Prima mare surpriză a preliminariilor din Liga Campionilor a venit din dubla Gyor - Vikingur Reykjavik.

Campioana Ungariei, echipă la care evoluează românii Claudiu Bumba și Ștefan Vlădoiu, a fost eliminată încă din primul tur preliminar, scor 2-3 la general.

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Gyor pleca deja cu un handicap după prima manșă, pierdută în Islanda, scor 0-1.

Gyor, campioana cu trei români în lot a fost eliminată de islandezi încă din primul tur preliminar din UCL!

Returul a fost spectaculos. Islandezii au deschis scorul prin Daniel Hafsteinsson, în minutul 34, însă Gyor a întors rezultatul până la pauză, prin penalty-ul transformat de Milan Vitalis și autogolul lui Sveinn Thorkelsson.

În acel moment, campioana Ungariei egalase scorul general, dar Hafsteinsson a lovit din nou în minutul 55 și a dus-o pe Vikingur în turul 2 preliminar.

Pentru Gyor, eliminarea este cu atât mai dureroasă cu cât echipa venea după un sezon istoric pe plan intern. Formația la care joacă Paul Anton, Claudiu Bumba și Ștefan Vlădoiu a câștigat titlul în Ungaria după 13 ani, la un punct în fața lui Ferencvaros.

5-1 la general a fost scorul cu care Levski Sofia a trecut de Borac Banja Luka. Bulgarii au remizat în tur, 1-1, apoi au făcut diferența pe teren propriu, unde s-au impus clar, scor 4-0.

Levski poate deveni adversara Universității Craiova în turul 2 preliminar, dacă oltenii își apără avantajul din prima manșă cu ML Vitebsk, câștigată cu 4-1 în Belarus.

Alte rezultate ale serii în primul tur preliminar al Ligii Campionilor:

Iberia Tbilisi - Flora Tallinn 2-2 (Iberia s-a calificat cu 5-4 la general)

KuPS - Vardar 2-3, după prelungiri (KuPS s-a calificat cu 4-3 la general)

Inter Escaldes - Lincoln Red Imps 1-1 (Lincoln Red Imps s-a calificat cu 4-2 la general)

Riga - Ararat-Armenia 3-2 (Ararat-Armenia s-a calificat cu 4-3 la general)

The New Saints - Sabah 1-2 (Sabah s-a calificat cu 4-1 la general)

Larne - Tre Fiori 2-1 (Larne s-a calificat cu 3-1 la general)

Shamrock Rovers - Floriana 5-1 (Shamrock Rovers s-a calificat cu 5-3 la general)

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