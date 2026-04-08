„N-a vrut să creadă” Ovidiu Ioanițoaia explică de ce Mircea Lucescu „și-a asumat un risc fatal” și cum a reacționat când a aflat că are leucemie

Ovidiu Ioanițoaia, directorul Gazetei Sporturilor și prieten de decenii cu Mircea Lucescu, a vorbit despre problemele de sănătate care i-au afectat fostului selecționer ultimele luni din viața.

Mircea Lucescu a murit marți, la 80 de ani, la Spitalul Universitar de Urgență București, unde fusese internat și la începutul anului, dar și după meciul naționalei cu Turcia de la Istanbul.

Pe lângă problemele cardiace, „Il Luce” a suferit și de o formă rară de leucemie, descoperită târziu, abia în decembrie 2025.

Ovidiu Ioanițoaia, despre Mircea Lucescu: „Inițial nu a vrut să creadă că are leucemie”

Întrebat de Dan Udrea, moderator al emisiunii „Fotbal Show” de la Prima Sport și redactor-șef adjunct GOLAZO.ro, dacă Lucescu nu a fost tentat să renunțe la fotbal după ce a aflat că are leucemie, pentru a se ocupa de problemele de sănătate, Ioanițoaia a explicat:

„Acum două luni, două luni și jumătate, nu avea absolut nimic. A apărut leucemia care a complicat totul. De fapt, de la leucemie i s-a tras. Am tot încercat noi să camuflăm diagnosticul, am zis că e o chestiune personală, dar leucemia a provocat și a grăbit sfârșitul.

El a fost un luptător, pentru el nicio cauză nu a fost dinainte pierdută. Inițial nu a vrut să creadă. La un moment dat părea că știe, dar că maschează.

În orice caz, pentru el fotbalul a fost totul. Dacă i s-ar fi interzis să meargă la meciul de la Istanbul, ar fi fost probabil și mai rău din punct de vedere sufletesc. A fost destinul lui, a trăit în viteză toată viața și, din păcate, a și murit în viteză, foarte repede. Viața lui a fost fotbalul”, a afirmat Ovidiu Ioanițoaia.

Mircea Lucescu „ și-a asumat un risc care s-a dovedit fatal”

Ovidiu Ioanițoaia a vorbit despre starea de sănătate fragilă în care s-a aflat Mircea Lucescu în ultimele luni de viață și a dezvăluit că tratamentele încercate de medici nu l-au ajutat pe acesta.

„Eu am avut o discuție cu el cu o săptămână, două, înaintea meciului de la Istanbul și i-am spus, pentru că doctorii au evitat să-i declare adevărul și eu eram un fel de intermediar.

I-am zis «Mircea, vezi că e groasă, asta spun doctorii». Și a zis «n-am ce să fac, așa am început, dacă e cazul, așa termin». A fost un risc pe care și l-a asumat.

Inițial n-a crezut, după aia s-a lămurit că boala este fără recurs, dar n-a mai putut să iasă din joc. Și-a asumat un risc care până la urmă s-a dovedit fatal.

Am fost aproape zilnic la el, uneori și de două ori pe zi. Am fost mai tot timpul. Imunitatea lui era foarte scăzută. A avut la un moment dat un furuncul care trebuia să treacă în 2-3-4 zile, a fost și deschis chirurgical, la el nu a trecut nici în două săptămâni, pentru că organismul nu mai răspundea.

La tratamentele hematologice la fel, doctorii au tot schimbat, au tot căutat, au tot îmbunătățit, au tot modificat, niciunul dintre răspunsuri nu a fost cel scontat, organismul pur și simplu s-a prăbușit.

Joi seara am vorbit ultima oară la telefon cu el, era chiar în formă, avusese o zi, două, mai mohorâte. Joi seara, pe la 8 și jumătate, era chiar vesel, mi-a zis «Hai că mâine ies, mă duc acasă, fac și eu un duș și după ieșim la un cappuccino». N-am mai ieșit”, a mai spus directorul GSP.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al fostului selecționer Mircea Lucescu a fost depus miercuri pe Arena Națională din București. Accesul publicului va fi permis din nou începând cu joi dimineață.

Vineri, marele antrenor va fi înmormântat cu onoruri militare la Cimitirul Bellu.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport