Ștefan Târnovanu FOTO: Sport Pictures
L-a făcut praf pe Târnovanu Becali s-a dezlănțuit după plecarea lui Rădoi: „E indolent. Să danseze ca maimuța!”

alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 13:27
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 13:46
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul clubului FCSB, l-a criticat pe Ștefan Târnovanu (25 de ani), portarul roș-albaștrilor, despre care a spus că a fost prea relaxat în victoria cu Farul, scor 3-2.

Trecut pe banca de rezerve după meciul cu Fenerbahce (1-1), din Europa League, disputat pe 29 ianuarie, Târnovanu a fost readus de Mirel Rădoi în primul 11 la partida cu Oțelul Galați (4-0), din etapa a patra a play-out-ului.

Gigi Becali despre Târnovanu: „E indolent. Trebuie să fie in tensiune. Să danseze ca maimuța”

„Câștigi meciul lejer, de ce să mai zici de jucători? Am câștigat meciul ușor.

Târnovanu, săracul… A greșit, asta e, mare lucru.

Târnovanu e indolent. Când un portar face asemenea greșeli ... La prima e indolența, încrederea. «Sunt șmecher». Și joci la mișto: «Ce, mă, nu m-ați băgat până acum? Păi eu sunt șmecher».

Trebuie să-ți fie frică cât stai în poartă să nu intre mingea. Să fii în tensiune maximă. Să dansezi întruna, ca maimuța. Să nu intre mingea în plasă.

Dar dacă tu ești șmecher, o pasezi cu pieptul lui Radaslavescu”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

70 de meciuri fără gol primit
a adunat Târnovanu în cele 203 partide disputate pentru campioana României

FARUL - FCSB. Crețu și Târnovanu, gafe în lanț la golul lui Radaslavescu

În minutul 43 al partidei de la Ovidiu, Valentin Crețu a încercat un no look pass spre Vlad Chiricheș, dar mingea a ajuns la Denis Alibec.

Fostul atacant al celor de la FCSB a încercat un șut de la aproximativ 20 de metri, dar mingea a fost blocată de Chiricheș și a ricoșat la Ramalho.

Jucătorul portughez a mutat jocul pe flancul drept la David Maftei. Fundașul lateral al Farului a scanat careul și a centrat nestingherit.

Târnovanu a ieșit să prindă balonul, dar a respins mingea fix în gheata lui Radaslavescu, cel care a trimis mingea în plasa porții.

Târnovanu a recidivat apoi la golul 2 al „marinarilor”, marcat de Alibec din pasa lui Tănasă, când a ieșit eronat la marginea careului:

Gigi Becali: „Tănase e de mare clasă. Stoian nu prea are forță. Tavi s-a mișcat și el. Mi-a plăcut Joao Paulo”

În schimb, Becali i-a remarcat pe Florin Tănase, Alexandru Stoian, Octavian Popescu și Joao Paulo, despre care a spus că au avut un rol important în jocul echipei.

„I-am spulberat. Ce să mai vorbesc de meci? Ce m-a încântat și i-am zis lui Meme: «Băi, Mihai, fotbalist de mare clasă e Tănase. De clasă mondială, o să îl ajute pe Tănase pe Gică (n.r. - Hagi, selecționerul României). E de mare clasă Tănase».

Și eu am zis că e cel mai bun, dar acum parcă e din ce în ce mai bun. Dirijează tot jocul, îl organizează. Stoian are mișcări. Joacă bine pentru ceilalți. Nu prea are forță, dar va avea, că e copil. Dar se demarcă bine, vede bine jocul, se mișcă din ce în ce mai bine.

Tavi (n.r. - Octavian Popescu) s-a mișcat și el. Au început să îi iasă driblingurile alea. Nu îi mai ieșeau. Îl dădeau la o parte toți. Acum i-au ieșit alea de pe vremuri. Mi-a plăcut foarte mult de Joao Paolo”, a mai spus Becali.

Eu vreau jucători care participă la joc. Ce înseamnă asta? Că nu îmi e frică de minge, iubesc mingea, îmi place să o ating. Eu văd cine fuge de minge. Lui Joao Paolo îi place la om mingea. Participă la joc. Gigi Becali, finanțator FCSB

