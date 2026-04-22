L-a certat pe Rădoi Gabi Balint, după ce antrenorul a plecat de la FCSB după doar cinci meciuri: „A cedat ușor când a dat de greu” +20 foto
L-a certat pe Rădoi Gabi Balint, după ce antrenorul a plecat de la FCSB după doar cinci meciuri: „A cedat ușor când a dat de greu”

Publicat: 22.04.2026, ora 11:16
Actualizat: 22.04.2026, ora 11:16
  • Gabi Balint (63 de ani), fostul mare jucător al Stelei, a reacționat după despărțirea rapidă dintre Mirel Rădoi (45 de ani) și FCSB.
  • Fostul internațional consideră că astfel de decizii sunt tot mai greu de înțeles pentru el.

Rădoi s-a despărțit de club după doar 5 partide, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna noua înțelegere cu Gaziantep.

Gabi Balint, după despărțirea dintre FCSB și Rădoi: „A cedat ușor când a dat de greu”

„De-ale lor! Sincer, mă așteptam ca Mirel Rădoi să termine campionatul, dar se pare că l-au forțat cei de acolo.

Problema e că am îmbătrânit, mă depășesc pe mine astfel de situații. Nu mai sunt la modă. Trebuie să-mi fac update. Nu le mai înțeleg pe astea cu «vin», «plec». (n.r. - râde). Chiar nu înțeleg!

Cel mai indicat pentru Rădoi, ca și pentru orice antrenor, este să stea cât mai mult la o echipă. Până la urmă, o să-și pună cineva întrebarea de ce pleacă așa repede și ce se întâmplă cu el.

Nu vreau să-l judec, dacă este antrenor bun sau rău, nici nu-l cunosc foarte bine. Este încă tânăr, are timp să demonstreze”, a spus Balint, potrivit digisport.ro.

În Turcia nu este așa ușor. Foarte puțini antrenori străini au confirmat. Dacă acesta este obiectivul său, de fapt, de a ajunge la una dintre primele patru echipe de acolo, va dura. Una peste alta, Rădoi este unul dintre antrenorii care a cedat ușor când a dat de greu, iar asta nu e bine. Îi doresc succes! Sper să facă treabă, l-am apreciat ca jucător, un băiat ok. Gabi Balint

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

  • 15 martie: FCSB - Metaloglobus 0-0
  • 20 martie: FCSB - UTA Arad 1-0
  • 3 aprilie: FC Botoșani - FCSB 3-2
  • 11 aprilie: FCSB - Oțelul Galați 4-0
  • 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

Formația roș-albastră se află acum pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte.

Gaziantep se află pe locul 10 în Turcia, cu 37 de puncte acumulate în 30 de partide.

Cel mai valoros jucător din lot este Kacper Kozlowski, cotat la 5 milioane de euro, urmat de Mohamed Bayo, evaluat la 4 milioane.

La Gaziantep, Rădoi va avea sub comandă trei jucători români: Denis Drăguș, Deian Sorescu și căpitanul Alexandru Maxim.

