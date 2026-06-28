Harry Kane scrie istorie! FOTO. Atacantul Angliei a doborât un nou record după golul înscris cu Panama: reacția celui pe care l-a depășit spune totul +5 foto
Harry Kane
Campionatul Mondial

Harry Kane scrie istorie! FOTO. Atacantul Angliei a doborât un nou record după golul înscris cu Panama: reacția celui pe care l-a depășit spune totul

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 28.06.2026, ora 11:40
alt-text Actualizat: 28.06.2026, ora 12:57
  • Panama - Anglia 0-2. Harry Kane (32 de ani) a fost autorul unui gol în ultima partidă din grupa L de la CM 2026 și a stabilit un nou record.
  • Despre ce este vorba, mai jos în articol.
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Naționala pregătită de Thomas Tuchel s-a impus și în această partidă, golurile englezilor fiind marcate de Jude Bellingham (62) și Harry Kane (67).

Astfel, britanicii s-au calificat în șaisprezecimile turneului final, acolo unde vor da peste RD Congo.

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Harry Kane a doborât recordul lui Gary Lineker

Atacantul lui Bayern Munchen și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în partida cu Panama, după ce a înscris în minutul 67 în urma unei lovituri de cap, din centrarea lui Bellingham.

Grație acestei reușite, Harry Kane a devenit cel mai bun marcator al Angliei la Campionatele Mondiale, având 11 goluri marcate în 14 partide jucate.

Acesta a depășit recordul deținut de Gary Lineker, fostul atacant al Barcelonei, care avea 10 goluri marcate în 12 apariții la Mondiale.

Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com
Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com

Galerie foto (5 imagini)

Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com Golul marcat de Harry Kane cu Panama. Foto: captură FIFA.com
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La finalul partidei, Harry Kane a fost încântat de performanța istorică pe care a bifat-o și a precizat că nu vrea să se oprească aici:

„Este cu siguranță un motiv de mare mândrie. Am spus înaintea turneului că Campionatul Mondial este cea mai importantă competiție în care jucăm ca fotbaliști profesioniști, așa că faptul că am ajuns la 11 goluri îmi oferă un sentiment deosebit.

Este întotdeauna greu să conștientizezi pe deplin astfel de momente. Vreau doar să mă bucur de acest moment alături de echipă și de faptul că suntem pe primul loc în grupă.

Nu consider niciodată aceste momente ca fiind garantate. Este încă o bornă importantă în cariera mea și sper să nu fie ultima din acest turneu”, a spus atacantul, conform bbc.com.

VIDEO Cum a reacționat Gary Lineker la recordul lui Harry Kane

Gary Lineker urmărea partida dintre Panama și Anglia și a avut o reacție inedită când Harry Kane a marcat și i-a doborât recordul:

Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK
Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK

Galerie foto (7 imagini)

Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK Reacția lui Gary Lineker după ce Harry Kane i-a doborât recordul. Foto: captură X/@NetflixUK
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Acesta s-a bucurat inițial și a sărbătorit golul, apoi a mimat supărarea că a fost depășit, cu o reacție teatrală:

Harry Kane continuă să înscrie pe bandă rulantă. La finalul sezonului trecut, atacantul lui Bayern a câștigat Gheata de Aur, după ce a înscris nu mai puțin de 36 de goluri în 31 de partide jucate în Bundesliga. A oferit și 5 pase decisive.

Gary Lineker a marcat de șase ori la Cupa Mondială din Mexic 1986 și de patru ori la ediția din Italia, din 1990. Fostul vârf a declarat recent că Harry Kane este „cel mai mare atacant englez pe care l-am avut vreodată”.

După ce a punctat de trei ori la acest Mondial, Kane a devenit și al doilea jucător din istoria naționalei Angliei care marchează la trei Mondiale diferite (2018, 2022 și 2026).

Această performanță a mai fost reușită doar de David Beckham, care a marcat la edițiile din 1998, 2002 și 2006.

Harry Kane a urcat în clasamentul all-time al marcatorilor de la CM

După ultima sa reușită, englezul a ajuns la 11 goluri marcate la Campionatele Mondiale, reușind să urce o poziție în clasamentul all-time al marcatorilor.

Dacă va mai înscrie în fazele eliminatorii, Kane are șansa să depășească nume mari ale fotbalului, precum Pele sau Gerd Muller.

Topul celor mai buni marcatori din istoria CM:

  • 1. Lionel Messi - 19 goluri
  • 2. Kylian Mbappe/Miroslav Klose - 16 goluri
  • 3. Ronaldo Nazario - 15 goluri
  • 4. Gerd Muller - 14 goluri
  • 5. Just Fontaine - 13 goluri
  • 6. Pele - 12 goluri
  • 7. Harry Kane, Sandor Kocsis/Jurgen Klinsmann - 11 goluri
  • 8. Cristiano Ronaldo/Teofilo Cubillas/Thomas Muller/Grzegorz Lato - 10 goluri

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