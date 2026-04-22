„Aș fi făcut exact ca el” Ilie Stan, despre plecarea lui Rădoi de la FCSB: „Debandadă creată de MM Stoica și susținută de Becali”

Ilie Stan (58 de ani), fost antrenor la FCSB în perioada octombrie 2011 - martie 2012, a reacționat după plecarea lui Mirel Rădoi (45 de ani) de la gruparea roș-albastră.

Rădoi s-a despărțit de club după doar 5 meciuri, iar marți seară a decolat spre Turcia pentru a semna contractul cu noua sa echipă, Gaziantep.

Ilie Stan, despre plecarea lui Rădoi de la FCSB: „E debandadă mare de tot!”

Ilie Stan a vorbit despre plecarea lui Mirel Rădoi de la FCSB. Actualul antrenor al celor de la Saham (Oman) consideră că tehnicianul a luat decizia corectă de a pleca în Turcia.

„Probabil a văzut ce e pe acolo. La Steaua (n.r. – FCSB) e debandadă mare de tot! Debandadă mare, mare! Și asta e creată de MM (n.r. – Mihai Stoica), în primul rând, și susținută de Gigi.

Dacă ai avut o înțelegere cu Rădoi (n.r. – că Becali nu va interveni peste deciziile lui) și nu respecți înțelegerea…

Dacă eram în locul lui Rădoi, aș fi făcut exact ca el. Adică, jucam cu Chiricheș. Ca antrenor, eu sunt în funcție, ca să câștig meciurile, folosind cei mai buni jucători disponibili. Cine merită, trebuie să joace. Că e tânăr, că e bătrân, asta nu contează.

Repet, eu, ca antrenor sunt pus acolo ca să câștig jocul. Așa se face performanță. Nu cum se întâmplă la FCSB, unde MM spune ceva, Gigi spune altceva. Am o înțelegere cu patronul, care apoi începe să dea în mine, mai ales că la ei e vorba și de rudenie, că sunt naș și fin”, a declarat Ilie Stan, conform sport.ro.

Dacă rămânea în continuare, era deranj mare! Se certau rău de tot! Și ajungeau la alte discuții. Așa că, îl înțeleg perfect pe Rădoi. Cum a avut oportunitatea, a plecat, ca să fie evitată o situație urâtă. Ilie Stan

Rezultatele obținute de Rădoi la FCSB în actuala stagiune:

15 martie : FCSB - Metaloglobus 0-0

: FCSB - Metaloglobus 0-0 20 martie : FCSB - UTA Arad 1-0

: FCSB - UTA Arad 1-0 3 aprilie : FC Botoșani - FCSB 3-2

: FC Botoșani - FCSB 3-2 11 aprilie : FCSB - Oțelul Galați 4-0

: FCSB - Oțelul Galați 4-0 20 aprilie: Farul Constanța - FCSB 2-3

Formația roș-albastră se află acum pe primul loc în play-out, cu 33 de puncte.

FOTO. Cum a fost întâmpinat Rădoi la sosirea în Turcia

Gaziantep se află pe locul 10 în Super Liga Turciei, cu 37 de puncte acumulate după 30 de etape. La acest club evoluează trei internaționali români: Deian Sorescu, Denis Drăguș și Alexandru Maxim.

Mirel Rădoi va debuta pe banca noii sale echipe sâmbătă, în duelul cu Eyupspor, în etapa 31 din campionat.

