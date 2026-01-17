„Un președinte terminat” FOTO: Fanii lui Real au pus bannere anti-Perez prin Madrid

Fanii lui Real Madrid au afișat bannere împotriva președintelui clubului, Florentino Perez (78 de ani).

Suporterii au criticat mai multe decizii ale conducătorului de pe „Santiago Bernabeu”.

Xabi Alonso a fost demis de Real Madrid la începutul acestei săptămâni, decizie care a stârnit indignare în rândul fanilor.

Citește și A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă Citește mai mult A murit președintele Fiorentinei Rocco Commisso avea 76 de ani și suferea de o boală gravă

FOTO. Bannerele anti-Perez au împânzit Madridul după demiterea lui Xabi Alonso

Suporterii au afișat mai multe bannere, prin oraș, împotriva lui Florentino Perez:

„Florentino: game over”

„Superliga, parcare, stadionul... eșec după eșec, un președinte terminat”

„Părăsește galaxia, ești gata pentru eutanasiere”

Han llenado Madrid de pancartas en contra de Florentino Pérez. Qué semanita llevamos, señoras y señores. 🤣 [📸@partidazocope] pic.twitter.com/heXklfwjLx — -1899- (@_Futbolero_) January 16, 2026

De asemenea, nici pe plan sportiv Real Madrid nu se află într-o situație bună.

Eliminată din Cupa Spaniei de Albacete, 2-3, „galacticii” se concentrează pe campionat și Liga Campionilor.

În La Liga, Real Madrid se află pe locul 2, cu 45 de puncte, la 4 lungimi în spatele liderului, FC Barcelona.

În cea mai importantă competiție continentală, Real este pe locul 7, cu 12 puncte. Cu două etape înaintea încheierii fazei principale, calificarea directă a „galacticilor” în optimile de finală este incertă.

Perez l-a demis pe Xabi și l-a instalat pe Arbeloa

Înfrângerea din finala Supercupei Spaniei, contra celor de la FC Barcelona, 2-3, a fost fatală pentru Xabi Alonso, care, deși mai avea contract până în 2028, a fost dat afară de conducerea madrilenilor.

Xabi Alonso a rezistat 232 de zile pe banca Realului. A adunat 34 de partide ca antrenor la Madrid.

În locul său, „galacticii” au decis să aducă tot un fost jucător al echipei, Alvaro Arbeloa.

Fostul fundaș stânga a activat numai în cadrul academiei celor de la Real Madrid și la echipa secundă a clubului.

Avem mulți jucători care trebuie să revină la forma fizică maximă și trebuie să muncim din greu și să ne pregătim pentru meciul de sâmbătă (n.r. - cu Levante) Alvaro Arbeloa, antrenor Real Madrid

Alvaro Arbeloa devine al 17-lea antrenor din era Florentino Perez:

Xabi Alonso ha sido el 16º entrenador que ha tenido Florentino Pérez como presidente del Real Madrid. Álvaro Arbeloa será el 17º 👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️👨🏻‍⚖️ pic.twitter.com/beu30CVUMc — MARCA (@marca) January 12, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport