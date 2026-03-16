Veste înfiorătoare: Patronul unui club de fotbal din Bulgaria a fost găsit împușcat în cap în propria mașina!

Hristo Burgazliev, patronul lui OFC Pomorie, a fost găsit mort în propria mașina, fiind împușcat în cap. Avea 57 de ani.

Veste înfiorătoare de la malul Mării Negre din Bulgaria. Hristo Burgazliev, un cunoscut om de afaceri din portul Burgas, a fost găsit împușcat în cap în propria mașina.

Primele concluzii oferite de poliția locală, conform Fakti, ar fi că este vorba de o sinucidere. Acesta s-ar fi împușcat în cap, în zona tâmplei drepte. Glonțul a trecut prin geam și a ajuns în interiorul unei magazin, unde, din fericire, nu a lovit pe nimeni.

Burgazliev abia părăsise magazinul de schimb valutar pe care îl deține.

Sursa citată susține că nu există informații că gestul ar fi fost provocat de probleme financiare, acesta înregistrând profituri importante de la trecerea Bulgariei la euro.

Cine este Hristo Burgazliev

Burgazliev este un om de afaceri renumit în Burgas, unde deține clubul OFC Pomorie, din liga a patra bulgară.

Acesta deținea una dintre cele mai mari case de schimb valutar, dar și mai multe proprietăți din localitate.

Era tatăl Hristianei Burgazlieva, campioană europeană la dans sportiv.

