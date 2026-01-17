„Un președinte terminat” FOTO: Fanii lui Real au pus bannere anti-Perez prin Madrid
Florentino Perez FOTO: IMAGO
Campionate

„Un președinte terminat” FOTO: Fanii lui Real au pus bannere anti-Perez prin Madrid

alt-text Gabriel Neagu
alt-text Publicat: 17.01.2026, ora 15:26
alt-text Actualizat: 17.01.2026, ora 15:26
  • Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).
  • Suporterii au criticat mai multe decizii ale conducătorului de pe „Santiago Bernabeu”.

Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid la începutul acestei săptămâni, decizie care a stârnit indignare în rândul fanilor.

A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă
Citește și
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă
Citește mai mult
A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă

FOTO. Bannerele anti-Perez au împânzit Madridul după demiterea lui Xabi Alonso

Suporterii au afișat mai multe bannere, prin oraș, împotriva lui Florentino Perez:

  • „Florentino: game over”
  • Superliga, parcare, stadionul... eșec după eșec, un președinte terminat
  • Părăsește galaxia, ești gata pentru eutanasiere”

De asemenea, nici pe plan sportiv Real Madrid nu se află într-o situație bună.

Eliminată din Cupa Spaniei de Albacete, 2-3, „galacticii” se concentrează pe campionat și Liga Campionilor.

În La Liga, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, la 4 lungimi în spatele liderului, FC Barcelona.

În cea mai importantă competiție continentală, Real este pe locul 7, cu 12 puncte. Cu două etape înaintea încheierii fazei principale, calificarea directă a „galacticilor” în optimile de finală este incertă.

Perez l-a demis pe Xabi și l-a instalat pe Arbeloa

Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei, contra celor de la FC Barcelona, 2-3, a fost fatală pentru Xabi Alonso, care, deși mai avea contract până în 2028, a fost dat afară de conducerea madrilenilor.

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid.

În locul său, „galacticii” au decis să aducă tot un fost jucător al echipei, Alvaro Arbeloa.

Fostul fundaș stânga a activat numai în cadrul academiei celor de la Real Madrid și la echipa secundă a clubului.

Avem mulți jucători care trebuie să revină la forma fizică maximă și trebuie să muncim din greu și să ne pregătim pentru meciul de sâmbătă (n.r. - cu Levante) Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Alvaro Arbeloa devine al 17-lea antrenor din era Florentino Perez:

Citește și

Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia
Diverse
12:41
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia
Citește mai mult
Arestat pentru droguri! Fostul jucător al lui Lucescu și Hagi, după gratii în scandalul care lovește dur Turcia
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
Superliga
11:00
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”
Citește mai mult
„Muream de foame la Sporting” Starul ajuns la CFR Cluj își amintește prin ce a trecut și râde: „Pizza congelată, supă la plic, ton și margarină”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Pus într-o situație grea, Rutte a ales să nu se atingă de subiectul Groenlanda. Șeful NATO are un „glonț de argint”, dar voia să-l țină pentru altceva
Real Madrid Florentino Perez protest la liga
Știrile zilei din sport
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Superliga
14:23
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
Citește mai mult
„Louis ar fi vrut la FCSB” S-a aflat! De ce a picat transferul lui Munteanu la FCSB: „Nu a depins de noi”
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Superliga
13:02
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Citește mai mult
„Nu sunt ca Șucu!” Gigi Becali a reacționat rapid, după ce Moruțan a fost deturnat la Rapid: „Ia-ți banii, prostule!” » Atac la patronul giuleștenilor
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Superliga
17:31
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Citește mai mult
Eppel s-a făcut de râs FOTO. Atacantul lui Csikszereda a ratat incredibil, cu poarta goală, în meciul cu FC Botoșani
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Stranieri
14:29
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Citește mai mult
Dennis Man, aproape de alt vis Extrema poate reuși încă o premieră în carieră la PSV. De ce a jucat doar 19 minute sâmbătă
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:30
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » Partida se reia
LIVE Dinamo - U Cluj, în etapa #22 din Liga 1 » Partida se reia
20:55
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
„Justiția n-are ce să-mi facă!” Mario Iorgulescu, live sfidător: „În cel mai rău caz mă duc la pârnaie, dar și acolo am protecție”
20:19
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
Iftime, sfat pentru Moruțan Patronul FC Botoșani, despre revenirea fotbalistului în Liga 1: „Mi-e teamă că-l face de nu mai joacă”
19:30
LIVE România - Danemarca, la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori”
LIVE  România - Danemarca , la Campionatul European de Handbal Masculin » Început bun de partidă pentru „tricolori” 
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă

Silviu Tudor Samuilă: Sinuciderea instagramabilă
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Top stiri din sport
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Campionate
13:09
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
Citește mai mult
„Nu m-au transferat pentru că eram urât” Un fost internațional rus susține că a fost refuzat de Barcelona din motive estetice
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Handbal
17:45
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Citește mai mult
CSM București - Krim 26-20 „Tigroaicele” au obținut a patra victorie consectivă în  Liga Campionilor EHF » Pas important spre „sferturi”
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Superliga
16:49
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Citește mai mult
Au renunțat la Edjouma Motivul pentru care transferul la FC Botoșani a picat: „Nu pot să mă rog de el”
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Tenis
16:59
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică
Citește mai mult
Venus Williams, record și eliminare A pierdut în primul tur la Australian Open, dar a reușit o performanță istorică

Echipe/Competiții

fcsb 57 CFR Cluj 10 dinamo bucuresti 30 rapid 32 Universitatea Craiova 10 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
18.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share