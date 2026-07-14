Ilie Năstase (79 de ani), fostul mare tenismen, a contestat dur modul în care a fost organizat Campionatul Mondial din această vară, dar și implicările lui Donald Trump în această competiție.

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Apropiat al președintelui SUA, Năstase s-a legat și de decizia luată de FIFA în privința anulării suspendării primite de Folarin Balogun, în urma cartonașului roșu încasat în partida cu Bosnia, scor 2-0, care a stârnit controverse uriașe.

Ilie Năstase: „Trump s-a băgat unde nu trebuia”

Legendarul sportiv susține că el și actualul președinte american au o relație apropiată încă din anii ’70, când Năstase evolua la cel mai înalt nivel în tenis, iar politicianul era doar un om de afaceri. În aceste circumstanțe, fostul tenismen nu s-a ferit să-l critice pe Trump.

„Mă uit și nu mă uit. Mă uit la meciuri de la ora 22:00, nu stau să mă uit la alea de dimineață. Mi se pare o amestecătură. Nu văd bine, e nebunia asta.

Cred că această Cupa Mondială s-a făcut pentru a câștiga bani cineva, eu așa cred. Iar ăia sunt americanii. Așa se vede de la distanță.

Trump s-a băgat unde nu trebuia. A vrut să recupereze pe unde a pierdut mai mult. El nu era așa, eu îl știu de mult, din anii ’70, eu îl știam ca om de afaceri. Am și cumpărat un apartament de la el.

E prima oară când se întâmplă așa ceva în sport și este periculos dacă intervine politicul. Mai ales președintele unei țări atât de mari, unde se joacă Campionatul Mondial.

Dacă a greșit trebuie să recunoască. Văd că toți cei din sport îl critică. Și este absolut normal”, a declarat Ilie Năstase, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Donald Trump și președintele FIFA Gianni Infantino

Programul ultimelor meciuri de la CM 2026

Franța - Spania, 14 iulie, de la ora 22:00

Anglia - Argentina, 15 iulie, de la ora 22:00

Finala mică, 19 iulie, de la ora 00:00

Finala mare, 19 iulie, de la ora 22:00

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