Elias Charalambous FOTO Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Obsesia lui Becali Patronul FCSB insistă pentru Charalambous, deși cipriotul l-a refuzat de două ori. Mihai Stoica: „Nu a depins de mine”

alt-text Publicat: 15.05.2026, ora 09:44
alt-text Actualizat: 15.05.2026, ora 09:50
  • Gigi Becali (67 de ani) nu renunță la ideea de a-l readuce pe Elias Charalambous ca antrenor principal la FCSB.
  • Campioana sezonului trecut va încheia play-out-ul cu Lucian Filip în postura de antrenor interimar.

Deși a fost refuzat pentru a doua oară de Elias Charalambous, la începutul acestei luni, Becali insistă pentru revenirea cipriotului, susținând că ar fi dispus să-i ofere un contract chiar și pentru două meciuri de la barajul pentru Conference League.

Mihai Stoica: „Gigi Becali va vorbi cu Elias pe 21 mai”

Joi, Mihai Stoica a declarat că Becali urmează să aibă o nouă discuție cu tehnicianul cipriot, care s-a despărțit de echipă la finalul sezonului regulat. În cazul unui nou refuz al acestuia, un alt antrenor ar putea fi numit abia după data de 21 mai.

„Gigi Becali va vorbi pe 21 mai cu Elias și îl va convinge pe Elias. Dacă nu, probabil va convinge pe altcineva.

Eu aș fi vrut ca numirea să fie mult mai rapidă, dar nu a depins de mine. Antrenorul va fi doar pe bancă (n.r. - în sensul că nu va lua decizii)”, a spus Mihai Stoica, la Prima Sport, potrivit gsp.ro.

Cât despre ideea că finanțatorul l-ar fi contactat pe Valeriu Iftime pentru a-i cere părerea despre Leo Grozavu și Marius Croitoru, Stoica a transmis:

„Când a spus Iftime că l-a sunat Gigi pentru Grozavu și Criotoru, acum câte luni? Eu m-aș mira să fie adevărată chestia asta, că l-a sunat Gigi pe Iftime acum nu știu cât timp să îl întrebe despre amândoi.

Nu spun că nu e adevărat, dar m-ar mira. Nu văd logica: îl sună Gigi, «alo, Valeriu, zi-mi și mie…». Pe care l-a vrut Gigi, în ordine alfabetică? Hai să fim serioși, nu cred că s-a întâmplat așa ceva”, a mai spus oficialul de la FCSB.

Semifinala barajului pentru Conference League e programată în weekend-ul 23/24 mai. FCSB va disputa acest meci, aproape sigur pe teren propriu, în compania lui FC Botoșani sau a lui Csikzereda, cu șanse mari în dreptul grupării moldovene.

Dacă va câștiga, atunci pe 29 mai se va juca finala pentru ultimul loc de Europa, pe terenul formației care se va clasa pe locul 4 în play-off, poziție pe care în momentul de față se regăsește Dinamo.

V-a plăcut finala Cupei?

