Mesajul lui Ianis Hagi Cui a mulțumit românul după ce s-a transferat la Alanyaspor : „A fost o vară intensă pentru mine”

Ianis Hagi (26 de ani) a transmis cu mesaj de apreciere după transferul la noua sa echipă.

Internaționalul român a semnat cu Alanyaspor, formație din primul eșalon al Turciei.

După ce o vară întreagă a refuzat mai multe oferte, inclusiv din România sau de la Legia Varșovia, Hagi va evolua în Super Liga Turciei alături de mai mulți români, printre care: Valentin Mihăilă, Denis Drăguș, Marius Ștefănescu sau Deian Sorescu.

Ianis Hagi: „Le mulțumesc celor care mi-au fost alături”

Despărțit de Rangers la finalul sezonului precedent, Ianis Hagi s-a pregătit la baza Farului, iar acum le-a transmis un mesaj de mulțumire celor care l-au ajutat să-și păstreze forma.

„A fost vară intensă pentru mine și apreciez enorm munca tuturor celor care mi-au fost alături în această perioadă. De la antrenamentele în baza Farului și până la recuperare, fiecare om care m-a ajutat să rămân în cea mai bună formă merită un mare «Mulțumesc» din partea mea”, a scris Ianis Hagi într-un story pe Instagram.

foto: captură instagram.com/ianishagi

Hagi a semnat un contract valabil pe două sezoane cu formația turcă, unde va fi coleg cu Umit Akdag, internațional român de tineret care s-a despărțit, la rândul său, de Toulouse în această vară.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport