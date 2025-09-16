Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate” +11 foto
Ilie Dumitrescu/ Foto: GOLAZO.ro
Superliga

Impresionat de Dinamo „Câinii” lui Kopic, lăudați după demonstrația de forță de la Ploiești: „Au un joc elaborat, cu identitate”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.09.2025, ora 10:53
alt-text Actualizat: 16.09.2025, ora 11:11
  • PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu (56 de ani) s-a arătat impresionat de jocul formației antrenate de Zeljko Kopic (48 de ani).

Fostul mare internațional a lăudat acțiunea dinamoviștilor de la golul doi. Cel care a marcat a fost scoțianul Daniel Armstrong (27 de ani).

Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan
Citește și
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan
Citește mai mult
Cartonaș Panini, preț record Un colecționar al celebrelor stickere a doborât recordul pentru cea mai scumpă tranzacție. Messi, în prim plan

PETROLUL - DINAMO 0-3. Ilie Dumitrescu: „Au jucat superinteligent

„Au jucat cu poziții fixe. Am văzut o asociere foarte bună între Armstrong și Musi la al doilea gol. Pentru Armstrong finalizare clasică, cu șiretul, doar Prunea putea să o mai scoată pe asta.

Un joc controlat de Dinamo, consistent în partea a doua. Au jucat super inteligent, repet, au un joc elaborat, un joc cu identitate.

Au mobilitate în mijloc. Benzile la fel, un joc foarte bun. Cîrjan are libertatea de acțiune, este peste tot. Foarte bun aportul fundașilor laterali.

Un meci bun, solid, confirmă tot ceea ce au arătat în sezonul trecut, plus că acum și-au câștigat un loc în clasament, sunt acolo sus”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg
Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg

Galerie foto (11 imagini)

Meciul dintre Dinamo și Petrolul (1).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (2).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (3).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (4).jpg Meciul dintre Dinamo și Petrolul (5).jpg
+11 Foto
labels.photo-gallery

Kopic cere transferuri

Antrenorul celor de la Dinamo așteaptă ca jucătorii pe care îi are la dispoziție în lot să progreseze, însă continuă să ceară conducerii transferuri.

„Vin meciurile din Cupă, meciurile echipei naționale și, când oboseala va crește, trebuie să înțelegem că mai avem nevoie de 2-3 jucători. Până acum, nu am reușit să îi aducem.

Cred că nu ajută să fiu supărat că nu au venit jucători. Știm ce avem nevoie. Vom vedea ce putem face în continuare. Vreau să fac tot posibilul cu ce am la dispoziție” a declarat Kopic.

VIDEO. Bucuria jucătorilor de la Dinamo, după victoria cu Petrolul

Citește și

„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo
Superliga
00:50
„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo
Citește mai mult
„Un joc extraordinar” Andrei Nicolescu, euforic: „Jucătorii se simt imbatabili” » Ce le-a cerut fanilor lui Dinamo
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
dinamo Ilie Dumitrescu superliga petrolul
Știrile zilei din sport
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Ciclism
16:47
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Citește mai mult
„Sportul nu poate spăla un genocid!” Spania reacționează dur după criticile privind protestele din cadrul La Vuelta: „Nu există pace fără dreptate”
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Campionate
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Citește mai mult
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Liga Campionilor
16:16
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Citește mai mult
Real, favorizată de arbitri? FOTO. Experții ziarului Marca au analizat, pentru GOLAZO.ro, fazele controversate  din Real Madrid – Marseille » Care e verdictul
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Diverse
11:40
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Citește mai mult
Fiul lui Ilie Dumitrescu, reținut! Toto a fost prins la 48 de ore după ce a fugit de la locul unui accident rutier » Ar fi consumat cocaină + Primele sale declarații
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:16
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
Csikszereda și-a aflat pedeapsa Ce hotărâre a luat Comisia de Disciplină a FRF după ce clubul a promovat Ținutul Secuiesc
18:01
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA: „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
Fanul lui Trump, evacuat A fost dat afară de la meci pentru că purta șapcă MAGA : „E al naibii de incredibil!” » Explicațiile clubului
16:34
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
Tecău e istorie Federația Română de Tenis a numit noul căpitan nejucător al naționalei de Billie Jean King Cup: „Își dorește foarte mult”
18:02
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Diagnosticul lui Trent Real Madrid a anunțat rezultatele investigațiilor după accidentarea din meciul cu Marseille. Când ar putea reveni
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Top stiri din sport
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Tenis
16:08
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Citește mai mult
Jaqueline, răpusă de Emma „Prima rachetă” a României a fost învinsă de Răducanu în primul tur de la WTA Seul
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Superliga
12:02
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
Citește mai mult
Leo Grozavu, fără menajamente! I-a pus la punct pe Laszlo Balint și pe Mirel Rădoi: „M-au deranjat amândoi”
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Liga Campionilor
11:35
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
Citește mai mult
„Dacă aș avea un Kalașnikov, v-aș rade!” Furiosul plecat de la Petrolul a refuzat FCSB și a ajuns erou în Liga Campionilor. Căpitanul revelației
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Nationala
10:55
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer
Citește mai mult
„A fost contactat Hagi?” Mihai Stoica e nedumerit după reconfirmarea lui Mircea Lucescu în funcția de selecționer

Echipe/Competiții

fcsb 38 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 20 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 12 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share