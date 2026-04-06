„Însemna moartea pentru mine” Alexandru Chipciu, declarație surprinzătoare după meciul cu Rapid: „Îmi era frică de asta”

Rapid - U Cluj 1-2 . Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „studenților”, a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei din Giulești.

În urmă cu o lună, Alexandru Chipciu a suferit o ruptură musculară în partida cu Hermannstadt (2-1), din sferturile Cupei României.

Din cauza acelei accidentări, veteranul a ratat meciurile echipei naționale cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2) și două partide de campionat, cu FCSB (3-1) și CFR Cluj (2-1).

Alex Chipciu: „Am jucat puțin și cu frâna de mână trasă"

La finalul partidei cu Rapid de duminică, Alex Chipciu a precizat ce ar însemna pentru el o nouă accidentare.

„Simțeam în teren că avem controlul meciului. Ne-am debusolat puțin după ce au marcat (n.r. în minutul 20, prin Vulturar). Per total, am meritat victoria, am avut ocazii multe. Au avut și ei șuturi, Gertmonas a fost fabulos.

Avem preparator fizic bun. Lucrăm bine la antrenament, suntem o echipă care poate să și construiască, să fie și reactivă. E meritul preparatorilor, al antrenorului și al jucătorilor.

Aveam și frică înainte de meci, mă gândeam că au câștigat toate meciurile fără mine și să nu vin eu cu ghinion și să pierdem meciul.

Și față de jucători e ciudat, chiar dacă sunt căpitan, să scot pe cineva. Am jucat puțin și cu frâna de mână trasă, că mi-era să nu mă accidentez iar, că însemna moarte pentru mine ”, a declarat Alex Chipciu, conform digisport.ro.

U Cluj s-a impus în Giulești, grație unei „duble” reușite de Oucasse Mendy în minutele 66 și 83. Pentru Rapid a punctat Cătălin Vulturar, în minutul 20.

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 3 36 2 U Craiova 2 33 3 Rapid 3 31 4 CFR Cluj 2 30* 5 FC Argeș 3 29 6 Dinamo 3 27 *️ - beneficiază de rotunjire

