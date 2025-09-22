„Am greșit față de el” Remarcatul lui Ianis Zicu după remiza cu Dinamo: „Nu o să spun niciodată asta despre mine” +45 foto
Ianis Zicu (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
„Am greșit față de el” Remarcatul lui Ianis Zicu după remiza cu Dinamo: „Nu o să spun niciodată asta despre mine”

alt-text Iosif Popescu (video) , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 23:40
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 00:17
  • Dinamo - Farul 1-1. Ianis Zicu a tras primele concluzii după remiza obținută pe Arena Națională.
  • Constănțenii au reușit să plece cu un rezultat pozitiv de la București, după o primă repriză în care Dinamo a dominat categoric.

Ianis Zicu consideră rezultatul unul echitabil, însă cel mai mult apreciază atitudinea elevilor săi și modul în care au gestionat partida după pauză.

Dinamo - Farul 1-1. Ianis Zicu: „Un egal muncit”

„E un egal muncit pentru că am schimbat starea de spirit a doua repriză. Dacă în prima repriză am fost moi, nu am fost reactivi, nu am știut să punem presiune pe cei de la Dinamo, consider rezultatul pe echitabil, după ce s-a întâmplat pe teren.

O repriză a fost a lor, o repriză consider că a fost a noastră și, fără lipsă de modestie, dacă aveam mai mult curaj, poate reușeam să obținem mai mult.

Dar suntem fericiți pentru că să revii de la 0-1 cu Dinamo, trecând ei printr-o perioadă foarte bună, este destul de greu și de asta sunt fericit, am obținut un punct.

Fotbalul pentru mine înseamnă ceea ce s-a întâmplat a doua repriză”, a spus Zicu după meci, la Digi Sport.

Zicu, despre golul încasat: „Ișfan a așteptat și Milanov i-a luat fața”

„Noi facem zonă la fazele fixe. Era zona lui Ișfan, nu a atacat mingea, a așteptat-o și a venit Milanov și i-a luat fața. E un detaliu pe care în multe momente, multe echipe le pregătesc, dar la joc apare momentul acesta de nesincronizare și se întâmplă.

Bucuria este că a doua repriză au reacționat. Dacă se continua de maniera din prima repriză, atunci era o problemă mare”.

Ianis Zicu, încântat de prestația lui Ramalho: „Am greșit față de el”

Întrebat și despre Ramalho, marcatorul golului trimis pe teren în repriza secundă, Zicu a răspuns:

„Eu, în general, evit să spun despre mine că sunt inspirat. Nu o să spun niciodată, pentru că noi, antrenorii, luăm decizii și schimbăm jucători la fiecare meci. Odată un jucător aduce un plus, marchează sau dă o pasă de gol, de multe ori nu.

Ce mă interesează e ca jucătorii care intră de pe bancă să intre foarte concentrați, foarte motivați și cu dorință de a arăta că poate eu, ca antrenor, am greșit față de ei că i-am lăsat pe bancă.

Ăsta e primul obiectiv. După aceea, reușitele lor fac parte din colectivitatea noastră, pentru că toți suntem aici și la bine și la rău”.

Ianis Zicu, despre retragerea lui Alexandru Mitriță de la națională

Tehnicianul Farului a comentat și el decizia lui Mitriță de a se retrage de la echipa națională.

„N-am simțit niciodată să mă retrag de la echipa națională, chiar dacă am jucat foarte puțin, 12 meciuri. Dar nu m-am gândit, chiar dacă n-am fost convocat în ultimii doi ani, n-am făcut nicio scrisoare că mă retrag. Am așteptat până în ultimul moment.

E o decizie a lui. Nemulțumirile lui, el știe de ce, dar consider că nu trebuie să te retragi din echipa națională. Ești convocat, ok, nu ești convocat, mergi mai departe.

Până la urmă, frustrările și nemulțumirile fac și ele parte din viața noastră și trebuie să le acceptăm. Altfel avem probleme în a fi fericiți”, a mai spus Zicu.

