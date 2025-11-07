„N-aș spune că a fost o luptă grea” Xherdan Shaqiri și-ar fi dorit mai multe reușite în meciul cu FCSB: „Cu siguranță am fi putut”

Basel - FCSB 3-1. Xherdan Shaqiri (34 de ani) a venit cu o scurtă reacție după succesul din Europa League contra campioanei României.

Starul elvețienilor a fost autorul a două goluri, dar și al unei pase decisive la cea de-a treia reușită.

Shaqiri a fost jucătorul care a deschis rapid scorul în partida din Elveția, după două gafe mari comise de Târnovanu și Ngezana, eliminare, respectiv un henț în urma căruia s-a acordat lovitura de la 11 metri, transformată de elvețian.

Basel - FCSB 3-1 . Xherdan Shaqiri: „Am mai fi putut marca”

Starul lui Basel se bucură pentru cele trei puncte obținute, însă și-ar fi dorit mai multe reușit și, inclusiv, ca echipa sa să nu fi primit gol.

„La finalul zilei, am marcat trei goluri și am obținut toate cele trei puncte. N-aș spune că a fost neapărat o luptă grea, dar, cu siguranță, am fi putut marca încă o dată sau de două ori, asta e clar.

Golul primit nu ar fi trebuit să se întâmple. Este important să nu facem mereu aceleași greșeli, ci să progresăm. Important este că am revenit în avantaj. Asta arată că avem caracter”, a declarat Shaqiri, potrivit gsp.ro.

Shaqiri a adunat nume importante în CV-ul său, printre care Liverpool, Inter Milano, Lyon sau Bayern, iar sezonul trecut, după revenirea la Basel, a bifat cifre incredibile, cu 21 de goluri marcate și 21 de pase decisive, în toate competițiile.

