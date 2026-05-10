Mbappe ratează El Clasico Starul lui Real Madrid a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final, din cauza problemelor medicale

Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, nu va juca în partida cu Barcelona, din etapa #35 din La Liga.

Fotbalistul francez nu a fost inclus în lotul anunțat de clubul madrilen.

Catalanii pot câștiga titlul în La Liga în cazul unui rezultat pozitiv în fața rivalei Real Madrid.

Tehnicianul Alvaro Arbeloa spera să îl recupereze pentru meciul cu Barcelona pe atacantul accidentat la finalul lunii aprilie.

Mbappe va rata El Clasico. Atacantul a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final

La ultimul antrenament al madrilenilor, cu aproximativ cinci minute înainte de finalul ședinței de pregătire, Mbappe s-ar fi oprit brusc după ce a simțit dureri la ischiogambieri și a transmis că nu mai poate continua, conform marca.com.

Mbappe se antrenase cu echipa în zilele precedente, iar prezența sa la ședințele de pregătire, care au decurs fără probleme, alimentase speranțele că va putea fi folosit împotriva Barcelonei.

Totuși, atacantul nu a primit acordul medical pentru revenirea în competiție și a rămas în afara lotului.

Absența este semnificativă pentru Real Madrid, mai ales în contextul în care Mbappe este golgheterul campionatului, cu 24 de goluri.

85 de goluri a marcat Mbappe în cele 100 de partide jucate pentru Real Madrid

Francezul nu va putea ajuta echipa într-un meci în care Barcelona poate deveni campioană a Spaniei.

Catalanii se află pe primul loc, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă poziția secundă, cu 77 de puncte. După El Clasico, vor mai rămâne trei etape de disputat.

Real Madrid a anunțat lotul pentru El Clasico. În compartimentul ofensiv, Alvaro Arbeloa se va baza pe Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Díaz și Franco Mastantuono.

Mbappe se afla deja în centrul unor controverse înainte de El Clasico.

O parte a suporterilor l-a criticat pentru o deplasare în Sardinia în perioada de recuperare, iar în mediul online a apărut și o petiție numită „Mbappe Out”, prin care unii fani au cerut plecarea sa de la Real Madrid.

41 de goluri a marcat Mbappe în cele 41 de meciuri jucate în acest sezon

