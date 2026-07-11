„Sper să-l batem” VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după  trădarea lui Gnahore: „M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”

Cătălin Cîrjan (23 de ani), căpitanul lui Dinamo, a vorbit despre transferul surprinzător al lui Eddy Gnahore (32 de ani) la rivala FCSB.

„Câinii” au disputat astăzi ultimul amical al verii, 1-3 cu Farul.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Cîrjan l-a „înțepat” pe Gnahore, amintind despre promisiunea făcută de francez că nu va juca la altă echipă în România.

VIDEO. Cîrjan, „săgeți” după trădarea lui Gnahore: „ M-a surprins că a mers la FCSB, el spusese altceva”

„Nu prea am mai vorbit cu Gnahore. Sincer, da, m-a surprins transferul la FCSB. Știam că nu vrea să joace la altă echipă în afară de Dinamo în România. Așa spusese.

Și-a schimbat decizia și ne vom duela. Până la urmă, e decizia lui. Nu vreau să vorbesc eu prea multe despre asta. Așa a decis și sper să îl batem în meciul direct”, a spus Cîrjan.

„Mister ne place foarte mult”

Cîrjan a vorbit și despre eșecul din amicalul cu Farul:

„Cred că am început partida bine, după nu știu ce ne-a lipsit. Poate puțină inspirație în ultimii 30 de metri. În a doua repriză cred că s-a văzut oboseala. Am avut o pregătire foarte intensă.

Per total, nu a fost cel mai bun joc al nostru. Rămâne să vedem ce am făcut greșit și să fim pregătiți la ora primului joc. Vom arăta diferit în noul sezon, am schimbat și sistemul. Nu pot să spun foarte multe pentru că adversarii se uită, dar da, arătăm foarte bine.

Sunt niște lucruri noi, dar eu trebuie să fac ce îmi cere Mister. Sunt jucător profesionist, trebuie să dau cel mai bun randament acolo unde sunt pus”.

Apoi a avut numai cuvinte de laudă când discuția s-a îndreptat către Nuno Campos.

„E un antrenor foarte apropiat de noi, deschis, comunică foarte mult. Ne place foarte mult vibe-ul său și cum vorbește cu noi. Trebuie să fim mult mai concentrați și să ascultăm ce ne spune”, a încheiat căpitanul lui Dinamo.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport