Ceahlăul Piatra Neamț și FC Bihor se întâlnesc de la ora 18:00, în etapa #6 din Liga 2.

Joi, CSA Steaua s-a impus, scor 2-1, împotriva celor de la ASA Târgu Mureș, iar FC Voluntari a câștigat la limită, 1-0, cu Concordia Chiajna.

Cu acest succes, FC Voluntari urcă pe ultima poziție de pe podium, cu 13 puncte, la egalitate cu liderul ASA Târgu Mureș.

Ceahlăul Piatra Neamț - FC Bihor Oradea, live de la ora 18:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Arbitru : Negară Răzvan / Asistenți : Zamfir Doru, Tocai Emeric

Stadion: Ceahlăul (Piatra Neamț)

S-au jucat:

CSA Steaua - ASA Târgu Mureș 2-1

Au marcat: Lascu '59, Chipirliu '66 / Zukanovic '40

Arbitru :Vadana Sorin, Asistenți : Dumitrache Stefan, Neagu Gabriel

Stadion: Ghencea (București)

FC Voluntari - Concordia Chiajna 1-0

A marcat : Robert Petculescu '86

Spectatori: 1.679

Arbitru : Buzarnescu Dan Stefan / Asistenți : Marchidanu Marius Cristian, Dobre Viorel

Stadion: „Anghel Iordănescu" (Voluntari)

Sâmbătă, 13 septembrie

Metalul Buzău - CSC Șelimbăr, live de la ora 11:00

Stadion: Metalul (Buzău)

CSC Dumbrăvița - Sepsi, live de la ora 11:00

Stadion: „Ştefan Dobay”

Muscelul Câmpulung - Chindia Târgoviște, live de la ora 11:00

Stadion: Muscelul

FC Bacău - CSM Reșița, live de la ora 11:00

Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Baza Sportivă FC Bacău (Ruşi-Ciutea)

Gloria Bistrița - CS Dinamo, live de la ora 11:00

Stadion: Complexul Sportiv „Jean Pădureanu” (Bistriţa)

CSM Slatina - CS Tunari, live de la ora 11:00

Stadion: 1 Mai

CS Afumați - Poli Iași, live de la ora 13:30

Televizat de Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Comunal

Duminică, 14 septembrie

Olimpia Satu Mare - Corvinul Hunedoara, live de la ora 11:00

Stadion: Olimpia - Daniel Prodan

Clasamentul Ligii 2

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 ASA Târgu Mureș 6 13 2 Steaua București* 6 13 3 Corvinul Hunedoara 5 13 4 FC Voluntari 6 13 5 Chindia Târgoviște 5 12 6 FC Bihor 5 12 7 Concordia Chiajna 6 10 8 Ceahlăul 5 10 9 CSM Reșița 5 9 10 Poli Iași 5 8 11 Sepsi OSK 5 8 12 Metalul Buzău 5 7 13 CS Afumați* 5 7 14 FC Bacău 5 5 15 CS Tunari* 5 5 16 CS Dinamo* 5 5 17 Dumbrăvița* 5 3 18 Gloria Bistrița* 5 3 19 Muscelul Câmpulung 5 3 20 CSM Slatina* 5 2 21 CSC Șelimbăr* 5 0 22 Olimpia Satu Mare* 5 0 * Nu au drept de promovare * Nu au drept de promovare

Situația din Liga 2 privind promovarea

Gloria Buzău și FCU Craiova 1948 nu au primit licența de participare, iar locul lor a fost luat de către Muscelul Câmpulung și CSC Dumbrăvița.

NU au drept de promovare:

CS Tunari (nou-promovată)

CS Dinamo (nou-promovată)

CSM Olimpia Satu Mare (nou-promovată)

Gloria Bistrița (nou-promovată)

CSA Steaua București

CS Afumați

CSM Slatina

CSC Șelimbăr

CSC Dumbrăvița

Vor avea drept de promovare ÎNCEPÂND cu acest sezon:

Corvinul Hunedoara

ASA Târgu Mureș (prin preluarea locului Unirii Ungheni)

FC Bacău (nou-promovată)

