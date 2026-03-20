DINAMO - U CRAIOVA 0-1. Claudiu Vaișcovici (63 de ani), fost mare atacant al „câinilor”, a criticat dur prestația lui Adrian Mazilu (20 de ani).

Dinamo a evoluat mai mult de o repriză în superioritate numerică, după eliminarea lui Nicușor Bancu (33 de ani), însă „câinii” nu au reușit să amenințe de prea multe ori poarta oltenilor.

Zeljko Kopic a vrut să forțeze în ofensivă, iar în minutul 56 a efectuat nu mai puțin de trei schimbări.

Antrenorul croat i-a trimis în teren pe fundașul dreapta Jordan Ikoko (32 de ani), atacantul Alexandru Pop (26 de ani) și extrema dreapta Adrian Mazilu.

Ulterior, Ianis Tarbă (19 ani) și Adrian Caragea (20 de ani), alți doi jucători ofensivi, au fost și ei aruncați în luptă, dar fără succes.

Claudiu Vaișcovici crede că jocul lui Dinamo s-a rupt după schimbările efectuate de Kopic.

Fostul mare atacant al formației din „Ștefan cel Mare” a criticat aspru prestația lui Adrian Mazilu. Nici Pop nu a scăpat de criticile lui Vaișcovici.

„Nu poți să spui că Universitatea Craiova e echipă mică, dar dacă nu dai gol... e greu. După schimbări, deși avea un om în plus, Dinamo a fost praf, «prafao».

Ca ăsta în stânga, că nici nu vreau să-i mai pronunț numele, joc și eu, la vârsta asta: să vină mingea la mine, să o preiau, să intru trei metri în centru și să dau o pasă înapoi, ca Mazilu.

Băi, băiatule, ești tinerel, dă-i drumul la treabă, ia-o cu tine, driblează, dă un șut. Dar așa, să stau lipit de margine. A dat o pasă, în rest nimic.

Toți care au intrat nu au adus niciun plus. Joc cu Pop. Pop și la Oțelul juca și nu juca, dar joacă la Dinamo… Mă rog.

Ăștia sunt jucătorii, au venit, pe ăștia îi avem, cu ăștia defilăm. Dacă Dinamo face schimbări, gata, se termină fotbalul”, a declarat Vaișcovici, citat de primasport.ro.

250 de minute a strâns Mazilu în 9 meciuri pentru Dinamo

În urma înfrângerii cu U Craiova, Dinamo a ajuns la cinci înfrângeri consecutive și este ultima în play-off, cu 26 de puncte, în timp ce oltenii au urcat temporar pe primul loc, cu 33 de puncte.

