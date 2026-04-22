„Nu sunt Mourinho, sunt Cristian" FOTO. Chivu a făcut show după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta!"
„Nu sunt Mourinho, sunt Cristian" FOTO. Chivu a făcut show după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta!"

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 10:54
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 11:12
  • Inter - Como 3-2. Cristian Chivu (45 de ani), antrenorul nerazzurrilor, a vorbit despre victoria spectaculoasă prin care a obținut calificarea în finala Cupei Italiei.

Inter a ajuns în ultimul act al competiției după o dublă manșă începută cu un 0-0 în tur și încheiată cu o revenire dramatică în retur.

Inter - Como 3-2. Chivu, după calificarea dramatică în finala Cupei Italiei: „Doar Inter cea nebună poate face asta”

Baturina (32) și Da Cunha (48) au marcat pentru oaspeți și părea că nu va fi o seară plăcută pentru Inter și Chivu.

Au ieșit însă la rampă Hakan Calhanoglu, care a înscris de două ori și a dat o pasă de gol, și Petar Sucic, cu două assisturi și reușita decisivă!

„Această revenire răsplătește munca întregului grup, pentru că toți muncesc la maximum. Când intră pe teren, demonstrează ce pot. Schimbările ne-au ajutat foarte mult pentru că au înțeles momentul.

Diouf a intrat cu adevărat bine, a câștigat dueluri unu la unu cu curaj și personalitate și, prin apariția lui, i-am creat dificultăți lui Como.

Au fost decisivi și Sucic, și Pio Esposito, dar întreaga echipă are o dorință incredibilă de a rămâne competitivă”, a declarat Chivu, potrivit gazzetta.it.

  • Echipa de start: J. Martinez - Akanji, Acerbi, Carlos Augusto - Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco - Thuram, Bonny

Schimbările făcute de Chivu în meciul cu Como:

  • Diouf și Sucic în minutul 60, în locul lui Dimarco și Zielinski.
  • În minutul 74 au intrat Esposito și Bisseck, în locul lui Bonny și Acerbi
  • În minutul 84, Dumfries l-a înlocuit pe Luis Henrique

Antrenorul român a explicat și situația lui Denzel Dumfries, introdus doar pe final, spunând că fundașul are probleme la tendon, dar a ales să își ajute echipa într-un moment complicat.

„Denzel are o problemă fizică. Și-a arătat disponibilitatea, având în vedere modul în care decurgeau lucrurile, dar are un disconfort la tendon. Mă bucur că a făcut asta.

S-a întâmplat la fel și cu Lautaro împotriva Romei. Acești jucători simt responsabilitatea a ceea ce înseamnă Inter.

Cunosc această nebunie pentru că am trăit-o din interior și tocmai de aceea oamenii se îndrăgostesc de această echipă, pentru emoții atât de puternice și pentru performanțe care în alte locuri nu se întâmplă, chiar dacă uneori poate și-ar dori să trăiască seri mai liniștite”, a mai spus Chivu.

Ne-am pus într-o situație care ne permite să visăm datorită muncii. Obiectivul nu este unul singur, ci două trofee. Como avea cea mai bună defensivă din Italia, iar noi am reușit să-i marcăm multe goluri. Doar Inter cea nebună poate întoarce de două ori rezultatul cu Como în 10 zile. Cristi Chivu

Pe 12 aprilie, nerazzurrii câștigaseră tot după o revenire spectaculoasă, de la 0-2, pe terenul aceleiași echipe. Scorul final a fost 4-3.

Cu cinci etape înainte de finalul sezonului, echipa lui Chivu este lider în Serie A, cu 78 de puncte, cu 12 peste AC Milan și Napoli.

Cealaltă finalistă din Cupa Italiei va fi stabilită astăzi, de la ora 22:00, în duelul dintre Atalanta și Lazio, după ce prima manșă s-a încheiat la egalitate, scor 2-2.

Chivu: „Spuneți că sunt ca Mourinho, dar eu sunt doar Cristian”

Chivu a respins comparațiile cu Jose Mourinho, ultimul antrenor al clubului care a reușit tripla istorică în sezonul 2009-2010, când Inter a câștigat campionatul, Cupa Italiei și Liga Campionilor.

„Spuneți că sunt ca Mourinho pentru că vă plac titlurile, dar eu sunt doar Cristian și încerc să le ofer satisfacție celor care au avut încredere în mine.

Mă gândesc doar la oamenii care iubesc aceste culori și la băieții mei, pentru tot ce au fost nevoiți să înghită în aceste luni și pentru narațiunea care s-a creat în această perioadă”, a mai declarat tehnicianul român.

