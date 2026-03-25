Ibrahim Haciosmanoglu
Turcii ne privesc de sus Mesaj arogant înainte de baraj: „Nu avem ce căuta la Mondial, dacă nu putem bate România”

alt-text Publicat: 25.03.2026, ora 17:37
alt-text Actualizat: 25.03.2026, ora 17:37
  • Ibrahim Haciosmanoglu (60 de ani), președintele Federației Turciei, spune că reprezentativa țării sale nu ar merita să participe la Cupa Mondială dacă nu poate trece de România, Kosovo sau Slovacia.
  • Turcia - România se joacă joi, de la ora 19:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Turcia, România, Slovacia și Kosovo se luptă în barajul pentru calificarea la Cupa Mondială 2026.

Echipa care va câștiga meciul dintre Turcia și România se va confrunta în finala play-off-ului pentru turneul final cu învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo.

Președintele Federației Turciei, înainte de partida cu România: „Nu avem ce căuta la Mondial, dacă nu putem bate România”

„Ne dorim întotdeauna să reușim, ca națiune ne dorim acest lucru. Fie ca Dumnezeu să ne dea puterea să trecem cu succes peste aceste două teste, începând de mâine.

Cupa Mondială ne așteaptă, iar, cu voia lui Dumnezeu, vom merge acolo și vom avea succes. Credem cu tărie că așa va fi.

Nu e bine să ne lăudăm, dar nu merităm să mergem în America dacă nu suntem în stare să batem România, Kosovo și Slovacia.

Avem o echipă foarte bună, atât din punct de vedere al calității, cât și al caracterului, și merită totul”, a declarat Ibrahim Haciosmanoglu, conform fanatik.com.tr.

Și acolo, să nu ne gândim doar la națiunea turcă și la cei 80 de milioane de locuitori, ci și la întreaga lume islamică. Mulți președinți de federații din țări islamice ne spun: «Domnule președinte, nu vă gândiți doar la cei 80 de milioane. Așteptăm succesul dumneavoastră și vom fi mândri». Cu voia lui Dumnezeu, vom răspunde acestor așteptări Ibrahim Haciosmanoglu

Lotul României este evaluat la 96 de milioane de euro, conform Transfermarkt. Turcia vine la baraj cu vedete în valoare totală de 450 milioane de euro.

Topul celor mai valoroși jucători:

  • România: Radu Drăgușin (Tottenham) - 20 mil. €, Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) - 18 mil. €, Dennis Man (PSV Eindhoven) - 13 mil. €
  • Turcia: Arda Güler (Real Madrid) - 90 mil. €, Kenan Yıldız (Juventus Torino) - 75 mil. €, Ferdi Kadıoğlu (Brighton) - 30 mil. €, Barış Alper Yılmaz (Galatasaray) - 26 mil. €, Orkun Kökçü (Beșiktaș) - 25 mil. €, Hakan Çalhanoğlu (Inter Milano) - 22 mil. €, Kerem Aktürkoğlu (Fenerbahce) - 22 mil. €
14 victorii
a înregistrat România în cele 26 de partide jucate cu Turcia. Adversara de joi a câștigat cinci meciuri, iar alte 7 s-au încheiat la egalitate. „Tricolorii” au marcat 49 de goluri și au primit 24.

Ultimul meci direct câștigat de Turcia a fost pe 10 septembrie 2013, scor 2-0, pe Arena Națională din București, în preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2014.

Ultima victorie a României a avut loc pe 9 noiembrie 2017, scor 2-0, într-un amical disputat pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj.

Meciul se va juca pe stadionul echipei Beșiktaș, o arenă inaugurată în aprilie 2016, cu o capacitate de 43.445 de locuri.

În cazul unui succes la Istanbul, partida din finala barajului cu Slovacia sau Kosovo va putea fi urmărită pe Antena 1. Dacă va pierde duelul cu Turcia, atunci România va disputa un amical cu pierzătoarea dintre cele două echipe.

