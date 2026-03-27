Suporterii echipei naționale a României.
Slovacia - România Biletele pentru fanii „tricolorilor” vor fi puse în vânzare sâmbătă. Prețul și numărul tichetelor disponibile

alt-text Publicat: 27.03.2026, ora 16:57
alt-text Actualizat: 27.03.2026, ora 16:57
  • FRF a anunțat că biletele pentru amicalul naționalei cu Slovacia vor fi disponibile începând cu ziua de sâmbătă.
  • Slovacia - România se joacă marți, de la 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.

Eliminate în semifinala barajului pentru CM 2026, cele două naționale se vor întâlni într-un amical, pentru a bifa numărul de două partide disputate în această pauză competițională, conform cerințelor FIFA.

Biletele pentru Slovacia - România vor fi disponibile de sâmbătă

Tichetele vor putea fi achiziționate online de pe site-ul federației din Slovacia, pe un link dedicat fanilor români, care va fi activat mâine, informează frf.ro.

Prețul unui bilet va fi de 19 euro, adică aproximativ 100 de lei, iar locurile vor fi alocate în sectoarele D201 – D204.

Suporterii români vor beneficia de un total de 1.000 de bilete, iar pentru fiecare comandă se pot achiziționa maximum 5, toate inscripționate cu nume, prenume, data nașterii și adresă.

Procedura de cumpărare:

  • Începând de sâmbătă, 28 martie, ora 12:00, va fi posibilă înregistrarea comenzilor, în limita locurilor disponibile.
  • Suporterii care vor accesa linkul dedicat trebuie să se înregistreze și va putea achiziționa biletele online, plata fiind făcută cu cardul.
  • Fiecare cumpărător va introduce datele necesare pentru fiecare deținător de bilet. Până la data de 30.03.2026, ora 23:59, persoana înregistrată poate modifica gratuit datele persoanelor care vor participa la meci, direct din cont (în secțiunea My Orders). După această dată, modificările vor fi posibile doar contra unei taxe de 5 € cu TVA inclus / bilet.
  • După achiziționarea biletelor, în cont vor fi vizibile doar voucherele; biletele cu cod QR vor fi disponibile cu 48 de ore înainte de meci.

În același timp, FRF a venit cu informații și despre disponibilitatea biletelor pentru persoanele cu dizabilități:

  • Pentru acest meci sunt disponibile și 10 pachete (sector B108), fiecare pachet conținând 1 bilet pentru persoana cu dizabilități și 1 bilet pentru însoțitor.
  • Alocarea se va face pe baza înscrierii prealabile, prin e-mail la adresa: [email protected].
  • Biletele vor fi distribuite în ordinea înscrierii pe listă.

