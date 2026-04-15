UEFA va crește și venitul din sponsorizări cu 40%, mărire adăugată la noul acord pentru drepturile TV. Suma totală ajunge la cer!

Tot marile cluburi din Champions League vor beneficia în primul rând de banii câștigați de organismul de la Nyon.

Până acum, UEFA ajungea oricum la o sumă totală foarte mare.

Nu mai puțin de 4,4 miliarde de euro venit anual, din contractul pentru drepturile TV ale cupelor europene (în special, Liga Campionilor) și acordurile de sponsorizare.

UEFA, peste un miliard anual de la sponsori

Potrivit The Guardian, forul continental se pregătește să semneze contracte cu doi noi sponsori.

Numai din sponsorizări, UEFA va încasa peste un miliard de euro anual, cu 40% mai mult.

Emblema UEFA la sediul de la Nyon Foto: Imago

Noile pacturi se vor adăuga celor existente. Mai ales Pepsi, pentru băuturile răcoritoare (2027-2033), și AB InBev, pentru bere (aceeași perioadă). Iar Nike va înlocui aproape sigur Adidas ca furnizor de mingi.

UEFA depășește 6 miliarde din drepturi TV și sponsorizări

Beneficiile drepturilor TV (2027-2031) cresc și ele, fiind estimate la 5 miliarde de euro.

Ceea ce înseamnă că UEFA (care a ales în 2025 agenția americană Relevent Football Partner să negocieze aceste contracte, după ce a colaborat trei decenii cu firma elvețiană Team) va câștiga în viitorul apropiat peste 6 miliarde din drepturile TV și sponsorizări.

Cu mai mult de 1,6 miliarde față de cât primește în prezent.

Ousmane Dembele, cel mai bun jucător și Balonul de Aur al lui PSG, „regina” Ligii în 2025 Foto: Imago

Banii vor îmbogăți însă și mai mult cluburile din Champions League, avertizează The Guardian.

Momentan, 74% din fondul de premii și 56% din venitul pentru competițiile de club ajung la grupările din Ligă.

144,4 milioane de euro a primit PSG pentru sezonul trecut, când a câștigat Liga Campionilor

