Ilie Năstase s-a supărat pe Trump Fostul lider ATP, după ce președintele SUA a intervenit brutal în CM 2026: „E periculos” +5 foto
Ilie Năstase
Campionatul Mondial

Ilie Năstase s-a supărat pe Trump Fostul lider ATP, după ce președintele SUA a intervenit brutal în CM 2026: „E periculos”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.07.2026, ora 13:09
alt-text Actualizat: 14.07.2026, ora 13:09
  • Ilie Năstase (79 de ani), fostul mare tenismen, a contestat dur modul în care a fost organizat Campionatul Mondial din această vară, dar și implicările lui Donald Trump în această competiție.
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Apropiat al președintelui SUA, Năstase s-a legat și de decizia luată de FIFA în privința anulării suspendării primite de Folarin Balogun, în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, care a stârnit controverse uriașe.

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Ilie Năstase: „Trump s-a băgat unde nu trebuia”

Legendarul sportiv susține că el și actualul președinte american au o relație apropiată încă din anii ’70, când Năstase evolua la cel mai înalt nivel în tenis, iar politicianul era doar un om de afaceri. În aceste circumstanțe, fostul tenismen nu s-a ferit să-l critice pe Trump.

„Mă uit și nu mă uit. Mă uit la meciuri de la ora 22:00, nu stau să mă uit la alea de dimineață. Mi se pare o amestecătură. Nu văd bine, e nebunia asta.

Cred că această Cupa Mondială s-a făcut pentru a câștiga bani cineva, eu așa cred. Iar ăia sunt americanii. Așa se vede de la distanță.

Trump s-a băgat unde nu trebuia. A vrut să recupereze pe unde a pierdut mai mult. El nu era așa, eu îl știu de mult, din anii ’70, eu îl știam ca om de afaceri. Am și cumpărat un apartament de la el.

E prima oară când se întâmplă așa ceva în sport și este periculos dacă intervine politicul. Mai ales președintele unei țări atât de mari, unde se joacă Campionatul Mondial.

Dacă a greșit trebuie să recunoască. Văd că toți cei din sport îl critică. Și este absolut normal”, a declarat Ilie Năstase, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Donald Trump și președintele FIFA Gianni Infantino

Gianni Infantino si Donald Trump
Gianni Infantino si Donald Trump

Galerie foto (5 imagini)

Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump Gianni Infantino si Donald Trump
+5 Foto
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Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

  • Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00
  • Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00
  • Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00
  • Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

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