Ce facem în weekend Evenimente sportive pe 24-25-26 aprilie în marile orașe din România

Weekendul acesta e plin de sport. Fotbal, baschet, handbal, sporturi de sală, tenis, maratoane - programul este foarte ofertant în toată țara.
Sunt derby-uri care contează în clasamente, sunt confruntări cu miză directă, dar și competiții spectaculoase pentru amatori. Cine vrea spectacol sportiv live are de unde alege.
Ce facem în weekend: top evenimente sportive pe 24-25-26 aprilie
GOLAZO.ro a selectat pentru tine punctele fierbinți de pe harta sportivă a țării în weekendul 24-26 aprilie.
Fie că vrei să îți susții echipa favorită din tribune sau doar cauți un motiv să ieși la mișcare, am centralizat cele mai importante evenimente sportive din 10 orașe importante ale țării.
Mai jos găsești totul organizat pe orașe, pe zile și pe ore.
BUCUREȘTI & ILFOV
Vineri, 24 aprilie
- FCSB - Petrolul (fotbal, Superliga, play-out), ora 20:30, Arena Națională
- Dinamo București 2 - Axiopolis Cernavodă (fotbal, Liga 3), ora 17:00, centrul sportiv Dinamo
- FC Voluntari 2 - Agigea (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Anghel Iordănescu, Voluntari
- FCSB 2 - Recolta Gh. Doja (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă FCSB, Berceni
- Dinamo - Rapid (baschet masculin), ora 17:00, sala Dinamo
- Steaua Sharks București - Corona Brașov (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul
- Știința București - Corona Brașov (volei masculin, locurile 5-8), ora 18:00, Sala Politehnica
- CSA Steaua - SCM Timișoara (rugby, Liga națională), ora 15:00, stadion Ghencea
Sâmbătă, 25 aprilie
- Concordia Chiajna - FC Bacău (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Concordia
- CS Afumați - Olimpia Satu Mare (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Afumați
- CSA Steaua București - Corvinul (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Ghencea
- Progresul Fundulea - Gloria Băneasa (fotbal, Liga 3), ora 17:00, stadion Progresul, Fundulea
- CS Dinamo București - CSM Vaslui (handbal masculin), ora 12:00, sala Dinamo
- Dinamo București - Steaua București (volei masculin, semifinale play-off), ora 18:00, Sala Dinamo
- Rapid București - Lugoj (volei feminin, locuri 7-8), ora 15:00, sala Rapid
Duminică, 26 aprilie
- Dinamo - Rapid (fotbal, Superliga, play-off), ora 21:00, Arena Națională
- CSM București -Esbjerg (handbal feminin, sferturi Champions League), oră 17:00, sala Polivalentă
- Dinamo - Rapid (baschet masculin), ora 18:00, sala Dinamo
- CSO Voluntari - SCMU Craiova (baschet masculin), ora 19:00, sala Voluntari
- Steaua Sharks București - Corona Brașov (baschet masculin), ora 19:00, sala Mihai Viteazul
- Bucharest International Half Marathon by Constantina Diță (maraton), ora 08:45, parc Herăstrău
CLUJ-NAPOCA
Vineri, 24 aprilie
- Sănătatea Cluj - Unirea Alba Iulia (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă Clujana
- Crosul de Noapte powered by DeLonghi (cros), ora 20:45, Parc Central
Sâmbătă, 25 aprilie
- CFR Cluj - Universitatea Cluj (fotbal, Superliga, play-off), ora 20:30, stadion CFR
- Universitatea ELBI Cluj - Gura Humorului (rugby, Liga națională), ora 11:00, stadion Iuliu Hațieganu
- RotaRun for Charity 2026 (cros), ora 10:00, Platoul Sălii sporturilor „Horia Demian”
TIMIȘOARA
Vineri, 24 aprilie
- Politehnica Timișoara - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:00, sala Constantin Jude
Duminică, 26 aprilie
- Politehnica Timișoara - CSM Galați (baschet masculin), ora 19:00, sala Constantin Jude
IAȘI
Sâmbătă, 25 aprilie
- Poli Iași - Câmpulung (fotbal, Liga 2, play-out), ora 11:00, stadion Emil Alecsandrescu
Duminică, 26 aprilie
- Semimaraton Iași (Ediția a X-a), ora 09:00, Piața Palatului Culturii
BRAȘOV
Vineri, 24 aprilie
- Corona Brașov - Dinamo București (volei feminin, finala mică), ora 18:00, Sala „Dumitru Popescu Colibași”
CRAIOVA
Vineri, 24 aprilie
- Craiova - Rapid București (volei masculin, locurile 5-8), ora 18:00, Sala Sporturilor
ORADEA
Vineri, 24 aprilie
- CSM Oradea - FC Argeș (baschet masculin), ora 19, Oradea Arena
Duminică, 26 aprilie
- CSM Oradea - FC Argeș (baschet masculin), ora 19, Oradea Arena
CONSTANȚA
Sâmbătă, 25 aprilie
- CSM Constanța - CSM București (handbal masculin), ora 17:30, sala Simona Amânar
- ARES Rally Championship (raliu auto), ora 09:00, Ramada Constanta
Duminică, 26 aprilie
- CSM Constanța - CSM București (volei feminin, locuri 5-6), ora , sala Simona Amânar
GALAȚI
Vineri, 24 aprilie
Oțelul Galați 2 - Dacia Brăila (fotbal, Liga 3), ora 17:00, baza sportivă Conachi