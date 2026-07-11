FCSB a rezolvat transferul Patronul a confirmat mutarea: „Nici n-avea impresar. De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem?”

Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a anunțat că Eddy Gnahore (32 de ani) a semnat contractul cu roș-albaștrii.

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Fostul mijlocaș al lui Dinamo va avea un salariu lunar de 25.000 de euro la FCSB.

Eddy Gnahore a semnat cu FCSB: „ I-am dat 25.000 de euro pe lună”

„A semnat. Nu are defecte ascunse. A luat banii pe care îi ia. I-am dat aproape dublu față de Dinamo. I-am dat 25.000 de euro pe lună. O să-i dăm primă de Conference League, dacă ne calificăm.

Dacă nu ne calificăm, imediat după iar îi dăm acea primă de la noi. Oricum ia bani. N-a fost greu de convins, el a spus ce pretenții are.

A negociat cu MM. A vrut 25.000-50.000 la prima de Conference League. E un jucător pe care îl știm. El ghidona tot Dinamo la mijloc.

De ce să nu paștem iarba pe care o cunoaștem? Știm sigur că ăsta e bun. Atunci, i-am spus lui Mihai: «Ia vezi dacă a semnat Gnahore».

Și nu semnase. El nici n-avea impresar ca să mai stai... L-am luat și gata!”, a declarat Gigi Becali, citat de digisport.ro.

600.000 de euro este cota lui Gnahore, potrivit transfermarkt.ro

Eddy Gnahore, contract pe doi ani cu FCSB

Mijlocașul francez a aterizat vineri seară pe aeroportul „Henri Coandă” din București, iar Mihai Stoica (61 de ani), președintele CA al fostei campioane, anunța că înțelegerea dintre cele două părți se va întinde pe o perioadă de doi ani.

„Transferul e rezolvat, da! Contract pe doi ani. Nu au fost grele negocierile. A fost important că ne-am blocat cu negocierile pentru Sami Lahssaini şi atunci am făcut o încercare fără să cred că avem şanse.

Credeam că deja Gnahore a semnat cu altcineva. Şi în loc să vină Lahssaini, a venit Gnahore.

Ne-am înţeles destul de rapid. Dacă am fi fost convinşi că ia în calcul venirea la noi, am fi făcut mai demult, dar a avut şi el alte discuţii.

Am zis că nu pot să văd o echipă ideală fără jucătorii de la noi, că e complicat, dar nu vedeam vreo echipă a campionatului fără Gnahore. A jucat cam peste tot unde a fost legitimat. Are şcoala la zi.

Luni va face un test ca să fie evaluat să vedem cum este fizic”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport, citat de orangesport.ro.

Astfel, Gnahore devine al doilea jucător transferat de FCSB în această vară, după Ronny Labonne (28 de ani), fundaș venit de la Caen.

FOTO. Dinamo - FCSB 1-2 , ultimul meci al lui Gnahore în tricoul „câinilor”

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