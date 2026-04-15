„Tatăl fotbalistic” al lui Messi Javier Mascherano a demisionat de la Inter Miami! Cine e Guillermo Hoyos, noul antrenor al echipei din MLS

Marți, Inter Miami a anunțat despărțirea de Javier Mascherano (41 de ani), antrenor care preluase echipa în noiembrie 2024.

Temporar, postul lăsat vacant de legendarul fost jucător argentinian va fi ocupat de Guillermo Hoyos (62 de ani).

Javier Mascherano a părăsit-o surprinzător pe Inter Miami, la doar cinci luni după ce echipa din Florida a câștigat primul titlu de campioană din istoria francizei.

Clubul patronat de David Beckam a anunțat că fostul fundaș a demisionat din motive personale. În locul său a fost numit Guillermo Hoyos.

Guillermo Hoyos, „tatăl fotbalistic” al lui Lionel Messi

Ajuns la Inter Miami în august 2023, fostul mijlocaș argentinian a jucat un rol-cheie în dezvoltarea clubului.

Unul dintre punctele marcante ale carierei sale îl reprezintă dedicarea față de creșterea tinerelor talente, aspect care l-a adus la Barcelona.

Acolo a activat în dezvoltarea jucătorilor și a fost prezent încă de la începuturile carierei lui Lionel Messi (38 de ani), legând o relație care durează și astăzi.

Într-un interviu acordat la începutul anului 2025, când Hoyos a fost promovat în funcția de director sportiv a lui Inter Miami, superstarul argentinian a avut numai cuvinte de laudă pentru el.

Messi l-a catalogat pe Hoyos drept „tatăl său fotbalistic”:

„M-a învățat multe lucruri și m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi. Îi sunt recunoscător că este mentorul meu în fotbal” a spus Messi, citat de prensafutbol.cl.

Armadei J'Ville, Universidad de Chile, CA Tallares, Atlas, Aldosivi și Club Deportivo Oriente Petrolero sunt echipele de club conduse de Hoyos. De-a lungul carierei sale a fost și selecționerul Boliviei.

În acest moment, Inter Miami ocupă locul 3 în Conferința de Est, cu 12 puncte, după primele 7 etape.

Xavi ar putea să-l înlocuiască pe Javier Mascherano

Analistul MLS Taylor Twellman susține că Xavi Hernandez ar putea să o preia pe Inter Miami în cel mai scurt timp.

Legendarul jucător spaniol este liber de contract din iunie 2024, când s-a despărțit de Barcelona.

„Primul nume care îmi vine în minte este Xavi. Evident, având în vedere legăturile sale cu Barcelona, ​​relația sa cu Messi și disponibilitatea sa.

Va fi interesant de văzut în ce direcție vor merge, dar au nevoie de stabilitate în administrație, în ceea ce privește sportul. Sunt vremuri interesante, ca să nu spun mai mult”, a declarat Taylor Twellman pentru thesun.co.uk.

Xavi și Messi au împărțit vestiarul timp de 10 ani la Barcelona.

Superstarul argentinian s-a despărțit de catalani în vara anului 2021 și nu a mai apucat să fie antrenat de fostul mijlocaș, cel care devenea tehnicianul formației de pe Camp Nou în luna noiembrie a aceluiași an.

Pe lângă Barcelona, Xavi a mai antrenat la Al-Sadd.

143 de meciuri a bifat Xavi pe banca Barcelonei (91 de victorii, 23 de egaluri și 29 de înfrângeri)

