L-a certat pe Rădoi Gabi Balint, după ce antrenorul a plecat de la FCSB după doar cinci meciuri: „A cedat ușor când a dat de greu”

- Gabi Balint (63 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a reacționat după despărțirea rapidă dintre Mirel Rădoi (45 de ani) și FCSB.
- Fostul internațional consideră că astfel de decizii sunt tot mai greu de înțeles pentru el.
Rădoi s-a despărțit de club după doar 5 partide, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna noua înțelegere cu Gaziantep.
Gabi Balint, după despărțirea dintre FCSB și Rădoi: „A cedat ușor când a dat de greu”
„De-ale lor! Sincer, mă așteptam ca Mirel Rădoi să termine campionatul, dar se pare că l-au forțat cei de acolo.
Problema e că am îmbătrânit, mă depășesc pe mine astfel de situații. Nu mai sunt la modă. Trebuie să-mi fac update. Nu le mai înțeleg pe astea cu «vin», «plec». (n.r. - râde). Chiar nu înțeleg!
Cel mai indicat pentru Rădoi, ca și pentru orice antrenor, este să stea cât mai mult la o echipă. Până la urmă, o să-și pună cineva întrebarea de ce pleacă așa repede și ce se întâmplă cu el.
Nu vreau să-l judec, dacă este antrenor bun sau rău, nici nu-l cunosc foarte bine. Este încă tânăr, are timp să demonstreze”, a spus Balint, potrivit digisport.ro.
În Turcia nu este așa ușor. Foarte puțini antrenori străini au confirmat. Dacă acesta este obiectivul său, de fapt, de a ajunge la una dintre primele patru echipe de acolo, va dura. Una peste alta, Rădoi este unul dintre antrenorii care a cedat ușor când a dat de greu, iar asta nu e bine. Îi doresc succes! Sper să facă treabă, l-am apreciat ca jucător, un băiat ok. Gabi Balint
Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:
- 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
- 20 martie: FCSB - UTA Arad 1-0
- 3 aprilie: FC Botoșani - FCSB 3-2
- 11 aprilie: FCSB - Oțelul Galați 4-0
- 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3
Formația roș-albastră se află acum pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte.
FOTO. Farul - FCSB 2-3, ultimul meci al lui Rădoi pe banca roș-albaștrilor
Galerie foto (20 imagini)
Gaziantep se află pe locul 10 în Turcia, cu 37 de puncte acumulate în 30 de partide.
Cel mai valoros jucător din lot este Kacper Kozlowski, cotat la 5 milioane de euro, urmat de Mohamed Bayo, evaluat la 4 milioane.
La Gaziantep, Rădoi va avea sub comandă trei jucători români: Denis Drăguș, Deian Sorescu și căpitanul Alexandru Maxim.