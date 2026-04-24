Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 24-25-26 aprilie în marile orașe din România

Calendarul evenimentelor sportive importante din weekend-ul 24-25-26 aprilie.

La ce evenimente interesante poți merge în București, Cluj, Iași, Constanța, Timișoara, Brașov, Craiova, Oradea, Galați sau Ploiești.

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.

Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.

Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 24-25 -26 aprilie

GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 24-26 aprilie.

Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.

Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.

BUCUREȘTI & ILFOV

Vineri, 24 aprilie

FCSB - Petrolul (fotbal, Superliga, play-out), ora 20:30, Arena Națională

Dinamo București 2 - Axiopolis Cernavodă (fotbal, Liga 3), ora 17:00, centrul sportiv Dinamo

FC Voluntari 2 - Agigea (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Anghel Iordănescu, Voluntari

FCSB 2 - Recolta Gh. Doja (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă FCSB, Berceni

Dinamo - Rapid (baschet masculin), ora 17:00, sala Dinamo

Steaua Sharks București - Corona Brașov (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul

Știința București - Corona Brașov (volei masculin, locurile 5-8), ora 18:00, Sala Politehnica

CSA Steaua - SCM Timișoara (rugby, Liga națională), ora 15:00, stadion Ghencea

Sâmbătă, 25 aprilie

Concordia Chiajna - FC Bacău (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Concordia

CS Afumați - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Afumați

CSA Steaua București - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Ghencea

Progresul Fundulea - Gloria Băneasa (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Progresul, Fundulea

CS Dinamo București - CSM Vaslui (handbal masculin), ora 12:00, sala Dinamo

Dinamo București - Steaua București (volei masculin, semifinale play-off), ora 18:00, Sala Dinamo

Rapid București - Lugoj (volei feminin, locuri 7-8), ora 15:00, sala Rapid

Duminică, 26 aprilie

Dinamo - Rapid (fotbal, Superliga, play-off), ora 21:00, Arena Națională

CSM București -Esbjerg (handbal feminin, sferturi Champions League), oră 17:00, sala Polivalentă

Dinamo - Rapid (baschet masculin), ora 18:00, sala Dinamo

CSO Voluntari - SCMU Craiova (baschet masculin), ora 19:00, sala Voluntari

Steaua Sharks București - Corona Brașov (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul

Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță (maraton), ora 08:45, parc Herăstrău

CLUJ-NAPOCA

Vineri, 24 aprilie

Sănătatea Cluj - Unirea Alba Iulia (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă Clujana

Crosul de Noapte powered by DeLonghi (cros), ora 20:45, Parc Central

Sâmbătă, 25 aprilie

CFR Cluj - Universitatea Cluj (fotbal, Superliga, play-off), ora 20:30, stadion CFR

Universitatea ELBI Cluj - Gura Humorului (rugby, Liga națională), ora 11:00, stadion Iuliu Hațieganu

RotaRun for Charity 2026 (cros), ora 10:00, Platoul Sălii sporturilor „Horia Demian”

TIMIȘOARA

Vineri, 24 aprilie

Politehnica Timișoara - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:00, sala Constantin Jude

Duminică, 26 aprilie

Politehnica Timișoara - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:00, sala Constantin Jude

IAȘI

Sâmbătă, 25 aprilie

Poli Iași - Câmpulung (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Emil Alecsandrescu

Duminică, 26 aprilie

Semimaraton Iași (Ediția a X-a), ora 09:00, Piața Palatului Culturii

BRAȘOV

Vineri, 24 aprilie

Corona Brașov - Dinamo București (volei feminin, finala mică), ora 18:00, Sala „Dumitru Popescu Colibași”

CRAIOVA

Vineri, 24 aprilie

Craiova - Rapid București (volei masculin, locurile 5-8), ora 18:00, Sala Sporturilor

ORADEA

Vineri, 24 aprilie

CSM Oradea - FC Argeș (baschet masculin), ora 19, Oradea Arena

Duminică, 26 aprilie

CSM Oradea - FC Argeș (baschet masculin), ora 19, Oradea Arena

CONSTANȚA

Sâmbătă, 25 aprilie

CSM Constanța - CSM București (handbal masculin), ora 17:30, sala Simona Amânar

ARES Rally Championship (raliu auto), ora 09:00, Ramada Constanta

Duminică, 26 aprilie

CSM Constanța - CSM București (volei feminin, locuri 5-6), ora , sala Simona Amânar

GALAȚI

Vineri, 24 aprilie

Oțelul Galați 2 - Dacia Brăila (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă Conachi

