Curățenie la Rapid Cei 5 jucători aflați pe lista neagră a conducerii clubului
alt-text Publicat: 22.04.2026, ora 13:55
alt-text Actualizat: 22.04.2026, ora 13:59
  • Deși mai sunt 5 etape înainte de încheierea sezonului, conducerea Rapidului se gândește deja la viitoarea stagiune, care va începe în weekendul 11-12 iulie.
  • În vară, giuleștenii ar dori să se despartă de 5 jucători. Despre cine este vorba, mai jos în articol.

Rapid se află pe locul 4 în play-off-ul Ligii 1, cu 32 de puncte acumulate, și visează la calificarea în cupele europene.

5 jucători ar urma să plece de la Rapid în vară

Primul jucător care s-ar afla pe lista neagră a Rapidului este Leo Bolgado, fundaș împrumutat în acest sezon de la CFR Cluj, scrie gsp.ro.

În tricoul giuleștenilor, fundașul brazilian a adunat 14 prezențe, a înscris un singur gol și a oferit o pasă decisivă.

1,2 milioane de euro
este cota de piață a lui Leo Bolgado, conform Transfermarkt

Astfel, la finalul acestui sezon, Leo Bolgado ar urma să se întoarcă la CFR Cluj, formație la care este legitimat din iulie 2024, atunci când formația din Gruia l-a transferat de la Leixoes, în schimbul a 500.000 de euro.

Și Daniel Paraschiv ar putea pleca

Un alt jucător care s-ar putea despărți de Rapid în vară este Daniel Paraschiv, atacant sosit în Giulești sub formă de împrumut de la Real Oviedo, în luna ianuarie a acestui an.

Daniel Paraschiv nu a impresionat în cele 15 meciuri jucate pentru Rapid în aceste luni. A marcat două goluri, cu Dinamo (2-1) și Unirea Slobozia (2-1) în sezonul regulat, și a adunat, în total, 837 de minute pe teren.

800.000 de euro
este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, conform Transfermarkt

Paraschiv ar urma să se întoarcă la Real Oviedo la finalul sezonului, formație care se află pe ultimul loc în La Liga, cu 27 de puncte după 31 de etape, și care este aproape să retrogradeze în divizia secundă.

Un alt fotbalist care va pleca de la echipa antrenată de Costel Gâlcă este mijlocașul Diogo Mendes, care a sosit în Giulești august 2024 și a jucat doar 133 de minute de atunci și până în prezent.

În toamna anului 2024, Mendes s-a accidentat grav. După mai multe investigații, s-a descoperit că acesta a suferit o ruptură a ligamentelor gleznei și a fost, ulterior, operat.

50.000 de euro
este cota de piață a lui Diogo Mendes, conform Transfermarkt

În luna martie a acestui an, Victor Angelescu, președintele Rapidului, a precizat că: „I-a fost transmis de mult că nu ne mai bazăm pe el”.

Contractul lui Borisav Burmaz expiră

Conform sursei citate mai sus, și Borisav Burmaz va părăsi Rapidul la finalul sezonului. Contractul atacantului sârb va expira în vară, iar conducerea echipei nu ar dori să continue colaborarea.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Borisav Burmaz, conform Transfermarkt

Burmaz abia a revenit în planurile Rapidului, după o accidentare serioasă care l-a ținut departe de teren aproape un an.

Acesta a suferit o ruptură de ligament anterior încrucișat în timpul unui meci amical disputat de Rapid în compania celor de la Vardar Skopje, în iunie 2025.

Atacantul sârb a revenit la antrenamentele echipei la finalul lunii martie.

Sosit la Rapid în ianuarie 2024, de la formația sârbă Vozdodac, Burmaz a jucat 56 de meciuri, a marcat 11 goluri și a oferit 2 pase decisive.

Elvir Koljic, ultimul nume de pe lista neagră a Rapidului

Lista plecărilor de la Rapid în vara se încheie cu Elvir Koljic. Atacantul bosniac a fost transferat februarie 2025 de la Universitatea Craiova, în schimbul sumei de 100.000 de euro.

700.000 de euro
este cota de piață a lui Elvir Koljic, conform Transfermarkt

Contractul său cu Rapid va expira în vara aceasta, iar conducerea clubului nu ar mai fi dornică să-l păstreze pe Kojlic.

În tricoul giuleștenilor, Koljic a jucat 43 de meciuri, a marcat 7 goluri și a oferit 3 pase decisive.

Cu toate acestea, în afară de cei 5 jucători care vor părăsi în vară formația antrenată de Costel Gâlcă, vor urma și alte plecări de la echipă, mai scrie Gazeta Sporturilor.

Pentru Rapid urmează meciul cu Dinamo de duminică, de la ora 21:00, din etapa 6 din play-off. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Clasamentul în play-off

LocEchipăMeciuriPuncte
1U Cluj539
2U Craiova539
3CFR Cluj534
4Rapid532
5Dinamo531
6FC Argeș530

