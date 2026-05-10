Mbappe ratează El Clasico Starul lui Real Madrid a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final, din cauza problemelor medicale
Kylian Mbappe FOTO: IMAGO
alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.05.2026, ora 15:53
  • Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul celor de la Real Madrid, nu va juca în partida cu Barcelona, din etapa #35 din La Liga.
  • Fotbalistul francez nu a fost inclus în lotul anunțat de clubul madrilen.
  • Catalanii pot câștiga titlul în La Liga în cazul unui rezultat pozitiv în fața rivalei Real Madrid.

Tehnicianul Alvaro Arbeloa spera să îl recupereze pentru meciul cu Barcelona pe atacantul accidentat la finalul lunii aprilie.

Weekend perfect pentru români FOTO. Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în China, Grecia și SUA
Weekend perfect pentru români FOTO. Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în China, Grecia și SUA
Weekend perfect pentru români FOTO. Patru fotbaliști au marcat pentru echipele lor de club în China, Grecia și SUA

Mbappe va rata El Clasico. Atacantul a părăsit ultimul antrenament cu cinci minute înainte de final

La ultimul antrenament al madrilenilor, cu aproximativ cinci minute înainte de finalul ședinței de pregătire, Mbappe s-ar fi oprit brusc după ce a simțit dureri la ischiogambieri și a transmis că nu mai poate continua, conform marca.com.

Mbappe se antrenase cu echipa în zilele precedente, iar prezența sa la ședințele de pregătire, care au decurs fără probleme, alimentase speranțele că va putea fi folosit împotriva Barcelonei.

Totuși, atacantul nu a primit acordul medical pentru revenirea în competiție și a rămas în afara lotului.

Absența este semnificativă pentru Real Madrid, mai ales în contextul în care Mbappe este golgheterul campionatului, cu 24 de goluri.

85 de goluri
a marcat Mbappe în cele 100 de partide jucate pentru Real Madrid

Francezul nu va putea ajuta echipa într-un meci în care Barcelona poate deveni campioană a Spaniei.

Catalanii se află pe primul loc, cu 88 de puncte, în timp ce Real Madrid ocupă poziția secundă, cu 77 de puncte. După El Clasico, vor mai rămâne trei etape de disputat.

Real Madrid a anunțat lotul pentru El Clasico. În compartimentul ofensiv, Alvaro Arbeloa se va baza pe Vinicius Junior, Gonzalo Garcia, Brahim Díaz și Franco Mastantuono.

Mbappe se afla deja în centrul unor controverse înainte de El Clasico.

O parte a suporterilor l-a criticat pentru o deplasare în Sardinia în perioada de recuperare, iar în mediul online a apărut și o petiție numită „Mbappe Out”, prin care unii fani au cerut plecarea sa de la Real Madrid.

41 de goluri
a marcat Mbappe în cele 41 de meciuri jucate în acest sezon

Cum arată Arena Națională FOTO Stadionul s-a transformat total! Tone de utilaje și schele pe gazon: imagini din interior
Cum arată Arena Națională FOTO Stadionul s-a transformat total! Tone de utilaje și schele pe gazon: imagini din interior
Cum arată Arena Națională FOTO Stadionul s-a transformat total! Tone de utilaje și schele pe gazon:  imagini din interior
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor", care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor", care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor
Incidente de mare amploare în tenis Italienii scriu despre „ciuma pariorilor", care a invadat Roma: scandări și insulte în timpul meciurilor

INVESTIGAȚIE VIDEO Cultul îngerilor. Agresiunile sexuale de care este acuzat „maestrul" spiritual Dragoș Ovidiu Argeșanu. „M-am trezit cu un deget"
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Ce pleașcă au ratat Gigi Becali și FCSB! Ratare de 30 de milioane de euro: dacă ar fi luat titlul, roș-albaștrii ar fi fost cap de serie inclusiv în play-off-ul UCL
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile"
Untold pe Giulești Administratorii vor concerte pe stadionul Rapidului, de genul festivalului din Cluj: „Am început deja discuțiile"
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Kopic, așa cum rar e văzut VIDEO Gestul făcut de antrenorul lui Dinamo după meci: l-a zărit în tribună și l-a luat imediat pe gazon
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Baraj pentru Europa Totul despre semifinala FCSB - FC Botoșani: când și unde se joacă + cine o televizează
Cristian Geambașu Sigla
Poster cu trimitere la Steaua '86 FCSB a folosit un vizual inspirat din finala de la Sevilla pentru meciul de pe Ghencea, cu Slobozia
Ironii virale în El Clasico VIDEO Ce au putut să strige fanii Barcelonei către jucătorii și antrenorul Realului
Cîrstea, încă o victorie la Roma Românca a dominat meciul cu #13 WTA și s-a calificat în sferturile turneului: ce premiu și-a asigurat
Boom eee, Rapid ce mai e: non combat sau non valoare?

Exercițiu de ipocrizie

7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Din ce lume venea Steaua?

Să plângă cât vor!

Cine e hoțul, cine e prostul?

Frumoasa lecție a campionului Chivu

Ce a fost asta?

Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Mondialul din cabină și astronauții

Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

O noapte la capodoperă

PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Meritul Bojanei

Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

„Zici că e antimadridista" Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Zici că e antimadridista" Postarea lui Mbappe în timpul El Clasico i-a enervat pe fani
„Îmi venea să plâng de nervi" Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Îmi venea să plâng de nervi" Singurul jucător de la FC Argeș aplaudat de dinamoviști: a plecat de la club împotriva voinței lui
„Nu e locul tău aici!" Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă"
„Nu e locul tău aici!" Răzvan Lucescu spune ce a simțit la PAOK în primele luni: „Mi-era greu să ies din casă"
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului "La vulturul de mare cu peștele în gheare", negustorul care a clădit imperiul hainelor
Dispar din Bellu râvnitele morminte ale elitelor bucureștene. În pericol e și cel al patronului "La vulturul de mare cu peștele în gheare", negustorul care a clădit imperiul hainelor
Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

