Liga 2, etapa #6 LIVE de la ora 18:00 Duelul Ceahlăul - FC Bihor continuă rundă » Cum arată clasamentul actualizat
Liga 2, etapa #6 LIVE de la ora 18:00 Duelul Ceahlăul - FC Bihor continuă rundă » Cum arată clasamentul actualizat

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 12.09.2025, ora 09:01
alt-text Actualizat: 12.09.2025, ora 09:33
  • Ceahlăul Piatra Neamț și FC Bihor se întâlnesc de la ora 18:00, în etapa #6 din Liga 2.
  • Joi, CSA Steaua s-a impus, scor 2-1, împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, iar FC Voluntari a câștigat la limită, 1-0, cu Concordia Chiajna.
  • Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Cu acest succes, FC Voluntari urcă pe ultima poziție de pe podium, cu 13 puncte, la egalitate cu liderul ASA Târgu Mureș.

Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor Oradea, live de la ora 18:00

  • TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Arbitru: Negară Răzvan / Asistenți: Zamfir Doru, Tocai Emeric
  • Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

S-au jucat:

CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1

  • Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40
  • Arbitru:Vadana Sorin, Asistenți: Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel 
  • Stadion: Ghencea (București)

FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0

  • A marcat: Robert Petculescu '86
  • Spectatori: 1.679
  • Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel
  • Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)

Sâmbătă, 13 septembrie

Metalul Buzău - CSC Șelimbăr, live de la ora 11:00

  • Stadion: Metalul (Buzău)

CSC Dumbrăvița - Sepsi, live de la ora 11:00

  • Stadion: „Ştefan Dobay”

Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște, live de la ora 11:00

Stadion: Muscelul

FC Bacău - CSM Reșița, live de la ora 11:00

  • Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)

Gloria Bistrița - CS Dinamo, live de la ora 11:00

  • Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa)

CSM Slatina - CS Tunari, live de la ora 11:00

  • Stadion: 1 Mai

CS Afumați - Poli Iași, live de la ora 13:30

  • Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1
  • Stadion: Comunal

Duminică, 14 septembrie

Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00

  • Stadion: Olimpia - Daniel Prodan

Clasamentul Ligii 2

LocEchipăMeciuriPuncte
1ASA Târgu Mureș613
2Steaua București*613
3Corvinul Hunedoara513
4FC Voluntari613
5Chindia Târgoviște512
6FC Bihor512
7Concordia Chiajna610
8Ceahlăul510
9CSM Reșița59
10Poli Iași58
11Sepsi OSK58
12Metalul Buzău57
13CS Afumați*57
14FC Bacău55
15CS Tunari*55
16CS Dinamo*55
17Dumbrăvița*53
18Gloria Bistrița*53
19Muscelul Câmpulung53
20CSM Slatina*52
21CSC Șelimbăr*50
22Olimpia Satu Mare*50
* Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

  • CS Tunari (nou-promovată)
  • CS Dinamo (nou-promovată)
  • CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
  • Gloria Bistrița (nou-promovată)
  • CSA Steaua București
  • CS Afumați
  • CSM Slatina
  • CSC Șelimbăr
  • CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

  • Corvinul Hunedoara
  • ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
  • FC Bacău (nou-promovată)

