Spania îl apără pe Yamal Mesajul dur al premierului Pedro Sanchez, după ce jucătorul a fost criticat de Israel: „V-ați pierdut mințile” +13 foto
Lamine Yamal a fluturat steagul Palestinei FOTO Montaj GOLAZO.ro/Imago
alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 09:08
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 09:20
  • Premierul spaniol Pedro Sanchez (54 de ani) a sărit în apărarea lui Lamine Yamal (18 ani), după ce starul Barcelonei a fost criticat dur în urma gestului său de la parada organizată de clubul catalan pentru a sărbători câștigarea campionatului.
  • Fotbalistul a fluturat steagul Palestinei în timpul festivităților organizate de Barcelona după câștigarea campionatului, iar gestul său a provocat reacții puternice la nivel politic.

Momentul a avut loc în timpul paradei cu autocarul descoperit, la care au asistat aproximativ 750.000 de suporteri.

Pedro Sanchez: „Suntem mândri de Yamal”

Gestul fotbalistului s-a viralizat rapid, generând reacții diverse, de la susținere și obiecții până la critici, precum cele exprimate joi de ministrul israelian al Apărării.

Tot joi, prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a publicat un mesaj pe rețelele de socializare în care l-a apărat pe Yamal.

„Cei care consideră că fluturarea steagului unui stat reprezintă o «incitare la ură» fie și-au pierdut mințile, fie au fost orbiți de propria lor rușine. Lamine nu a făcut decât să-și exprime solidaritatea cu Palestina, care este resimțită de milioane de spanioli. Încă un motiv să fim mândri de el”, a scris Pedro Sanchez pe „X”.

Anterior, un membru al guvernului israelian, ministrul Apărării, Israel Katz, l-a acuzat pe jucător că alimentează ura față de Israel.

„Lamine Yamal a ales să incite împotriva Israelului și să alimenteze ura, în timp ce soldații noștri luptă împotriva organizației teroriste Hamas, o organizație care a masacrat, violat, ars și ucis copii, femei și bătrâni evrei pe 7 octombrie.

Cine susține acest tip de mesaje trebuie să se întrebe: consideră acest lucru umanitar? Este moral?

În calitate de ministru al Apărării al Statului Israel, nu voi păstra tăcerea în fața incitării împotriva Israelului și împotriva poporului evreu.

Mă aștept ca un club mare și respectat precum FC Barcelona să se delimiteze de aceste declarații și să clarifice, fără echivoc, că nu există loc pentru incitare sau pentru sprijinirea terorismului”, a transmis oficialul pe „X”.

Lamine Yamal a afișat steagul Palestinei în timp ce sărbătorea titlul câștigat de Barcelona. Foto: captură X/@barcacentre

Subiectul a fost comentat și de Hansi Flick. Antrenorul Barcelonei a spus că nu i-a plăcut gestul lui Yamal și că a discutat cu fotbalistul, dar a subliniat că jucătorul este major și își asumă propriile decizii.

Conflictul din Gaza a început pe 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac coordonat asupra Israelului, din Fâșia Gaza.

Atacul a fost cel mai sângeros din istoria Israelului: peste 1.200 de persoane au fost ucise, majoritatea civili israelieni, conform reuters.com.

Israelul a răspuns printr-o amplă ofensivă militară în Gaza, declarând că obiectivul este distrugerea Hamas și eliberarea ostaticilor. De atunci, războiul a provocat pierderi uriașe în rândul populației palestiniene și a dus la o criză umanitară majoră.

Pe lângă civilii uciși, infrastructura din Gaza a fost grav afectată, inclusiv spitale, locuințe, școli și rețele de apă și electricitate.

72.000 de palestinieni
au fost uciși până în februarie, potrivit autorităților din Gaza, de la începutul războiului, iar alte zeci de mii de victime ar putea fi încă sub dărâmături

Gestul lui Lamine Yamal nu este singular în Spania

În ultimul an, în Spania au existat numeroase manifestații și gesturi publice de susținere pentru Palestina, printre care și discursul lui Pep Guardiola, antrenorul lui Manchester City, de la începutul acestui an.

Și Rayo Vallecano și-a arătat solidaritatea cu Palestina. După victoria din prima manșă din semifinalele Conference League, 1-0 cu Strasbourg, jucătorii echipei spaniole au sărbătorit alături de fani.

La un moment dat, Ilias Akhomach a sprintat în mulțime pentru a lua un steag al Palestinei.

Internaționalul marocan născut în Spania l-a așezat pe gazon în fața echipei, în aplauzele publicului, care a început să scandeze „Free Palestine” (n.r. - Palestina Liberă), scrie football-espana.net.

