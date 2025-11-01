Sabău ajută FCSB Fostul tehnician al lui U Cluj i-a spus campioanei unde trebuie folosit Thiam : „Acolo dă cel mai bun randament”

Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) a vorbit despre situația lui Mamadou Thiam (30 de ani) de la FCSB.

Fostul tehnician de la U Cluj crede că atacantul senegalez poate da un randament mai bun dacă ar fi utilizat pe poziția potrivită.

Transferat la începutul sezonului de la U Cluj, Thiam nu a atins până acum cifrele la care FCSB se aștepta, iar fostul său antrenor a venit cu o explicație în acest sens.

Ioan Ovidiu Sabău: „Thiam dă cel mai bun randament când este în careu”

„Dacă știi să vorbești cu el și să stai lângă el poate deveni unul dintre cei mai valoroși atacanți din Liga 1. Așa a fost și acum 4 ani, și acum 5 ani. Eu așa am reușit să lucrez cu el și să-l fac unul dintre cei mai buni jucători ai echipei. Trebuie să stai mult lângă el, să-l motivezi, să te apropii de el. Să mai lași de la tine.

Cu acest tip de jucător așa trebuie să lucrezi. Asta este misiunea antrenorului. Eu cred că cel mai bun randament al lui îl dă atunci când este în careu, atacant sau în spatele vârfului. Cred că părțile laterale nu-l avantajează, dar în campionatul nostru poate fi folosit acolo. Noi am jucat 4-3-1-2, iar Thiam era vârf cu Blănuță.

Avea libertate stânga-dreapta, lovește cu ambele picioare. Dar nu l-am pus să alerge după adversar și să se epuizeze fără minge. Am gândit sistemul tocmai pentru el. A fost o provocare pentru mine să-l fac să nu se ducă în lateral. La ce calități are poate da 15-20 de goluri în România”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, potrivit digisport.ro.

Sabău a respins ideea că Thiam ar avea probleme de greutate: „Nu, așa a fost el mereu”.

Thiam a marcat primele două goluri pentru FCSB abia în ultimele două partide disputate, 4-0 cu UTA Arad și 3-1 cu Gloria Bistrița, în Cupă.

