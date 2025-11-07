Mirel Rădoi, apărat Un fost internațional e de partea tehnicianului, după tensiunile din Bănie: „Ăsta e motiv?” +11 foto
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1. Ilie Dumitrescu (56 de ani) exclude o posibilă plecare a lui Mirel Rădoi, din cauza tensiunilor care există în tabăra oltenilor.
  • De-a lungul ultimelor luni, Rădoi a mai multe momente în care nu și-a putut stăpâni emoțiile în timpul sau la finalul meciurilor.

Craiova a obținut o victorie foarte importantă la Viena, însă partida a fost marcată de mai multe tensiuni, mai ales în prima repriză.

Rapid Viena - U Craiova 0-1. Ilie Dumitrescu: „Ăsta e un motiv să renunți la el?”

După reacțiile din meciul cu Rapid București, 2-2, Rădoi s-a ales cu o eliminare și în partida cu Rapid Viena, după o reacție dură în urma unor faulturi asupra jucătorilor săi.

La finalul partidei, jurnalistul Remus Răureanu a fost de părere că tehnicianul Craiovei va fi schimbat până în luna ianuarie, moment în care Ilie Dumitrescu a intervenit:

„Nu ai cum. De ce puneți în discuție demisia lui Rădoi sau că se va termina relația asta.

Bine, tu ai mai multe informații. Mie mi se pare că se poate face performanță. Echipa asta cu Rădoi a jucat la un nivel foarte bun. Că trăiește el (n.r. Mirel Rădoi) intens pe margine, ăsta e un motiv să renunți la el?”, a declarat Ilie Dumitrescu, potrivit digisport.ro.

Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1
Mirel Rădoi, eliminat în Rapid Viena - Universitatea Craiova FOTO Captură video Prima Sport 1

Craiova se află acum pe locul 20 în grupa din Conference League, cu 4 puncte adunate după 3 etape, cu alte 3 partide rămase până la finalul fazei principale.

Clasamentul grupei Conference League

Poziție/EchipăGolPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1. Samsunspor7-09
2. Celje7-29
3. Mainz4-19
4. AEK Larnaca5-07
5. Lausanne5-17
6. Rayo Vallecano7-47
7. Strasbourg5-37
8. Fiorentina6-26
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9. Crystal Palace5-26
10. Shakhtar6-46
11. KuPS4-25
12. Rakow3-15
13. Drita3-25
14. Jagiellonia3-25
15. AEK Atena8-44
16. Sparta Praga4-24
17. Noah3-34
18. Rijeka2-24
19. Sigma Olomouc3-44
20. U CRAIOVA2-34
21. Shkendija2-34
22. Lincoln3-74
23. Lech Poznan7-63
24. Dinamo Kiev6-53
Zona echipelor eliminate⤵️
25. Legia3-43
26. Zrinjski5-73
27. Alkmaar2-73
28. Hacken3-42
29. Omonia2-32
30. Shelbourne0-21
31. Shamrock Rovers2-71
32. Breidablik0-51
33. Aberdeen2-91
34. Slovan Bratislava2-60
35. Hamrun Spartans0-50
36. Rapid Viena1-80

Programul Universității Craiova în Conference League

  • Rakow - U Craiova 2-0
  • U Craiova - FC Noah 1-1
  • Rapid Viena - U Craiova 0-1
  • 27 noiembrie, ora 19:45: U Craiova - FSV Mainz 05
  • 11 decembrie, ora 19:45: U Craiova - Sparta Praga
  • 18 decembrie, ora 22:00: AEK Atena - U Craiova

Universitatea Craiova Mirel Radoi Rapid Viena Ilie Dumitrescu conference league
