„A slăbit 30 de kilograme într-o lună” Stare gravă pentru o legendă a Bulgariei: „Tratamentul îl costă 300.000 de euro”

- Lyuboslav Penev, 59 de ani, unul dintre marii atacanți bulgari, suferă de cancer la rinichi. Are metastaze.
- Fostul antrenor al lui Florentin Petre și Daniel Pancu la ȚSKA Sofia este internat la o clinică oncologică din Germania.
Lyuboslav Penev a făcut parte din „Generația de Aur” a Bulgariei, alături de Hristo Stoichkov, Emil Kostadinov, Krasimir Balakov și Yordan Lechkov.
Penev a ratat semifinala CM 1994 din cauza cancerului testicular
Un atacant înalt, puternic și tehnic, care a jucat de-a lungul carierei un deceniu în Spania, după startul la ȚSKA Sofia:
- 6 ani la Valencia (1989-1995).
- Un sezon la Atletico Madrid (1995-1996).
- Doi ani la Compostela (1996-1998).
- O stagiune la Celta Vigo (1998-1999).
A pierdut însă cea mai mare performanță a naționalei, calificarea în semifinalele Campionatului Mondial.
În acel an, 1994, a fost diagnosticat cu cancer testicular, reușind în cele din urmă să învingă maladia și să revină la reprezentativa bulgară la Euro 1996 (titular la 1-0 cu România) și la CM 1998.
Penev suferă de cancer renal: „S-a răspândit și la alte organe”
Acum, la 59 de ani, cel care i-a antrenat pe Florentin Petre și Daniel Pancu în 2010, la ȚSKA Sofia (a fost și selecționerul Bulgariei, 2011-2014), se află într-o situație critică.
Penev e din nou bolnav grav. Suferă de cancer renal.
Juanjo Rodri, agentul care l-a adus în fotbalul spaniol în 1989, a vorbit despre suferința sa pentru Radio Marca.
„Starea lui este foarte complicată, îngrijorătoare, gravă. A slăbit mai mult de 30 de kilograme în mai puțin de o lună”, a dezvăluit Rodri.
„Suferă de un cancer care i-a atacat inițial rinichii, dar care s-a răspândit la alte organe”.
Tratament foarte scump: „Încetinește metastataza”
E supus unui tratament bazat pe imunoterapie: „Paliativ, menit să încetinească avansarea metastazei”.
Internarea într-o clinică oncologică privată din Augsburg, Germania, a declanșat și o problemă financiară.
„Costul tratamentului este estimat între 250.000 și 300.000 de euro”.
Lyubo are nevoie de ajutor: „Îmi imaginez că toate cluburile la care a jucat se vor implica”.