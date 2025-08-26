România, cu ochii pe Chivu Ce audiență a înregistrat Inter - Torino, debutul lui Chivu pe banca nerazzurrilor în Serie A

Meciul dintre Inter Milano și Torino, primul pentru Cristi Chivu (44 de ani) în Serie A, pe banca nerazzurilor, a înregistrat o audiență impresionante în România.

Partida din prima etapă a noului sezon de Serie A a depășit audiența de la meciul Hermannstadt - Farul Constanța, epilogul etapei #7 din Liga 1.

Interes major pentru Chivu. Câți români s-au uitat la Inter - Torino

Meciul dintre Inter și Torino a produs un interes major pentru microbiștii din România.

Conform gsp.ro, partida a făcut o audiență de 242.000 de telespectatori pe Digi Sport 1, intrând în Top 10 al celor mai vizionate partide din liga italiană, de când drepturile TV au mers la Digi. La Prima Sport 1, partida a înregistrat o audiență de 80.000 de telespectatori.

La meciul transmis la ora 19:00 de aceleași televiziuni, Hermannstadt - Farul, 1-0, s-au uitat 203.000 de oameni pe Digi Sport și 56.000 pe Prima Sport, sub audiența de la meciul lui Chivu.

Din etapa din weekend-ul trecut a Ligii 1, doar jocurile celor de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid au depășit ca audiență partida dintre Inter și Torino, pe canalul Digi Sport 1.

