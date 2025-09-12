- Ceahlăul Piatra Neamț și FC Bihor se întâlnesc de la ora 18:00, în etapa #6 din Liga 2.
- Joi, CSA Steaua s-a impus, scor 2-1, împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, iar FC Voluntari a câștigat la limită, 1-0, cu Concordia Chiajna.
- Toate meciurile din Liga 2 sunt liveSCORE pe GOLAZO.ro.
Cu acest succes, FC Voluntari urcă pe ultima poziție de pe podium, cu 13 puncte, la egalitate cu liderul ASA Târgu Mureș.
Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor Oradea, live de la ora 18:00
- TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Arbitru: Negară Răzvan / Asistenți: Zamfir Doru, Tocai Emeric
- Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)
S-au jucat:
CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1
- Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40
- Arbitru:Vadana Sorin, Asistenți: Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel
- Stadion: Ghencea (București)
FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0
- A marcat: Robert Petculescu '86
- Spectatori: 1.679
- Arbitru: Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți: Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel
- Stadion: „Anghel Iordănescu” (Voluntari)
Sâmbătă, 13 septembrie
Metalul Buzău - CSC Șelimbăr, live de la ora 11:00
- Stadion: Metalul (Buzău)
CSC Dumbrăvița - Sepsi, live de la ora 11:00
- Stadion: „Ştefan Dobay”
Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște, live de la ora 11:00
Stadion: Muscelul
FC Bacău - CSM Reșița, live de la ora 11:00
- Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)
Gloria Bistrița - CS Dinamo, live de la ora 11:00
- Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa)
CSM Slatina - CS Tunari, live de la ora 11:00
- Stadion: 1 Mai
CS Afumați - Poli Iași, live de la ora 13:30
- Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1
- Stadion: Comunal
Duminică, 14 septembrie
Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00
- Stadion: Olimpia - Daniel Prodan
Clasamentul Ligii 2
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|1
|ASA Târgu Mureș
|6
|13
|2
|Steaua București*
|6
|13
|3
|Corvinul Hunedoara
|5
|13
|4
|FC Voluntari
|6
|13
|5
|Chindia Târgoviște
|5
|12
|6
|FC Bihor
|5
|12
|7
|Concordia Chiajna
|6
|10
|8
|Ceahlăul
|5
|10
|9
|CSM Reșița
|5
|9
|10
|Poli Iași
|5
|8
|11
|Sepsi OSK
|5
|8
|12
|Metalul Buzău
|5
|7
|13
|CS Afumați*
|5
|7
|14
|FC Bacău
|5
|5
|15
|CS Tunari*
|5
|5
|16
|CS Dinamo*
|5
|5
|17
|Dumbrăvița*
|5
|3
|18
|Gloria Bistrița*
|5
|3
|19
|Muscelul Câmpulung
|5
|3
|20
|CSM Slatina*
|5
|2
|21
|CSC Șelimbăr*
|5
|0
|22
|Olimpia Satu Mare*
|5
|0
Situația din Liga 2 privind promovarea
Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.
NU au drept de promovare:
- CS Tunari (nou-promovată)
- CS Dinamo (nou-promovată)
- CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)
- Gloria Bistrița (nou-promovată)
- CSA Steaua București
- CS Afumați
- CSM Slatina
- CSC Șelimbăr
- CSC Dumbrăvița
Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:
- Corvinul Hunedoara
- ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)
- FC Bacău (nou-promovată)