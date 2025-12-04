„A slăbit 30 de kilograme într-o lună” Stare gravă pentru o legendă a Bulgariei: „Tratamentul îl costă 300.000 de euro”

Lyuboslav Penev, 59 de ani, unul dintre marii atacanți bulgari, suferă de cancer la rinichi. Are metastaze.

Fostul antrenor al lui Florentin Petre și Daniel Pancu la ȚSKA Sofia este internat la o clinică oncologică din Germania.

Lyuboslav Penev a făcut parte din „Generația de Aur” a Bulgariei, alături de Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov și Yordan Lechkov.

Penev a ratat semifinala CM 1994 din cauza cancerului testicular

Un atacant înalt, puternic și tehnic, care a jucat de-a lungul carierei un deceniu în Spania, după startul la ȚSKA Sofia:

6 ani la Valencia (1989-1995).

Un sezon la Atletico Madrid (1995-1996).

Doi ani la Compostela (1996-1998).

O stagiune la Celta Vigo (1998-1999).

A pierdut însă cea mai mare performanță a naționalei, calificarea în semifinalele Campionatului Mondial.

În acel an, 1994, a fost diagnosticat cu cancer testicular, reușind în cele din urmă să învingă maladia și să revină la reprezentativa bulgară la Euro 1996 (titular la 1-0 cu România) și la CM 1998.

Penev suferă de cancer renal: „ S-a răspândit și la alte organe”

Acum, la 59 de ani, cel care i-a antrenat pe Florentin Petre și Daniel Pancu în 2010, la ȚSKA Sofia (a fost și selecționerul Bulgariei, 2011-2014), se află într-o situație critică.

Penev e din nou bolnav grav. Suferă de cancer renal.

Juanjo Rodri, agentul care l-a adus în fotbalul spaniol în 1989, a vorbit despre suferința sa pentru Radio Marca.

Penev a antrenat de patru ori la ȚSKA Sofia, ultima dată în 2021 Foto: Imago

„Starea lui este foarte complicată, îngrijorătoare, gravă. A slăbit mai mult de 30 de kilograme în mai puțin de o lună”, a dezvăluit Rodri.

„Suferă de un cancer care i-a atacat inițial rinichii, dar care s-a răspândit la alte organe”.

Tratament foarte scump: „Încetinește metastataza”

E supus unui tratament bazat pe imunoterapie: „Paliativ, menit să încetinească avansarea metastazei”.

Internarea într-o clinică oncologică privată din Augsburg, Germania, a declanșat și o problemă financiară.

„Costul tratamentului este estimat între 250.000 și 300.000 de euro”.

Lyubo are nevoie de ajutor: „Îmi imaginez că toate cluburile la care a jucat se vor implica”.

