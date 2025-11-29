„Victimă colaterală”  Presa din Spania despre Horațiu Moldovan, înainte de Atletico Madrid - Oviedo: „Cea mai discretă revenire”

Presa din Spania a scris despre revenirea lui Horațiu Moldovan (27 de ani) pe Metropolitano, pentru duelul Atletico Madrid - Oviedo, din etapa #14 a La Liga.

Împrumutat în vară, pe 18 iulie, de la Atletico la Oviedo, până la sfârșitul sezonului, Horațiu Moldovan a apucat să îmbrace o singură dată tricoul formației revenite în La Liga după 24 de ani.

Titular în poarta „albaștrilor ” a rămas Aaron Escandell (30 de ani), cel care a fost între buturi și stagiunea trecută.

Presa din Spania, despre Horațiu Moldovan: „Victimă colaterală”

Cu ocazia partidei pe care Oviedo o dispută în compania celor de la Atletico Madrid, pe Metropolitano, jurnaliștii spanioli au scris despre perioada dificilă traversată de internaționalul român, într-un articol intitulat: „Moldovan: cea mai discretă revenire”.

„Explozia spectaculoasă din acest sezon a lui Aaron Escandell, aflat la nivelul celor mai buni portari din La Liga, are și o victimă colaterală: Horatiu Moldovan.

Românul, împrumutat de Atletico vara trecută, a disputat un singur meci pentru Oviedo, în Cupă, soldat cu un eșec. Șansele sale de a se impune în fotbalul spaniol și de a lupta pentru participarea la Mondial cu naționala României se estompează treptat.

Se întoarce pe Metropolitano un portar care nu a reușit niciodată să se stabilizeze la Atleti și care, la Oviedo, nu trece prin cele mai fericite momente”, au notat jurnaliștii de la as.com.

„Moldovan se întoarce pe Metropolitano într-un discret plan secund”

Spaniolii au scris despre evoluția lui Moldovan în singurul său meci pentru Oviedo și despre revenirea pe Metropolitano:

„Moldovan a disputat un singur meci, cel din Copa del Rey, împotriva lui Ourense. Nu a fost cea mai ușoară seară a lui: înfrângere cu 4-2 în fața unui adversar aflat cu două trepte mai jos.

Și, în ciuda tuturor, portarul — care a parat un penalty ce a împiedicat marcarea celui de-al cincilea gol al galicienilor — a fost unul dintre puținele lucruri lăudabile într-o seară de uitat.

Totuși, statutul său nu s-a schimbat, iar astăzi Moldovan se întoarce pe Metropolitano într-un discret plan secund, chemat să intervină doar în caz de urgență ”.

102 zile a avut de așteptat Horațiu Moldovan pentru a debuta la Oviedo

