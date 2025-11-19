FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1 Patronul campioanei, sunat de un antrenor: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!”

- Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a fost sunat de un antrenor cunoscut din Liga 1 pentru a-i recomanda să nu plătească o sumă mare pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).
Atacantul de la CFR a fost golgheterul Superligii în sezonul 2024-2025, cu 23 de reușite. Gigi Becali a declarat anterior că vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu.
FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!”
„M-a sunat aseară un prieten după meci, dar mă culcasem. Mi-a zis să nu dau niciodată mai mult de 2,5 milioane de euro pe Louis Munteanu.
Nu vă spun cine este, dar voi îl știți. A câștigat campionate, a făcut performanță în România, și în străinătate. A obținut și calificări în cupele europene”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.
- Louis Munteanu, 23 de ani, este cotat la 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.
- Atacantul are 2 goluri și 3 pase decisive în 15 meciuri din acest sezon
- Sezonul anterior a marcat 25 de goluri în toate competițiile, în cele 42 de meciuri jucate
CFR Cluj și FCSB au fost aproape să bată palma pentru transferul lui Munteanu, însă Gigi Becali a dezvăluit că atacantul a cerut un salariu mult prea mare, de 60.000 de euro pe lună.
FOTO: CFR Cluj - FCSB 2-2
Galerie foto (7 imagini)
La FCSB, atacantul de la CFR ar avea parte de concurență serioasă pe postul de atacant central:
- Daniel Bîrligea (25 de ani)
- Mamadou Thiam (30 de ani)
- Denis Alibec (34 de ani)
- Alexandru Stoian (17 ani)
FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte acumulate.
CFR Cluj ocupă locul 12, cu 16 puncte, după cele 16 meciuri jucate.