Ridiculizați de Abdallah FOTO: Atacantul de la UTA a făcut șah-mat apărarea lui Hermannstadt și a înscris un gol de generic

Hermannstadt - UTA Arad 1-2. Hakim Abdallah (27 de ani) a marcat cu un șut senzațional, după ce a driblat doi adversari.

Atacantul „Bătrânei Doamne” a bifat primul său gol după trei luni și jumătate.

În minutul 59 al partidei de la Sibiu, la scorul de 1-0 pentru UTA, Valentin Costache, aflat în flancul drept, i-a pasat lui Abdallah.

FOTO. Hakim Abdallah a făcut praf apărarea sibienilor în Hermannstadt - UTA Arad 1-2

Atacantul a preluat balonul și a avansat spre poarta gazdelor, driblându-l pe Florin Bejan și alergând spre zona centrală.

Aflat la marginea careului, Abdallah a scăpat printr-un artificiu tehnic și de Antoni Ivanov, a rămas nermarcat la aproximativ 16 metri de poartă, și a șutat puternic.

Mingea s-a îndreptat spre vinclul porții sibienilor și, deși a plonjat pentru a bloca șutul, Cătălin Căbuz nu a putut interveni.

Hakim Abdallah a marcat primul gol după mai bine de 3 luni. Ultima reușită a atacantului din Madagascar data din 15 august, când a înscris chiar în remiza cu fosta sa echipă, Dinamo, scor 1-1.

