FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1 Patronul campioanei, sunat de un antrenor: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!”

Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, a fost sunat de un antrenor cunoscut din Liga 1 pentru a-i recomanda să nu plătească o sumă mare pentru transferul lui Louis Munteanu (23 de ani).

Atacantul de la CFR a fost golgheterul Superligii în sezonul 2024-2025, cu 23 de reușite. Gigi Becali a declarat anterior că vrea să ofere 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu.

FCSB, sfătuită să renunțe la ținta #1: „Să nu dai niciodată atâția bani pe el!”

„M-a sunat aseară un prieten după meci, dar mă culcasem. Mi-a zis să nu dau niciodată mai mult de 2,5 milioane de euro pe Louis Munteanu.

Nu vă spun cine este, dar voi îl știți. A câștigat campionate, a făcut performanță în România, și în străinătate. A obținut și calificări în cupele europene”, a spus Gigi Becali la Digi Sport Special.

Louis Munteanu, 23 de ani, este cotat la 5 milioane de euro, potrivit transfermarkt.com.

Atacantul are 2 goluri și 3 pase decisive în 15 meciuri din acest sezon

Sezonul anterior a marcat 25 de goluri în toate competițiile, în cele 42 de meciuri jucate

CFR Cluj și FCSB au fost aproape să bată palma pentru transferul lui Munteanu, însă Gigi Becali a dezvăluit că atacantul a cerut un salariu mult prea mare, de 60.000 de euro pe lună.

La FCSB, atacantul de la CFR ar avea parte de concurență serioasă pe postul de atacant central:

Daniel Bîrligea (25 de ani)

Mamadou Thiam (30 de ani)

Denis Alibec (34 de ani)

Alexandru Stoian (17 ani)

FCSB se află pe locul 9 în Liga 1, cu 20 de puncte acumulate.

CFR Cluj ocupă locul 12, cu 16 puncte, după cele 16 meciuri jucate.

