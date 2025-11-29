„Victimă colaterală”  Presa din Spania despre Horațiu Moldovan, înainte de Atletico Madrid - Oviedo: „Cea mai discretă revenire”
Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO/montaj GOLAZO.ro
Stranieri

„Victimă colaterală” Presa din Spania despre Horațiu Moldovan, înainte de Atletico Madrid - Oviedo: „Cea mai discretă revenire”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 29.11.2025, ora 11:00
  • Presa din Spania a scris despre revenirea lui Horațiu Moldovan (27 de ani) pe Metropolitano, pentru duelul Atletico Madrid - Oviedo, din etapa #14 a La Liga.

Împrumutat în vară, pe 18 iulie, de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan a apucat să îmbrace o singură dată tricoul formației revenite în La Liga după 24 de ani.

Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian,  venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe!
Citește și
Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian, venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe!
Citește mai mult
Ronaldinho joacă la Iași Superstarul brazilian,  venit în Copou pentru un meci demonstrativ: imagini de la petrecerea dinaintea meciului + Percepe tarife uriașe!

Titular în poarta „albaștrilor ” a rămas Aaron Escandell (30 de ani), cel care a fost între buturi și stagiunea trecută.

Presa din Spania, despre Horațiu Moldovan: „Victimă colaterală”

Cu ocazia partidei pe care Oviedo o dispută în compania celor de la Atletico Madrid, pe Metropolitano, jurnaliștii spanioli au scris despre perioada dificilă traversată de internaționalul român, într-un articol intitulat: „Moldovan: cea mai discretă revenire”.

„Explozia spectaculoasă din acest sezon a lui Aaron Escandell, aflat la nivelul celor mai buni portari din La Liga, are și o victimă colaterală: Horatiu Moldovan.

Românul, împrumutat de Atletico vara trecută, a disputat un singur meci pentru Oviedo, în Cupă, soldat cu un eșec. Șansele sale de a se impune în fotbalul spaniol și de a lupta pentru participarea la Mondial cu naționala României se estompează treptat.

Se întoarce pe Metropolitano un portar care nu a reușit niciodată să se stabilizeze la Atleti și care, la Oviedo, nu trece prin cele mai fericite momente”, au notat jurnaliștii de la as.com.

Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO
Horațiu Moldovan/ Foto: IMAGO

„Moldovan se întoarce pe Metropolitano într-un discret plan secund”

Spaniolii au scris despre evoluția lui Moldovan în singurul său meci pentru Oviedo și despre revenirea pe Metropolitano:

„Moldovan a disputat un singur meci, cel din Copa del Rey, împotriva lui Ourense. Nu a fost cea mai ușoară seară a lui: înfrângere cu 4-2 în fața unui adversar aflat cu două trepte mai jos.

Și, în ciuda tuturor, portarul — care a parat un penalty ce a împiedicat marcarea celui de-al cincilea gol al galicienilor — a fost unul dintre puținele lucruri lăudabile într-o seară de uitat.

Totuși, statutul său nu s-a schimbat, iar astăzi Moldovan se întoarce pe Metropolitano într-un discret plan secund, chemat să intervină doar în caz de urgență”.

102
zile a avut de așteptat Horațiu Moldovan pentru a debuta la Oviedo

Citește și

„Chivu construiește ceva măreț”  Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!”
Campionate
10:07
„Chivu construiește ceva măreț” Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!”
Citește mai mult
„Chivu construiește ceva măreț”  Jurgen Klinsmann, mesaj de susținere pentru antrenorul român: „Nu-l judecați pentru asta!”
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Superliga
10:05
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu: „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”
Citește mai mult
„Poate fanii lui Dinamo nu sunt de acord” Declarație surprinzătoare a lui Andrei Nicolescu : „Acest meci e mai important decât cel cu FCSB”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Istoricul care a prezis că va veni războiului când Putin și Biden negau susține că asistăm la „începutul sfârșitului războiului”. Pe ce se bazează 
Atletico Madrid la liga horatiu moldovan Real Oviedo
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Diverse
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Citește mai mult
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Superliga
29.11
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Citește mai mult
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Handbal
29.11
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Citește mai mult
România, calificare! „Tricolorele” au învins Japonia și vor juca în grupele principale ale CM de handbal feminin!
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
00:03
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
FRF, mișcare decisivă Hotărârea din Adunarea Generală cu scandal a ajuns la tribunal » Reacția lui Adrian Mititelu: „Cazul e la DNA”
00:09
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
„A jucat top!” Fotbalistul remarcat de Zeljko Kopic după victoria cu Oțelul + Ce spune despre marele derby cu FCSB
23:23
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
23:30
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Arena Națională se dezintegrează! VIDEO. O bucată din tavan s-a desprins înainte de meciul Dinamo - Oțelul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica

Cristian Geambașu: O zi din viața lui Stipe Perica
Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul

Dan Udrea: Corecți cu David, dar și cu adevărul
Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?

Cristian Geambașu: Vă place Eissat?
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Top stiri din sport
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Superliga
29.11
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Citește mai mult
Mazilu a revenit după 20 de luni FOTO. Fotbalistul a bifat primele minute la Dinamo. Nu mai jucase din aprilie 2024: „Sper să intru și cu FCSB”
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Superliga
29.11
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo - Oțelul 1-0 Victorie chinuită a „câinilor”, care urcă pe locul 2 în Liga 1
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
Superliga
29.11
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională » Daniel Pancu a împietrit
Citește mai mult
Golul campionatului?! VIDEO. CFR, făcută KO de Argeș cu o reușită senzațională  » Daniel Pancu a împietrit
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Superliga
29.11
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”
Citește mai mult
„Eu sunt vinovat!” Elias Charalambous, tiradă la conferința de presă a lui FCSB: „Dacă a spus asta, e o mare greșeală!”

Echipe/Competiții

fcsb 87 CFR Cluj 30 dinamo bucuresti 36 rapid 10 Universitatea Craiova 21 petrolul ploiesti 8 Poli Iasi uta arad 4 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
30.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share