Cele patru surprize ale lui Hagi! Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor +30 foto
Gică Hagi
Nationala

Cele patru surprize ale lui Hagi! Selecționerul a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru amicalele cu Georgia și Țara Galilor

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.05.2026, ora 13:42
alt-text Actualizat: 08.05.2026, ora 14:37
  • Gică Hagi (61 de ani) a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor din luna iunie.

Lista publicată de FRF este prima alcătuită de noul selecționer, care urmează să debuteze pe banca primei reprezentative pe 2 iunie.

Stoc epuizat Interes major pentru  monedele dedicate Stelei '86: rezervările online s-au încheiat rapid » Cum mai pot fi achiziționate
Citește și
Stoc epuizat Interes major pentru monedele dedicate Stelei '86: rezervările online s-au încheiat rapid » Cum mai pot fi achiziționate
Citește mai mult
Stoc epuizat Interes major pentru  monedele dedicate Stelei '86: rezervările online s-au încheiat rapid » Cum mai pot fi achiziționate

Gică Hagi a anunțat lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Georgia și Țara Galilor

Hagi a stabilit lista stranierilor din care va alege doar o parte pentru partidele amicale de luna viitoare, urmând să fie anunțat în curând și lotul final, care va include și fotbaliști din campionatul intern.

Patru jucători de pe listă nu au mai evoluat până acum pentru naționala mare: Otto Hindrich (portar), Tony Strata (fundaș dreapta), Marius Corbu (mijlocaș central) și Ianis Stoica (aripă stânga).

Cum arată lista preliminară a stranierilor:

PORTARI

  • Ionuț RADU (Celta Vigo | Spania, 9/0), Otto HINDRICH (Legia Varșovia | Polonia, 0/0);

FUNDAȘI

  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 38/2), Tony STRATA (Vitória Guimarães | Portugalia, 0/0), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 29/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 9/1), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 5/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 45/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 2/0);

MIJLOCAȘI

  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 35/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 74/12), Nicolae STANCIU (Dalian | China, 86/15), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 7/0), Marius CORBU (Ferencváros | Ungaria, 0/0), Adrian ȘUT (Al-Ain | EAU, 8/0), Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 45/11), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 53/8), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 35/5);

ATACANȚI

  • Ianis STOICA (Estrela Amadora | Portugalia, 0/0), Denis DRĂGUȘ (Gaziantep FK | Turcia, 27/7), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Louis MUNTEANU (DC United | SUA, 4/2).

Programul României în 2026

  • 2 iunie: Georgia - România (Tbilisi, amical), ora 20:00
  • 6 iunie: România - Țara Galilor (Stadionul Steaua, amical), ora 20:45
  • 25 septembrie: Suedia - România (Nations League)
  • 28 septembrie: România - Bosnia (Nations League)
  • 2 octombrie: Polonia - România (Nations League)
  • 5 octombrie: România - Suedia (Nations League)
  • 14 noiembrie: România - Polonia (Nations League)
  • 17 noiembrie: Bosnia - România (Nations League)
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro

Galerie foto (30 imagini)

Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro Prezentarea lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României. Foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro
+30 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Cristian Geambașu Exercițiu de ipocrizie
Opinii
12:47
Cristian Geambașu Exercițiu de ipocrizie
Citește mai mult
Cristian Geambașu Exercițiu de ipocrizie
Prințul William, „explozie” de bucurie FOTO.  Cum a fost surprins moștenitorul tronului Marii Britanii la golul marcat de Aston Villa
Europa League
12:19
Prințul William, „explozie” de bucurie FOTO. Cum a fost surprins moștenitorul tronului Marii Britanii la golul marcat de Aston Villa
Citește mai mult
Prințul William, „explozie” de bucurie FOTO.  Cum a fost surprins moștenitorul tronului Marii Britanii la golul marcat de Aston Villa

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Nicușor Dan a vorbit la telefon cu unul dintre liderii de partid care n-a mers la Cotroceni. Există posibilitatea unui guvern minoritar făcut de acesta
Echipa Nationala gica hagi AMICALE stranieri
Știrile zilei din sport
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Gimnastica
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Citește mai mult
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Superliga
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Citește mai mult
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Tenis
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Citește mai mult
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Ciclism
10:00
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Citește mai mult
Paul Seixas în Turul Franței Participarea tânărului ciclist la marea cursă din iulie este un pas către împlinirea unui vis de 41 de ani
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:39
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
Nadia se întoarce la Montreal Legendara gimnastă revine în locul unde a scris istorie în urmă cu 50 de ani
09:49
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
Mureșan, răspuns pentru Pancu Antrenorul pune condiții pentru a rămâne la CFR Cluj, conducerea explică: „Situația stă în felul următor”
10:22
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
Eliminată dramatic la Roma Jaqueline Cristian a avut trei mingi de meci, dar n-a reușit să învingă fosta lideră WTA
09:37
„Două ore pierdute din viață” Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
„Două ore pierdute din viață”  Analiștii le-au criticat dur pe CFR și U Craiova, după remiza fără goluri din Gruia: „Nota 4!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!

Dan Udrea: Când colonelul bagă capul în poza din care lipsește chiar generalul!
Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie

Cristian Geambașu: Exercițiu de ipocrizie
7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 - Hai, Steaua!

Cătălin Tolontan: 7 mai 1986 <span>-</span> Hai, Steaua!
Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului

Radu Naum: Arbitrajul e noul scop al fotbalului
România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!

Dan Udrea: România și București, 8 zile de invidie pe Ungaria și Budapesta!
Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?

Cristian Geambașu: Din ce lume venea Steaua?
Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!

Cristian Geambașu: Să plângă cât vor!
Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?

Dan Udrea: Cine e hoțul, cine e prostul?
Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu

Theodor Jumătate: Frumoasa lecție a campionului Chivu
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?

Radu Naum: Ce sens are să ne întrebăm despre CSM?
Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București

Dan Udrea: Populismul lui Ciucu în cazul CSM București
Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții

Cristian Geambașu: Mondialul din cabină și astronauții
Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!

Theodor Jumătate: Nu ne mai chinuiți cu cel mai slab arbitru!
Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?

Cristian Geambașu: Bărbosu nu e suspendată! Nu încă?
O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă

Radu Naum: O noapte la capodoperă
PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG - Bayern 5-4, zi și noapte l-aș vedea, la nesfârșit!

Theodor Jumătate: PSG <span>-</span> Bayern <span>5-4,</span> zi și noapte <span>l-aș</span> vedea, la nesfârșit!
Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei

Cristian Geambașu: Meritul Bojanei
Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă

Dan Udrea: Șucu realizează că fotbalul nu e mobilă
Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi

Ioana Mihalcea: Săracul Rădoi
Top stiri
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Superliga
08.05
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la hențul lui Rus
Citește mai mult
Fază controversată în CFR - Craiova FOTO A fost analizată la VAR timp de 5 minute! De ce Kovacs nu a dat penalty pentru gazde la  hențul lui Rus
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Campionate
08.05
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Citește mai mult
Sancțiune istorică Ce au pățit Valverde și Tchouameni după conflictul din vestiar: anunț oficial al lui Real Madrid
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Alte sporturi
08.05
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Citește mai mult
Medalie la Mondiale Naționala feminină de tenis de masă s-a calificat în semifinale și și-a asigurat bronzul
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
B365
07.05
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor
Citește mai mult
Palatul Parlamentului va fi roș-albastru diseară, în cinstea victoriei de de la Sevilla. Acum 40 de ani, Steaua București câștiga Cupei Campionilor

Echipe/Competiții

fcsb 22 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 35 rapid 30 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
09.05

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share