„Acolo e marea problemă” Sabău a analizat naționala, înainte de meciul cu Bosnia, și avertizează: „Nu vrei să experimentezi” 

(57 de ani), fost tehnician în Liga 1, a analizat duelul decisiv care va avea loc la Zenica. Meciul dintre Bosnia și România se joacă azi, de la ora 21:45, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Prima TV.

Selecționata condusă de Mircea Lucescu are nevoie de o victorie la Zenica pentru a putea spera că va face parte din urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru barajul din luna martie.

Fostul internațional a lăudat forma lui Ianis Hagi, despre care spune că a găsit mediul potrivit la Alanyaspor, unde a marcat două goluri în opt meciuri:

„Ianis e în formă. Și-a revenit bine și se pare că i se potrivește echipa la care s-a dus. Probabil simte și încrederea lui nea Mircea și vrea să-l răsplătească în tot ceea ce face. Este un câștig”, a declarat Sabău, conform sptfm.ro.

Totuși, Sabău a atras atenția și asupra celei mai mari provocări a naționalei:

Marea problemă este la fundașii centrali, să-i nimerești. Îți faci tactica în funcție de cum joacă adversarul și de calitățile atacanților adverși. Până la urmă, de acolo se pleacă. Nu vrei să experimentezi într-un meci care poate fi decisiv pentru locul 2 Ioan Ovidiu Sabău

În atac, Sergej Barbarez va miza pe Samed Bazdar (Real Zaragoza), Edin Dzeko (ACF Fiorentina) și Haris Tabakovic (Borussia Monchengladbach).

Fostul mijlocaș crede că experiența lui Alexandru Chipciu, pe care l-a avut ca jucător la U Cluj, poate fi un atu pe partea stângă:

„Eu mi-aș dori să joace Alex Chipciu ca fundaș stânga într-un astfel de joc. A stat bine în teren și în dueluri în meciul cu Austria. Făcea presing imediat la jucătorul cu mingea, nu l-a lăsat să se întoarcă.

A jucat simplu și n-a greșit aproape deloc. A avut și o centrare foarte bună. Să joci atât de bine după o perioadă destul de lungă, la vârsta lui… este de apreciat!”

50 de meciuri a jucat Chipciu la echipa națională, fotbalist de 36 de ani, care a jucat în trecut pentru echipe precum: FCSB, Anderlecht sau Sparta Praga

Ovidiu Sabău, despre jucătorii pe care ar trebui să mizeze Lucescu: „Nu vrei să experimentezi”

Sabău consideră că naționala începe să arate tot mai bine și că echipa a căpătat încredere sub comanda lui Mircea Lucescu:

„Eu mizez pe forma noastră. Echipa începe să asimileze, iar nea Mircea simte foarte bine jucătorii. S-au adaptat și îi vezi mult mai responsabili, mai atenți și mai implicați. Parcă au acea dorință de a se califica. Așa am văzut la ultimul joc, a fost ce trebuie.

Să vedem cu cine va juca și în atac. Bîrligea e în formă. Eu aș juca cu cel care are mai multe minute și ritm. N-aș vrea să experimentez pentru că nu știi ritmul unui jucător care vine după o accidentare (n.r. - Denis Drăguș)”, a mai spus Sabău.

Pe 27 septembrie, atacantul Denis Drăguș a părăsit terenul la scorul de 0-0 cu Goztepe, acuzând o accidentare musculară.

Acesta și-a revenit, dar are 49 de zile de când n-a mai jucat.

În atac, Mircea Lucescu va conta pe Denis Drăguș și Daniel Bîrligea, în timp ce Louis Munteanu a fost lăsat în afara lotului, potrivit informațiilor GOLAZO.ro .

. Bîrligea a înscris șapte goluri și a oferit cinci pase decisive în cele 22 de meciuri disputate pentru FCSB în sezonul 2025-2026

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2

Austria – San Marino 10-0, Cipru – Bosnia și Herțegovina 2-2 Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru 0-4, ROMÂNIA – Austria 1-0

San Marino – Cipru 0-4, – Austria 1-0 Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Austria 6 (19-3) 15 2. Bosnia 6 (13-5) 13 3. România 6 (11-6) 10 4. Cipru 7 (11-9) 8 5. San Marino 7 (1-32) 0 Locul 1 se califică direct la CM 2026. Locul 2 merge la baraj

