 Le-a dat emoții scoțienilor Marian Barbu, chemat de două la VAR de Ovidiu Hațegan în Scoția - Belarus 2-1. Ce decizii a luat „centralul” român +4 foto
Marian Barbu foto: IMAGO
Campionatul Mondial

Le-a dat emoții scoțienilor Marian Barbu, chemat de două la VAR de Ovidiu Hațegan în Scoția - Belarus 2-1. Ce decizii a luat „centralul” român

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.10.2025, ora 00:01
alt-text Actualizat: 13.10.2025, ora 00:01
  • Scoția - Belarus 2-1. Marian Barbu s-a aflat la centrul partidei câștigată la limită de scoțieni.
  • Arbitrul român a anulat câte un gol de fiecare parte, dar și un penalty al Scoției în decurs de doar 9 minute.

Scoția a reușit să se impună la capătul unui meci care a durat 100 de minute cu tot cu prelungiri și rămâne la egalitate cu Danemarca, cu șanse reale la primul loc din grupă, care duce direct la CM 2026.

Am redescoperit Zidul Galben VIDEO. La imn am simțit după mult timp atmosfera de la Euro. La primul meci mare, decisiv pentru Mondial
Citește și
Am redescoperit Zidul Galben VIDEO. La imn am simțit după mult timp atmosfera de la Euro. La primul meci mare, decisiv pentru Mondial
Citește mai mult
Am redescoperit Zidul Galben VIDEO. La imn am simțit după mult timp atmosfera de la Euro. La primul meci mare, decisiv pentru Mondial

Scoția - Belarus 2-1. Marian Barbu, chemat de două la VAR de Hațegan

Meciul de la Glasgow a avut parte de o brigadă de arbitrii românească, iar Scoția părea să aibă un meci ușor după deschiderea de scor din minutul 15 a lui Che Adams.

Însă, în repriza secundă, Barbu i-a exasperat pe fanii scoțieni.

În minutul 62, acesta a acordat penalty pentru gazde, pe care l-a anulat ulterior după ce a revăzut faza la monitorul VAR, pentru un henț a lui Adams, acordând lovitură liberă pentru Belarus.

Un minut mai târziu, Barbu devenea înger pentru scoțieni, anulând golul oaspeților marcat de Evgeni Malashevich, pentru un fault inițial asupra lui McTominay, tot după ce a fost chemat de Ovidiu Hațegan la monitorul VAR, informează independent.co.uk.

După alte 7 minute, „centralul” român anulează o altă reușită a aceluiași Che Adams, după ce a constatat că acesta s-a folosit de mână pentru a înscrie.

Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1
Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1

Galerie foto (4 imagini)

Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1 Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1 Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1 Marian Barbu, în Scoția - Belarus 2-1
+4 Foto
labels.photo-gallery

Ulterior, McTominay a marcat în minutul 84, iar de această dată reușita a rămas pe tabelă. Kuchko a redus din diferență în minutul 90+6, iar scoțienii au trecut prin alte patru minute de emoții până la fluierul final.

Citește și

„Ăsta e obiectivul meu” Zinedine Zidane și-a dezvăluit planurile: „Este un vis și aștept să-l îndeplinesc”
Campionate
23:18
„Ăsta e obiectivul meu” Zinedine Zidane și-a dezvăluit planurile: „Este un vis și aștept să-l îndeplinesc”
Citește mai mult
„Ăsta e obiectivul meu” Zinedine Zidane și-a dezvăluit planurile: „Este un vis și aștept să-l îndeplinesc”
România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului
Nationala
22:32
România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului
Citește mai mult
România a cerut penalty FOTO. Proteste vehemente ale „tricolorilor” înainte de pauză » Explicația arbitrului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
Deputatul Superbet-AUR. Un politician a fost plătit cu 300.000 de euro de către cea mai mare firmă a industriei de pariuri din România
scotia Ovidiu Hategan belarus var marian barbu preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Nationala
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Citește mai mult
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Nationala
14:23
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță: „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
Citește mai mult
„Nu avea dreptul să plece!” Mircea Lucescu îl critică dur pe Alexandru Mitriță : „Mult prea emotiv” + I-a identificat „defectele”
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Nationala
13:16
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
Citește mai mult
România, șansă mare la baraj! Dacă terminăm pe 2 și ținând cont de celelalte rezultate din preliminarii, România ar putea avea un play-off accesibil
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Nationala
12:32
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria. S-a viralizat imediat!
Citește mai mult
„La portiță e Ghiță” 😅 Postarea ironică făcută de echipa națională la câteva ore după victoria cu Austria.  S-a viralizat imediat!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:00
Cristian Geambașu A cui e victoria?
Cristian Geambașu A cui e victoria?
15:42
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
Cum rămâne Lucescu și la baraj! GOLAZO.ro are culisele discuțiilor dintre selecționer și FRF. Două scenarii sunt pe masă
16:56
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
Stanciu și Marin pierd primul „11”? Ciprian Marica spune că doi jucători ar putea să le ia locul: „Au arătat că vrăjeala asta nu stă în picioare”
16:42
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria, însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Locul 3 pe anul 2025! Antena 1 a fost lider cu România - Austria , însă audiența nu a detronat două meciuri din acest an
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!

Dan Udrea: Unii visează cai verzi pe pereți, dar suntem unde merităm. Și chiar suntem bine!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
Top stiri din sport
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Nationala
11:57
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Citește mai mult
Florucz, interviu în limba română Atacantul cu părinți români a dezvăluit de ce a ales să joace pentru Austria: „Nu a fost greu de luat decizia”
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Nationala
13:06
Lucescu, la fel ca Mourinho Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Citește mai mult
Lucescu, la fel ca Mourinho  Detaliul observat de Gică Popescu după meciul cu Austria: „A fost o strategie! A vrut să preia presiunea asupra sa”
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Tenis
11:43
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
Citește mai mult
Răducanu, mesaj din spital Sportiva, afectată grav de condițiile „inumane” de la Wuhan Open » O jucătoare atacă organizatorii: „Luptă pentru supraviețuire!”
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Europa League
11:35
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia
Citește mai mult
FCSB, modificare pe lista UEFA Accidentarea gravă a lui Mihai Popescu îi dă posibilitatea campioanei  să-l înlocuiască în Europa. Care e decizia

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 20 rapid 10 Universitatea Craiova 11 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share