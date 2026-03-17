Crăciunescu, replică pentru Burleanu Iritat după ce Kovacs a fost numit cel mai bun din istorie: „Cum să n-am nimic de comentat?”

Ion Crăciunescu (75 de ani), fostul mare arbitru, a comentat afirmațiile făcute de Răzvan Burleanu (41 de ani) despre Istvan Kovacs (41 de ani).

Președintele FRF a spus că centralul din Carei rămâne cel mai bun arbitru român din istorie, în ciuda controverselor apărute după derby-ul Rapid - Dinamo 3-2.

Ion Crăciunescu, iritat de Burleanu: „Eu am fost locul 2 în lume și nu m-a pus FRF acolo”

Ion Crăciunescu a fost întrebat dacă este de acord cu afirmațiile lui Burleanu.

Arbitrul care are în palmares o finală de Liga Campionilor arbitrată a numit alți centrali care, după părerea sa, sunt mult mai buni decât Kovacs.

Crăciunescu nu neagă calitățile pe care le are arbitrul de 41 de ani, însă susține că acesta are momente în care își pierde concentrare, cel puțin la meciurile din Liga 1.

„Cum să n-am nimic de comentat? Pentru mine au fost Igna, Rainea, Porumboiu. Au fost alții mai mari. Așa și eu am fost locul 2 din lume în 1995, pe sondaj de opinie de la toate confederațiile din lume, nu m-a pus FRF pe locul 2.

Nu mă pun pe mine, deși e adevărat că am arbitrat și eu o finală de Champions League. Noi am avut arbitri buni. Nu l-aș pune în primii 3. Ceilalți arbitrau și fără VAR.

Eu nici nu vreau să-i răspund lui Burleanu, pentru că nu merită. Dar când tu vii la șefia FRF trebuie să preiei și ce-a fost și ce este și să ai grijă de viitor.

Am impresia că, de când a venit el, nu toți oamenii care meritau să ocupe o funcție în fotbal mai sunt în fotbal”, a declarat Ion Crăciunescu la emisiunea „Fotbal Club” de la Digi Sport.

„Kovacs ajungea sus și fără Vassaras”

Apoi, Crăciunescu a vorbit și despre prestațiile lui Istvan Kovacs, care a devenit anul trecut primul arbitru care conduce finalele celor 3 competiții europene organizate de UEFA, Liga Campionilor, Europa League și Conference League.

„Istvan Kovacs a avut calități pentru arbitraj. Am fost și eu pe acolo, pe la începuturile lui. Are calități fizice bune, stătea mai puțin bine cu teoria, dar asta se pune la punct în timp. Eu zic că e un arbitru foarte bun la ora actuală.

Cred că ajungea la nivelul acesta și fără Vassaras. E adevărat că are relații, dar nu înseamnă totul. Kovacs a ieșit în evidență de tânăr, n-avea cum să treacă neobservat.

El are în el o anumită suficiență și plătește tribut pentru asta. Ești pedepsit când nu tratezi cum trebuie arbitrajul.

El poate conduce foarte bine un meci, dar are niște momente cu lipsuri de concentrare, cel puțin la noi în campionat.

Dar să știți că și cei de pe plan internațional se interesează în legătură cu prestațiile arbitrilor din campionatele interne. Deci erorile din campionat nu trec neobservate”, a încheiat Crăciunescu.

Ce a declarat Răzvan Burleanu, despre Istvan Kovacs

„Referitor la Istvan Kovacs, din punctul meu de vedere, și înainte de acest derby, și după el, va rămâne cel mai bun arbitru român din istorie.

Este primul arbitru care a arbitrat trei finale de competiții europene intercluburi”, a declarat Răzvan Burleanu.

Ulterior, președintele FRF a fost întrebat și despre diferențele evidente dintre prestațiile lui Istvan Kovacs în Liga 1 și cele din Liga Campionilor.

„Depinde pe cine întrebați, fiindcă întotdeauna când se termină un meci, cei care se consideră dezavantajați vor da vina pe arbitru, în timp ce ceilalți tac. Dacă se poate spune în felul acesta.

În același timp, aș vrea să fiu foarte clar în câteva direcții. În primul rând, ca președinte al Federației Române de Fotbal nu voi vorbi niciodată despre un meci sau despre performanța unuia dintre arbitri. De ce?

Fiindcă acest lucru ar presupune în primul rând o imixtiune pe care aș face-o, aș avea-o în ceea ce înseamnă arbitrajul românesc. De aceea, practic, acesta este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor”, a adăugat Burleanu.

