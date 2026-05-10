Tudorel Stoica (71 de ani), fostul căpitan al Stelei din anii ’80, a vorbit despre pensia pe care o primește lunar de la statul român.

După decesul lui Emeric Ienei, Steaua ’86 a rămas doar cu 3 fotbaliști în registrul indemnizațiilor de merit: Adrian Bumbescu, Ștefan Iovan și Mihai Majearu.

Tudorel Stoica a spus ce pensie primește după o carieră legendară la Steaua: „ Mi-e și rușine!”

Stoica a evoluat pentru Steaua între 1974 și 1989, perioadă în care a câștigat și șapte titluri de campion, plus cinci Cupe ale României.

Întrebat dacă pensia îi este suficientă sau i-a fost tăiată, Tudorel Stoica a răspuns cu amărăciune:

„Ce să mai taie din ea?, că e vai de capul ei! Mi-e și rușine: 2.190 de lei! (n.r. - este pensia lui Tudorel Stoica)”, conform iamsport.ro.

Fostul fotbalist a explicat că a ieșit din Armată cu gradul de maior în rezervă, dar spune că nu înțelege de ce pensia sa este atât de mică.

Maior în rezervă... Habar n-am de ce am pensia atât de mică... Asta că tot mai țipă unii pe la TV că-n Armată sunt pensii nesimțite. Tudorel Stoica, fost fotbalist al Stelei

Tudorel Stoica a amintit și de Ordinul Meritul Sportiv clasa a II-a, primit în 2008 de componenții Stelei ’86, după ce au fost premiați de președintele de atunci, Traian Băsescu:

„A fost doar o altă diplomă... Știți cum se zice, de diplome și de felicitări suntem sătui! Eu nici indemnizație de aia de merit nu primesc.

Nu era o avere, vreo 6.000 de lei lunar. Dar mi-ar fi prins bine, de ce să mint?!”.

În 2024, membrii generației Sevilla, în frunte cu Tudorel Stoica, Gabi Balint și Miodrag Belodedici, s-au implicat activ pentru ca toți câștigătorii CCE să fie incluși pe listă.

Fiecare beneficiar primește lunar suma de 6.240 de lei, echivalentul a 3 salarii minime nete pe economie, înghețate la nivelul din 2019 (3x2.080 lei).

De la 1 iulie 2026, după creșterea salariului minim, venitul net va ajunge la aproximativ 2.700 de lei, față de circa 2.574 de lei în prezent.

Deputatul Ciprian Paraschiv a anunțat că va depune un proiect legislativ prin care toți componenții echipei Steaua '86 să primească indemnizație de merit din partea statului român.

