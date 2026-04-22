Încadrarea lui Keita, schimbată Mijlocașul Rapidului a fost chemat la Brigada Rutieră, după decesul victimei în accidentul din martie

Kader Keita (25 de ani), mijlocașul Rapidului, a fost audiat marți, 22 aprilie, după ce procurorul a dispus extinderea acțiunii penale față de el pentru ucidere din culpă.

Măsura vine după decesul femeii de 68 de ani lovite de mașina condusă de fotbalist la începutul lunii martie.

Accidentul a avut loc pe 3 martie 2026. Femeia traversa pe trecerea de pietoni când a fost lovită de mașina condusă de Keita, care a fugit apoi de la locul accidentului. Ea a fost dusă la Spitalul Floreasca, unde a murit pe 7 aprilie.

Ministerul Public a transmis, printr-un comunicat al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale în cazul lui Keita pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă.

„La data de 22.04.2026 procurorul a dispus extinderea acțiunii penale pentru săvârșirea infracțiunii de ucidere din culpă, prev. de art. 192 alin. (1) și (2) din Codul penal față de inculpatul K.A.K”, se arată în comunicatul transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.

Judecătoria Sectorului 2 a decis plasarea sa sub control judiciar pentru 60 de zile. Procurorii au contestat măsura și au cerut arestarea preventivă, însă instanța a respins apelul, astfel că jucătorul a rămas sub control judiciar.

În acest caz, odată cu noua încadrare, procurorul de caz nu ar mai urma să ceară arest preventiv, conform gsp.ro.

De la producerea accidentului, Keita a jucat 135 de minute în Superliga, în trei meciuri diferite.

Kader Keita a ajuns în România în ianuarie 2024, când a semnat cu CFR Cluj după despărțirea de Sivasspor.

Pe 3 martie, în jurul orei 5:30, în Capitală a avut loc un accident rutier.

Keita se afla la volanul mașinii sale când a lovit o femeie, în vârstă de 68 de ani, care traversa strada. Accidentul a avut loc pe strada Gherghiței, la intersecția cu strada Nicolae Zamfir, în zona cartierului Colentina.

Victima a avut nevoie de îngrijiri medicale și a fost dusă cu ambulanța la spital. Femeia a rămas în stare gravă, la terapie intensivă , timp de mai mult de o lună, după ce a suferit multiple fracturi și un traumatism cranian.

Poliția a comunicat că femeia ar fi fost găsită întinsă pe carosabil de persoana care a chemat salvarea.

Keita ajunsese în București aproape de miezul nopții, după ce jucase o repriză în victoria obținută de Rapid la Slobozia, scor 2-1. Apoi, acesta s-a despărțit de colegi și a mers la o moschee din Capitală pentru a se ruga.

Mijlocașul este musulman și se afla în perioada Ramadanului, când trebuie să țină post negru de dimineață până seara. Abia după apusul soarelui putea mânca și bea apă.

Jucătorul a fost ridicat de acasă de Poliție, în jurul orei 10:00. Agenții au verificat mașina jucătorului, apoi l-au dus la INML pentru analize de sânge.

Ivorianul a ajuns apoi la sediul Brigăzii Rutiere pentru declarații, iar organele de anchetă l-au plasat sub control judiciar.

