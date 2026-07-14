Italianul a cucerit al cincilea titlu de Grand Slam al carierei și continuă un sezon care poate intra în istoria tenisului

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Jannik Sinner nu mai este doar unul dintre cei mai buni jucători ai momentului. După triumful de la Wimbledon 2026, italianul și-a consolidat locul printre marile nume ale tenisului mondial și transmite un mesaj clar rivalilor săi: era sa abia începe.

Numărul 1 mondial și-a apărat cu succes trofeul cucerit anul trecut la All England Club, după o finală spectaculoasă în fața germanului Alexander Zverev. Sinner s-a impus cu 6-7 (7), 7-6 (2), 6-3, 6-4, la capătul unui meci de 3 ore și 46 de minute, demonstrând încă o dată că poate gestiona presiunea celor mai importante momente, după ce a revenit în forță deși a pierdut primul set.

În afara banilor, deloc puțini - un cec de 4,8 milioane de dolari, care îi ridică la 60,8 milioane de dolari câștigurile doar din premii ATP în întreaga carieră - victoria de la Londra i-a adus al cincilea trofeu de Grand Slam din carieră, după Australian Open 2024, US Open 2024, Australian Open 2025 și Wimbledon 2025.

Un loc rezervat doar marilor campioni

Succesul de pe iarba londoneză nu înseamnă doar încă un titlu în vitrină, ci și intrarea într-un club extrem de select.

Sinner a devenit doar al zecelea jucător din Era Open care reușește să își apere titlul la Wimbledon, performanță atinsă înaintea lui doar de nume precum Björn Borg, Pete Sampras, Roger Federer, Novak Djokovic sau Carlos Alcaraz.

În același timp, finala cu Zverev a reprezentat victoria cu numărul 100 a italianului în turneele de Grand Slam. Cu un bilanț de 100 de succese și doar 22 de înfrângeri, Sinner are o rată de victorie de peste 82% în cele mai importante competiții ale tenisului mondial, o statistică impresionantă pentru un jucător de nici 25 de ani.

Un sezon aproape perfect

Dacă triumful de la Wimbledon confirmă valoarea lui Sinner, cifrele din 2026 arată dimensiunea dominației sale.

Italianul are un bilanț uluitor de 44 de victorii și doar trei înfrângeri în acest sezon, ceea ce înseamnă un procentaj al victoriilor de 93,6%.

Mai mult, el traversează una dintre cele mai impresionante trasee din tenisul modern. Sinner vine după o serie impresionantă de șase titluri Masters 1000 consecutive, începută la Paris-Bercy în noiembrie 2025 și continuată în 2026 la Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid și Roma.

Nici în momentele decisive nu a făcut pași greșiți. În 2026 a disputat șase finale și le-a câștigat pe toate, păstrând un procentaj perfect de succes în meciurile pentru trofeu.

Lider și împotriva celor mai buni

Un alt indicator care vorbește despre maturizarea lui Sinner este felul în care evoluează împotriva celorlalți jucători de elită.

În acest sezon, italianul are un bilanț excepțional, de 10 victorii și o singură înfrângere, în duelurile cu jucători din Top 10 ATP!

Ani la rând, tenisul mondial a fost dominat de Roger Federer, Rafael Nadal și Novak Djokovic. Odată cu retragerea primilor doi și apropierea finalului de carieră pentru sârb, sportul și-a căutat noi lideri.

Astăzi, toate privirile sunt îndreptate către Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Italianul impresionează prin precizia loviturilor, calmul afișat în momentele tensionate și constanța rezultatelor. Spaniolul mizează pe creativitate, explozie și spectaculozitate. Diferențele dintre stilurile lor au creat deja una dintre cele mai atractive rivalități din sportul mondial.

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