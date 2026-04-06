„Însemna moartea pentru mine" Alexandru Chipciu, declarație surprinzătoare după meciul cu Rapid: „Îmi era frică de asta"
Foto: Sport Pictures
Superliga

„Însemna moartea pentru mine” Alexandru Chipciu, declarație surprinzătoare după meciul cu Rapid: „Îmi era frică de asta”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 06.04.2026, ora 11:55
alt-text Actualizat: 06.04.2026, ora 11:55
  • Rapid - U Cluj 1-2. Alexandru Chipciu (36 de ani), căpitanul „studenților”, a oferit o declarație surprinzătoare la finalul partidei din Giulești.
  • Grație acestui succes, U Cluj își menține poziția de lider în Liga 1, având 36 de puncte.

În urmă cu o lună, Alexandru Chipciu a suferit o ruptură musculară în partida cu Hermannstadt (2-1), din sferturile Cupei României.

Din cauza acelei accidentări, veteranul a ratat meciurile echipei naționale cu Turcia (0-1) și Slovacia (0-2) și două partide de campionat, cu FCSB (3-1) și CFR Cluj (2-1).

Rapid - U Cluj 1-2. Alex Chipciu: „Am jucat puțin și cu frâna de mână trasă

La finalul partidei cu Rapid de duminică, Alex Chipciu a precizat ce ar însemna pentru el o nouă accidentare.

„Simțeam în teren că avem controlul meciului. Ne-am debusolat puțin după ce au marcat (n.r. în minutul 20, prin Vulturar). Per total, am meritat victoria, am avut ocazii multe. Au avut și ei șuturi, Gertmonas a fost fabulos.

Avem preparator fizic bun. Lucrăm bine la antrenament, suntem o echipă care poate să și construiască, să fie și reactivă. E meritul preparatorilor, al antrenorului și al jucătorilor.

Aveam și frică înainte de meci, mă gândeam că au câștigat toate meciurile fără mine și să nu vin eu cu ghinion și să pierdem meciul.

Și față de jucători e ciudat, chiar dacă sunt căpitan, să scot pe cineva. Am jucat puțin și cu frâna de mână trasă, că mi-era să nu mă accidentez iar, că însemna moarte pentru mine”, a declarat Alex Chipciu, conform digisport.ro.

FOTO: Accidentarea lui Chipciu din meciul cu Hermannstadt din Cupă

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport
Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport

Galerie foto (13 imagini)

Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport Accidentarea lui Chipciu în meciul U Cluj - Hermannstadt 2-1 / foto: capturi Digi Sport
+13 Foto
labels.photo-gallery

U Cluj s-a impus în Giulești, grație unei „duble” reușite de Oucasse Mendy în minutele 66 și 83. Pentru Rapid a punctat Cătălin Vulturar, în minutul 20.

VIDEO Mendy marchează golul victoriei în Giulești și U Cluj rămâne lider

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj336
2U Craiova233
3Rapid331
4CFR Cluj230*
5FC Argeș329
6Dinamo327
*️ - beneficiază de rotunjire

Știrile zilei din sport
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Nationala
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Citește mai mult
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Nationala
15:54
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Citește mai mult
Lucescu nu mai poate fi operat De ce doctorii de la Universitar au renunțat la intervenția luată în calcul luni
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Diverse
12:41
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Citește mai mult
Bătaie la Sf. Gheorghe Doi oficiali ai clubului Sepsi, implicați într-o altercație violentă, cu conotații politice: „Din cauza alegerilor din Ungaria”
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Superliga
10:00
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Citește mai mult
Femeia lovită de Keita a murit Ce se poate întâmpla acum cu fotbalistul de la Rapid
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:51
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
„Inima, creierul și plămânii sunt extrem de șubrezite” Un cardiolog explică de ce medicii care îl tratează pe Lucescu au renunțat la procedura ECMO
16:59
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui”, chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
Cărțile sunt făcute: Gică Hagi, noul selecționer! Comitetul Executiv al FRF validează mâine numirea „Regelui” , chiar dacă pe listă este și Edi Iordănescu
18:26
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu: „Aceeași dorință ca în 2024”
„Spiritul pur al lui Dinamo” Zeljko Kopic, mesaj emoționant pentru Mircea Lucescu:  „Aceeași dorință ca în 2024”
18:18
„E încăpățânat” Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
„E încăpățânat”  Răzvan Lucescu, mesaj către un jurnalist din Turcia despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor

Dan Udrea: Când victima devine complicele huliganilor
Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?

Ioana Mihalcea: Cine vrea să vadă imaginile cu Răzvan Lucescu?
Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!

Cristian Geambașu: Șumi la tenis. Spectacol!
Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!

Radu Naum: Să vină Hagi, să vină Hagi la băieți!
Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”

Cătălin Tolontan: Naționala „vegetală”
Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață

Theodor Jumătate: Mircea Lucescu: iubirea de fotbal și dincolo de viață
Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză

Cristian Geambașu: Cei care ne refuză
Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor

Cristian Geambașu: Loți joacă în echipă cu Viktor
Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!

Dan Udrea: Când aranjatul jambierelor bate meseria de fotbalist, merităm să stăm acasă!
Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?

Cristian Geambașu: Nu lui De Zerbi! Și gata discuția?
Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri

Cristian Geambașu: Pițurcă spune lucruri
De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo

Theodor Jumătate: De ce Rațiu nu va fi niciodată acolo
Disprețul

Radu Naum: Disprețul

Radu Naum: Disprețul
Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă n-ai nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!

Cătălin Țepelin: Cum să te califici dacă <span>n-ai</span> nici măcar un fotbalist care să strălucească cu adevărat?!
Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!

Cristian Geambașu: Suntem așa cum suntem, pa!
Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare

Silviu Tudor Samuilă: Nimic nou sub soare
Demisia, Mircea Sandu!

Demisia, Mircea Sandu!

: Demisia, Mircea Sandu!
Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce mi-a plăcut și ce nu mi-a plăcut la Istanbul

Dan Udrea: Ce <span>mi-a</span> plăcut și ce nu <span>mi-a</span> plăcut la Istanbul
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Top stiri
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Nationala
16:11
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor” Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
Citește mai mult
„Lucescu, decepționat de valoarea jucătorilor”  Cornel Dinu dezvăluie ce i-a mărturisit Il Luce în discuțiile avute în ultima vreme
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Campionate
10:21
„Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Citește mai mult
 „Dacă noi nu ne protejăm talentele...” Spalletti vrea să salveze naționala! Regula hulită din România, propusă în Italia. Cu o mică modificare
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Diverse
10:15
Acces ilegal pe Tâmpa George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Citește mai mult
Acces ilegal pe Tâmpa  George Copos, acuzat că a folosit un drum dintr-o arie protejată: „Rugămintea e să nu dăm, nu ne avantajează”
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
B365
06.04
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic
Citește mai mult
Meteo UPDATE | Posibile ninsori în București în Săptămâna Mare. Vremea se răcește brusc și la noi, și-n toată țara, ANM anunță precipitații mixte și vânt puternic

Echipe/Competiții

fcsb 35 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 24 rapid 27 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
07.04

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share