Tragedie înainte de El Clasico Tatăl lui Hansi Flick a murit în ziua meciului. Decizia luată de Barcelona

alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 17:25
alt-text Actualizat: 10.05.2026, ora 17:25
  • Tatăl lui Hansi Flick (61 de ani), antrenorul Barcelonei, s-a stins din viață duminică, chiar în ziua derby-ului de foc cu Real Madrid.
  • El Clasico are loc astăzi, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport și Prima Sport.

Barcelona poate deveni campioană matematic în această seară dacă va obține cel puțin o remiză în fața rivalei din Madrid, însă ziua nu va fi deloc una fericită pentru tehnicianul catalanilor.

Tatăl lui Hansi Flick a decedat chiar înainte de partida cu Real Madrid

Tragedia s-a petrecut în prima parte a zilei de duminică și a fost confirmată de către club.

„Înainte de meci, clubul dorește să-i transmită cele mai sincere condoleanțe antrenorului Hansi Flick, după trecerea în neființă a tatălui său.

Gândurile celor de la FC Barcelona și ale întregii familii blaugrana se îndreaptă către antrenor și familia sa în aceste momente dificile în care înțelegem durerea”, este mesajul transmis de Barcelona, pe site-ul oficial.

Potrivit bbc.com, duelul de Camp Nou va începe cu un moment de reculegere, timp de un minut, iar jucătorii Barcelonei vor purta banderole negre, în semn de doliu.

Mesaj de condoleanțe și din partea rivalei Real Madrid

La aflarea veștii, clubul madrilen a transmis și el un mesaj pentru tehnicianul german.

„Real Madrid CF, președintele și Consiliul de Administrație regretă profund trecerea în neființă a tatălui lui Hansi Flick, antrenorul celor de la FC Barcelona.

Real Madrid își exprimă condoleanțele și afecțiunea pentru familia sa și toți cei dragi. Odihnească-se în pace”, a transmis clubul „blanco”, conform realmadrid.com.

