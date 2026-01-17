„Un președinte terminat” FOTO: Fanii lui Real au pus bannere anti-Perez prin Madrid

- Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
- Suporterii au criticat mai multe decizii ale conducătorului de pe „Santiago Bernabeu”.
Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid la începutul acestei săptămâni, decizie care a stârnit indignare în rândul fanilor.
FOTO. Bannerele anti-Perez au împânzit Madridul după demiterea lui Xabi Alonso
Suporterii au afișat mai multe bannere, prin oraș, împotriva lui Florentino Perez:
- „Florentino: game over”
- „Superliga, parcare, stadionul... eșec după eșec, un președinte terminat”
- „Părăsește galaxia, ești gata pentru eutanasiere”
De asemenea, nici pe plan sportiv Real Madrid nu se află într-o situație bună.
Eliminată din Cupa Spaniei de Albacete, 2-3, „galacticii” se concentrează pe campionat și Liga Campionilor.
În La Liga, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, la 4 lungimi în spatele liderului, FC Barcelona.
În cea mai importantă competiție continentală, Real este pe locul 7, cu 12 puncte. Cu două etape înaintea încheierii fazei principale, calificarea directă a „galacticilor” în optimile de finală este incertă.
Perez l-a demis pe Xabi și l-a instalat pe Arbeloa
Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei, contra celor de la FC Barcelona, 2-3, a fost fatală pentru Xabi Alonso, care, deși mai avea contract până în 2028, a fost dat afară de conducerea madrilenilor.
Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid.
În locul său, „galacticii” au decis să aducă tot un fost jucător al echipei, Alvaro Arbeloa.
Fostul fundaș stânga a activat numai în cadrul academiei celor de la Real Madrid și la echipa secundă a clubului.
Avem mulți jucători care trebuie să revină la forma fizică maximă și trebuie să muncim din greu și să ne pregătim pentru meciul de sâmbătă (n.r. - cu Levante) Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid
Alvaro Arbeloa devine al 17-lea antrenor din era Florentino Perez: