Le-a dat emoții scoțienilor Marian Barbu, chemat de două la VAR de Ovidiu Hațegan în Scoția - Belarus 2-1. Ce decizii a luat „centralul” român

Arbitrul român a anulat câte un gol de fiecare parte, dar și un penalty al Scoției în decurs de doar 9 minute.

Scoția a reușit să se impună la capătul unui meci care a durat 100 de minute cu tot cu prelungiri și rămâne la egalitate cu Danemarca, cu șanse reale la primul loc din grupă, care duce direct la CM 2026.

Meciul de la Glasgow a avut parte de o brigadă de arbitrii românească, iar Scoția părea să aibă un meci ușor după deschiderea de scor din minutul 15 a lui Che Adams.

Însă, în repriza secundă, Barbu i-a exasperat pe fanii scoțieni.

În minutul 62, acesta a acordat penalty pentru gazde, pe care l-a anulat ulterior după ce a revăzut faza la monitorul VAR, pentru un henț a lui Adams, acordând lovitură liberă pentru Belarus.

Un minut mai târziu, Barbu devenea înger pentru scoțieni, anulând golul oaspeților marcat de Evgeni Malashevich, pentru un fault inițial asupra lui McTominay, tot după ce a fost chemat de Ovidiu Hațegan la monitorul VAR, informează independent.co.uk.

A let-off for Scotland.



Belarus thought they had equalised at Hampden Park through Evgeni Malashevich, but his goal was ruled out following a VAR check — Scott McTominay was deemed to have been fouled in the build-up. pic.twitter.com/dWpxxHx9At — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) October 12, 2025

După alte 7 minute, „centralul” român anulează o altă reușită a aceluiași Che Adams, după ce a constatat că acesta s-a folosit de mână pentru a înscrie.

Ulterior, McTominay a marcat în minutul 84, iar de această dată reușita a rămas pe tabelă. Kuchko a redus din diferență în minutul 90+6, iar scoțienii au trecut prin alte patru minute de emoții până la fluierul final.

