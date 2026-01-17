Final incredibil în Dakar A profitat de necazul rivalului și e campion! Despărțiți de doar 2 secunde: „Am visat că Messi îmi dădea trofeul”

Luciano Benavides (KTM) a câștigat Raliul Dakar 2026, la secțiunea moto. Diferența față de locul secund a fost una minusculă.

Pilotul argentinian a revenit incredibil în ultima etapă, ajutat și de necazul principalului adversar: „Un dar de la Dumnezeu”.

Înainte de etapa a 13-a, Benavides se afla la 3 minute și 20 de secunde în spatele lui Ricky Brabec (Honda), liderul clasamentului general, iar câștigarea celui de-al treilea titlu (după 2020 și 2024) părea o simplă formalitate pentru american.

Luciano Benavides a câștigat Raliul Dakar 2026

O eroare de navigație a făcut diferența în etapa care a avut loc la Yanbu, într-o buclă de 108 kilometri de probă specială.

Brabec s-a rătăcit cu 7 km înainte de final, a pierdut tot avantajul pe care îl avea în fața argentinianului și a fost depășit în ierarhie. Diferența după aproape 50 de ore de cursă? Doar două secunde!

A fost cel mai strâns final din istoria Raliului Dakar. Precedentul record îi aparținea chiar fratelui lui Luciano, Kevin Benavides, care în 2023 se impunea cu 43 de secunde în fața lui Toby Price.

„Simt o ușurare incredibilă în corp, îmi vine greu să înțeleg ce s-a întâmplat, este ceva magic. Un cadou pe care mi l-a oferit destinul. A fost pentru că nu am încetat să cred. Știam că se poate, simțeam că se poate…

Era un drum lângă Marea Roșie, Ricky s-a rătăcit și l-am văzut întorcându-se în sens invers. Când m-a văzut, a trebuit să ocolească un lac pe care nu-l putea traversa. Nu știam dacă va reuși sau nu, pentru că trebuia să mă distanțez de el.

Nu credeam că era el. Am crezut că era motocicleta unui spectator, dar când m-am apropiat puțin mai mult, am văzut că era el și m-am gândit… asta e un dar de la Dumnezeu.

E cea mai fericită zi din viața mea, nu știu dacă poate exista un mod mai bun de a termina Dakar”, a declarat Luciano Benavides, potrivit marca.com.

Nu știu de ce, dar acum câteva zile am visat că Messi îmi dădea trofeul. M-am gândit că trebuie să fie un semn… Am simțit de mai multe ori că totul era aliniat pentru ca asta să se întâmple, chiar și ieri nu am încetat să cred. Luciano Benavides, câștigător Raliul Dakar 2026

Luciano Benavides: „Matematic era aproape imposibil”

Argentinianul nu poate trece peste faptul că diferența dintre el și Brabec a fost de doar două secunde.

„A meritat fiecare secundă. Este visul vieții mele și să-l împlinesc într-un asemenea mod, cu accidentarea, crezând până la ultimul kilometru… Sper să nu fie doar un vis, pentru că este greu de înțeles.

Pare o glumă. Două secunde… Matematic era aproape imposibil. Mi-ar plăcea să fie mai ușor, dar se pare că noi, argentinienii, suntem făcuți să suferim.

Este o onoare să duc Touaregul (n.r. trofeul) acasă, sprijinul pe care l-am avut acolo este incredibil, vor fi niște zile foarte frumoase când vom ajunge. Aceasta este realizarea care îmi va schimba cariera”, a concluzionat argentinianul.

Clasamentul general final la Dakar 2026, moto (TOP 10):

Românul Emanuel Gyenes (41 de ani, KTM 450 Rally Factory Replica) a terminat pe locul 25 în ierarhia generală, cu timpul total de 59 ore, 20 de minute și 47 de secunde.

S-a clasat pe 4 la Original by Motul (fără asistență tehniică), la 3 ore, 31 de minute și 55 de secunde de câștigătorul Benjamin Melot (36 de ani, Esprit KTM).

