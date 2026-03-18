Pace între Dinamo și CCA? Nicolescu a discutat cu Vassaras la Adunarea Generală de la FRF: „Am înțeles punctul lor de vedere”

Andrei Nicolescu (49 de ani) a purtat o discuție cu președintele CCA, Kyros Vassaras, la câteva zile distanță după derby-ul pierdut cu Rapid, scor 2-3.

Președintele „câinilor” a fost prezent la Adunarea Generală pentru alegerile FRF, unde a încercat să obțină un post de reprezentant al cluburilor din Liga 1 în Comitetul Executiv, însă nu a ezitat să vorbească cu șeful arbitrilor, după controversele din derby.

Andrei Nicolescu: „Am înțeles punctul lor de vedere”

Oficialul „alb-roșiilor” a transmis că a încercat să privească din ambele perspective și că eroarea din derby a ajutat echipa să fie și mai unită.

„Discuția este privată, i-am promis că este privată și rămâne privată. O discuție între doi oameni implicați în fenomen, atât”, a declarat Nicolescu.

Întrebat dacă discuția a inclus reproșuri, acesta a transmis:

„Nu, nu suntem la nivelul ăsta. Nu, am încercat să înțelegem lucruri. Evident că în orice poveste există două părți, așa că am înțeles punctul lor de vedere.

În mod general, lucrurile sunt normale. Se mai întâmplă astfel de erori. Din păcate, asta este o eroare foarte, foarte mare, asta m-a făcut pe mine să ies. Este o eroare absolut evidentă, la un nivel la care nu te-ai aștepta.

(...) Vă dați seama, suntem frustrați apropo de ce ni s-a întâmplat, dar nu avem ce face. Trebuie să mergem înainte și să luptăm. Cumva, ne-a apropiat chestia asta. E mai bine ca grup”.

Dinamo se află în prezent pe ultimul loc din play-off, la 5 puncte în spatele liderului Rapid, după prima etapă disputată.

În runda următoare, „câinii” vor primi vizita Craiovei, joi, de la 20:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

VIDEO: cele mai noi imagini din sport