui Octavian Popescu

Ulterior, au apărut informații că Octavian Popescu e dorit de Farul Constanța, unde ar fi fost în continuare coleg cu Denis Alibec, care s-a transferat de la FCSB la echipa din Constanța.

Directorul sportiv al „marinarilor” a fost întrebat dacă extrema ar putea ajunge sub comanda lui Ianis Zicu.

„Nu, nu. Nu am discutat nici despre Octavian Popescu, nici despre David Kiki . Nu am avut nicio discuție legată de ei, iar noi oricum suntem acoperiți.

Avem un lot foarte numeros și nu ne mai permitem să încărcăm bugetul”, a spus Zoltan Iașko, potrivit digisport.ro.

850.000 de euro este cota de piață a lui Octavian Popescu, conform transfermarkt.com

Octavian Popescu, criticat la FCSB: „E mai slab”

Octavian Popescu a fost introdus, în locul lui Dennis Politic, în repriza a doua a duelului cu Fenerbahce, din etapa #8 a fazei principale a Europa League, 1-1.

Extrema a avut o prestație modestă, fără să creeze pericol la poarta turcilor și pierzând posesia de mai multe ori .

La capătul duelului, atât el cât și Dennis Politic au fost criticați dur de Gigi Becali.

„M-am convins de Politic. L-am pus pe altul care nu mă convinge de un an de zile. Care, probabil, e mai slab ca el”.

Nici nu mai am ce să discut. Este pe cont propriu. S-a anturat cu cine nu trebuia Mihai Stoica, despre Octavian Popescu, la începutul lunii ianuarie

Cifrele lui Octavian Popescu în acest sezon

Octavian Popescu, unul dintre jucătorii de bază a lui FCSB în sezoanele precedente, a avut evoluții mult sub așteptări în acest sezon.

Fotbalistul a evoluat în 26 de meciuri în toate competițiile, însă nu și-a trecut niciodată numele pe lista marcatorilor.

Extrema a oferit doar 2 pase decisive, împotriva celor de la Farul, 1-2, și împotriva celor de la Drita, 3-2.

Octavian Popescu nu a fost integralist în nicio partidă disputată de „roș-albaștrii” în actuala stagiune.

