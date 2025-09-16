Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate”

PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu (56 de ani) s-a arătat impresionat de jocul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).

Fostul mare internațional a lăudat acțiunea dinamoviștilor de la golul doi. Cel care a marcat a fost scoțianul Daniel Armstrong (27 de ani).

PETROLUL - DINAMO 0-3 . Ilie Dumitrescu: „Au jucat superinteligent”

„Au jucat cu poziții fixe. Am văzut o asociere foarte bună între Armstrong și Musi la al doilea gol. Pentru Armstrong finalizare clasică, cu șiretul, doar Prunea putea să o mai scoată pe asta.

Un joc controlat de Dinamo, consistent în partea a doua. Au jucat super inteligent, repet, au un joc elaborat, un joc cu identitate.

Au mobilitate în mijloc. Benzile la fel, un joc foarte bun. Cîrjan are libertatea de acțiune, este peste tot. Foarte bun aportul fundașilor laterali.

Un meci bun, solid, confirmă tot ceea ce au arătat în sezonul trecut, plus că acum și-au câștigat un loc în clasament, sunt acolo sus”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

Kopic cere transferuri

Antrenorul celor de la Dinamo așteaptă ca jucătorii pe care îi are la dispoziție în lot să progreseze, însă continuă să ceară conducerii transferuri.

„Vin meciurile din Cupă, meciurile echipei naționale și, când oboseala va crește, trebuie să înțelegem că mai avem nevoie de 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi aducem.

Cred că nu ajută să fiu supărat că nu au venit jucători. Știm ce avem nevoie. Vom vedea ce putem face în continuare. Vreau să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție” a declarat Kopic.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la Dinamo, după victoria cu Petrolul

