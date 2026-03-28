„Atât durează execuția” Când ar putea Corvinul să evolueze pe noul stadion din Hunedoara

Florin Maxim
Publicat: 28.03.2026, ora 20:33
Actualizat: 28.03.2026, ora 20:33
  • Florin Maxim (45 de ani), antrenorul echipei Corvinul, a oferit noi detalii despre construcția noului stadion din Hunedoara.

Primăria Hunedoara a anunțat în luna februarie că va cofinanța cu 25% construirea noului stadion „Corvinul”, contribuție care va fi alocată pe parcursul anilor 2027 și 2028.

Astfel, primăria ar urma să contribuie cu circa 10 milioane de euro, conform lui Dan Bobouţanu, primarul municipiului Hunedoara.

„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
Citește și
„Nu-ți mai arde” Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu
Citește mai mult
„Nu-ți mai arde”  Mihai Pintilii, despre meciul amical al României după ce a ratat calificarea la CM 2026 » Explicațiile lui Țicleanu

Florin Maxim: „Stadionul se va demola până la sfârșitul anului”

Florin Maxim a oferit noi detalii despre noul stadion al Corvinului Hunedoara, lucrări care ar urma să fie gata până în anul 2029.

„Suporterii au înțeles că e soluția cea mai viabilă să jucăm la Petroșani. Din punct de vedere al Consiliului Județean și al Primăriei Hunedoara, era cel mai la îndemână să jucăm și să păstrăm echipa în județ, pe stadionul celor de la Jiul (n.r. - în Petroșani).

Chiar dacă suporterii noștri aveau un fel de adversitate față de cei ai Jiului, au înțeles situația. Important e binele clubului, nu ce ne dorim pe termen scurt. Pe termen scurt înseamnă vreo 3 ani.

Stadionul se va demola până la sfârșitul anului, apoi vor trece 22 - 24 de luni până va fi gata, atât durează execuția. Sunt 3 ani în care vom juca la Jiul.

Vor pune nocturnă, sistemul de degivrare, va fi alt gazon, vestiarele refăcute, vor pune niște scaune noi în incintă, va fi un stadion cosmetizat puțin care poate susține meciuri de primă ligă.

Din punctul meu de vedere, e cel mai bine, păstrăm echipa în județ”, a precizat Florin Maxim, conform gsp.ro.

Suporterii Corvinului Hunedoara au criticat decizia clubului de a disputa meciurile de pe teren propriu la Petroșani, pe stadionul „Petre Libardi”, pentru o perioadă de trei ani, începând cu ediția competițională 2026/27.

Ulterior, echipa antrenată de Florin Maxim a explicat în detaliu motivele care au stat la baza deciziei de a juca la Petroșani.

Ce facilități va avea noul stadion Corvinul

  • Stadionul va fi construit pe o suprafață de 37.207 mp, pe un regim de înălțime de S+P+3E (subsol + parter + 3 etaje), și va avea o capacitate de 10.100 de locuri (9.730 locuri pentru public, 50 pentru persoanele cu dizabilități, 195 locuri VIP și 125 pentru presă).
  • Terenul de fotbal în conformitate e cu regulile de suprafață FIFA și Ghidul UEFA pentru Stadioane de calitate, cu spațiu de gradene pentru spectatori, utilizat atât pentru meciuri oficiale, cât și pentru alte activități.
  • Complexul va cuprinde și vestiare dotate cu grupuri sanitare și camere de dușuri, grupuri sanitare pentru public, cabinet medical, birouri administrative, spații tehnice și de depozitare, zonă de restaurant, săli de conferință, sală de box, săli de forță și cardio, dar și spații destinate închirierii.
  • Pe lângă spațiile interioare, se va propune o nouă amenajare exterioară, prin care să se creeze zone de promenadă și de evenimente, precum și o parcare cu 435 de locuri. Terenul principal de fotbal va fi dotat cu nocturne, ecran de difuzare și tabele de scor electronice

Construcția arenei va costa aproximativ 64 de milioane de euro și va avea o capacitate de 10.900 de locuri.

Corvinul se află pe primul loc în play-off-ul din Liga 2, cu 56 de puncte acumulate, la o distanță de 9 puncte față de ocupanta locului secund, Sepsi.

Clasamentul în play-off-ul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1Corvinul156
2Sepsi147
3FC Voluntari142
4Steaua139
5FC Bihor139
6Chindia Târgoviște139

Citește și

„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi  aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”
Campionate
20:10
„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”
Citește mai mult
„I-am dat mesaj lui Dzeko” Dimarco despre imaginile criticate de bosniaci: „Cum am putea fi  aroganți, dacă nu am mai fost la Mondial de 12 ani?”
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Superliga
19:53
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială
Citește mai mult
„Asta e acum problema voastră?” Petrolul nu-l poate numi pe Topal antrenor principal: ce riscă + reacție oficială

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
Forțele houthi anunță că au intrat în războiul din Orientul Mijlociu: „Continuăm până când agresiunea de pe toate fronturile va înceta”
